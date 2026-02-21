Новая линейка процессоров ориентирована на платформу LGA-1700, но не предназначена для пользовательских систем

Инсайдер Jaykihn опубликовал, по всей видимости, полный список спецификаций для настольных процессоров Intel Bartlett Lake-S, которые циркулировали в последнее время. Утечка подтверждает ранее высказанную точку зрения пользователей, что эти процессоры не позиционируются как потребительские настольные продукты и относятся к сегменту периферийных и встроенных систем Intel.

Может быть интересно

Источник: Videocardz

В списке перечислены несколько моделей только с P-ядрами, включая 12-ядерные и 10-ядерные модели. Процессоры Core 9 273PE и 273PTE указаны как 12-ядерные 24-поточные модели с 36 МБ кэш-памяти L3 и максимальной турбочастотой до 5,7 ГГц и 5,5 ГГц соответственно. Процессоры Core 7 253PE, 253PTE и 253PQE представляют собой 10-ядерные 20-поточные процессоры с 33 МБ кэш-памяти L3, с максимальной турбочастотой 5,7 ГГц и 5,5 ГГц.

Также сообщается о процессорах Core 5, которые также оснащены только с P-ядрами. Процессоры Core 5 223PE, 223PTE и 223PQE получили 8 ядер, 16 потоков, 24 МБ кэша L3 и разгон до 5,5 ГГц на 223PQE. Процессоры Core 5 213PE и 213PTE также указаны как 8-ядерные, 16-поточные процессоры с 24 МБ кэша L3, но с максимальной частотой до 5,2 ГГц.

Базовые значения энергопотребления соответствуют трем сегментам: 125 Вт, 65 Вт и 45 Вт. Процессоры 253PQE и 223PQE потребляют 125 Вт, процессоры PE — 65 Вт, а процессоры PTE — 45 Вт. Конфигурации встроенной графики включают 32 исполнительных блока (EU) для процессоров Core 9 273 и Core 7 253, а для Core 5 213 — 24.

Bartlett Lake-S пока остается лишь периферийным продуктом. Некоторые материнские платы могут поддерживать эти процессоры после обновления BIOS, но ожидается, что поддержка будет ограниченной и не будет ориентирована на платы серии Z. Так, компания ASRock уже заявила, что не будет поддерживать Bartlett Lake-S, это еще больше сужает шансы на широкую совместимость с основными розничными материнскими платами.