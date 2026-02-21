В Роспотребнадзоре дали полезный совет: ходьба по лестницам стимулирует выработку гормонов счастья и укрепляет здоровье.

В ведомстве Роспотребнадзора указали на пользу регулярных физических нагрузок, рекомендуя заменить лифт подъемом по ступенькам.

Григорий Сысоев/ РИА Новости

В современном обществе лифты стали неотъемлемой частью быта, но они лишают нас физической активности. Между тем, передвижение пешком активизирует мышечную ткань, улучшает кровообращение и заряжает энергией.

Подъем по лестнице ускоряет обмен веществ, насыщает тело кислородом и укрепляет сердечную мышцу. Упражнения увеличивают выделение эндорфинов — гормонов хорошего настроения, а также снижают стресс и напряжение.

Роспотребнадзор напоминает, что любые упражнения полезны, если выполняются регулярно и в меру. Небольшие физические нагрузки укрепляют иммунитет, помогают держать тело в тонусе и нормализуют вес.