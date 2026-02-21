Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В Роспотребнадзоре рассказали, почему полезно отказаться от лифта
В Роспотребнадзоре дали полезный совет: ходьба по лестницам стимулирует выработку гормонов счастья и укрепляет здоровье.

В ведомстве Роспотребнадзора указали на пользу регулярных физических нагрузок, рекомендуя заменить лифт подъемом по ступенькам.

Григорий Сысоев/ РИА Новости

Может быть интересно

В современном обществе лифты стали неотъемлемой частью быта, но они лишают нас физической активности. Между тем, передвижение пешком активизирует мышечную ткань, улучшает кровообращение и заряжает энергией.

Подъем по лестнице ускоряет обмен веществ, насыщает тело кислородом и укрепляет сердечную мышцу. Упражнения увеличивают выделение эндорфинов — гормонов хорошего настроения, а также снижают стресс и напряжение.

Роспотребнадзор напоминает, что любые упражнения полезны, если выполняются регулярно и в меру. Небольшие физические нагрузки укрепляют иммунитет, помогают держать тело в тонусе и нормализуют вес.

#здоровье #спорт #роспотребнадзор #фитнес #иммунитет #лифт
Источник: rg.ru
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Южной Корее хакер вернул властям ранее похищенные 320 Bitcoin стоимостью почти $21 млн
1
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
8
Российские тяговые батареи для электромобилей «Москвич» прошли комплексные испытания
1
Процессоры AMD Zen 6 “Olympic Ridge” могут получить конфигурации с 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 ядрами
+
Британская компания Amara Automotive представила четырехколесный электровелосипед Elecy массой 45 кг
+
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
1
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
5
В России начнут производить двухтопливные судовые двигатели
+
В Японии введут полный запрет на использование повербанков в самолёте
+
В док-станции GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX видеокарта расположена на отдельной плате
+
AMD готовится представить очень мощные процессоры серии Ryzen 10000 с 24 ядрами
+
Haval H7 (2026) поступил в продажу в России по цене от 3 999 000 рублей
1
Разработчик технологий суверенного Рунета переходит с российского ПО на Microsoft Exchange 2019
4
Легендарная «Волга» появится у дилеров уже летом — производство стартует во втором квартале 2026-го
1
Thermal Grizzly выпустила Ryzen 7 9850X3D со снятой теплораспределительной крышкой
+
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
3
Полные характеристики Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max появились в сети
1
Microsoft объявила об увольнении главы игрового подразделения Фила Спенсер
1
Der8auer скальпировал предварительно замороженный Ryzen 7 9850X3D и снизил температуру чипа на 13°C
+
Поисковая система Google стала заметнее выделять ссылки на сайты в сводках ИИ
+

Популярные статьи

Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
8
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
78
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
5

Сейчас обсуждают

3vova1vova2
20:16
да, да, особенно в DOOM стены разглядывать ... там, либо ты первый, либо тебя... давай в КС2 со своими лучами и трассировками пути - тебя там быстро отправят в мир иной
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Евгений Васютин
20:15
Не позорьтесь. Судя по всему вы не понимаете даже базовых вещей. Гарантийный срок - это обязательство навязанное государством и не имеет никакого отношения к сроку службы устройства.
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
Chimbal Penetrator
20:13
Дно это керогазы интел,ну а наклейки ток дурачки как ты клеют.ну еще вон Чимбал .у которого в одном ноуте сразу два поколения интел и райзен .ну уо собственно.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
20:12
Не жалею что покинул амудэ даже все наклейки выкинул как эта компания конченное ДНО.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Иван Верховец
20:12
В США всё ещё изобретают, мы уже давно изобрели, называется реактор на быстрых нейтронах, БН-800, скоро будет 1200 и замкнутый цикл с использованием Уран-238. А те пускай дальше (пилят бабло) изобрета...
В США разрабатывают технологию для снижения уровня радиации от ядерных отходов
Leonator
20:10
"Я плачу и ем кактус в прямом эфире!" Ну увидел ты, что Годот единственный подходящий тебе инструмент. Так чего ноешь?
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
Chimbal Penetrator
20:10
Дело не в амд или интеле .дело в вонючем Ките -Непране.Пиболе.лжеце ,переобувальщике и хвастуну
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
20:08
Здесь можно нести всякую ахинею главное амудэ отмазать и лайк обеспечен. сам когда то был в амудэ команде. а теперь нет. нах это вонючее амудэ.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Chimbal Penetrator
20:06
Тебе ли про трепло говорить.ты не то что пал у всех тут давно во всем.ты и не поднимался.пиз ит как Непран -не про меня однако)))
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
20:04
Мне с треплом общается не интересно . ты пал а моих глазах.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter