Геймерам придется подольше посидеть на текущей линейке CPU

Не так давно, буквально вчера, мировое компьютерное сообщество узнало, что десктопные процессоры AMD на базе архитектуры Zen 6 "Olympic Ridge" задержатся до 2027 года. Теперь же стало известно, что выпуск их будущих оппонентов в лице Core Ultra 4-го поколения Nova Lake-S также перенесен с ранее ожидаемого конца 2026 года на начало 2027-го.

Данная информация является не просто слухами, а поступившей от известных авторитетных инсайдеров HXL и Golden Pig Upgrade, которые опубликовали ее в X (заблокирована в РФ) и Weibo. По их сведениям, анонс новых поколений CPU от AMD и Intel состоится в начале следующего года на выставке CES 2027.

TechPowerUp со своей стороны добавляет, что Nova Lake-S существенно расширят возможности процессоров Intel. В начальном сегменте пользователи получат 12-ядерную конфигурацию, состоящую из 4 P-, 4 E- и 4 L-ядер, в то время как флагман будет располагать внушительными 52 ядрами.

Впрочем, это лишь предварительные утечки, и до официальной презентации еще далеко, так что даты еще могут измениться. Но одно уже понятно — нынешний дефицит микросхем и DRAM оказал влияние на весь рынок ПК и растянул сроки появления продуктов, включая сегмент десктопных CPU.

Поэтому текущее поколение Arrow Lake-S еще около года будет царствовать в современных игровых системах на базе Intel. А значит, даже сейчас можно выбирать Core Ultra 200 в качестве основы для высокопроизводительного геймерского ПК, не беспокоясь, что он слишком быстро устареет.

Олдфаги помнят, как в конце 90-х и начале 00-х только приобретенные системные блоки устаревали практически за полгода. Так что сборка на LGA 1851 в начале 2026 года с точки зрения быстро меняющегося компьютерного мира будет оставаться актуальной в течение еще довольно приличного времени.