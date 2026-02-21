Сайт Конференция
goldas
Процессоры Intel Core 200E линейки Bartlett Lake-S получат до 12 P-ядер и частоту 5,9 ГГц
Новая линейка процессоров ориентирована на платформу LGA-1700, но не предназначена для пользовательских систем

Инсайдер Jaykihn опубликовал, по всей видимости, полный список спецификаций для настольных процессоров Intel Bartlett Lake-S, которые циркулировали в последнее время. Утечка подтверждает ранее высказанную точку зрения пользователей, что эти процессоры не позиционируются как потребительские настольные продукты и относятся к сегменту периферийных и встроенных систем Intel.

Источник: Videocardz

В списке перечислены несколько моделей только с P-ядрами, включая 12-ядерные и 10-ядерные модели. Процессоры Core 9 273PE и 273PTE указаны как 12-ядерные 24-поточные модели с 36 МБ кэш-памяти L3 и максимальной турбочастотой до 5,7 ГГц и 5,5 ГГц соответственно. Процессоры Core 7 253PE, 253PTE и 253PQE представляют собой 10-ядерные 20-поточные процессоры с 33 МБ кэш-памяти L3, с максимальной турбочастотой 5,7 ГГц и 5,5 ГГц.

Также сообщается о процессорах Core 5, которые также оснащены только с P-ядрами. Процессоры Core 5 223PE, 223PTE и 223PQE получили 8 ядер, 16 потоков, 24 МБ кэша L3 и разгон до 5,5 ГГц на 223PQE. Процессоры Core 5 213PE и 213PTE также указаны как 8-ядерные, 16-поточные процессоры с 24 МБ кэша L3, но с максимальной частотой до 5,2 ГГц.

Базовые значения энергопотребления соответствуют трем сегментам: 125 Вт, 65 Вт и 45 Вт. Процессоры 253PQE и 223PQE потребляют 125 Вт, процессоры PE — 65 Вт, а процессоры PTE — 45 Вт. Конфигурации встроенной графики включают 32 исполнительных блока (EU) для процессоров Core 9 273 и Core 7 253, а для Core 5 213 — 24.

Bartlett Lake-S пока остается лишь периферийным продуктом. Некоторые материнские платы могут поддерживать эти процессоры после обновления BIOS, но ожидается, что поддержка будет ограниченной и не будет ориентирована на платы серии Z. Так, компания ASRock уже заявила, что не будет поддерживать Bartlett Lake-S, это еще больше сужает шансы на широкую совместимость с основными розничными материнскими платами.

#intel #процессоры #процессоры intel #процессоры нового поколения #bartlett lake-s #bartlett lake #core 200e
Источник: videocardz.com
Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
06:22
Все мессенджеры так или иначе делают тоже самое, так что в наше время крайне глупо верить в анонимность в интернете.
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
TM1
04:51
Это с недавнего времени в новостях так пишут для удобства сравнения чей датацентр мощнее. Современные системы для тренировки ИИ имеют плюс минус одинаковую эффективность на гигаватт энергии. А откуда ...
NVIDIA вложит в OpenAI $30 миллиардов вместо ожидавшихся $100 млрд
Евгений Васютин
03:53
Если у вас что-то где-то начинает шуметь через пару лет и плавится - это говорит лишь о вашей некомпетентности и не умении читать даже базовой инструкции по эксплуатации п.с. повторяю еще раз "прямо с...
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
Konni
03:33
Итак, после просмотра репозитория этого "проекта" могу сказать следующее. Оказывается вайб-кодинг не так уж и плох. По крайней мере ИИшка такого срама не пишет. И это все в 2026-м году, когда есть к...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Юрий Кипров
03:23
Я после этого не дочитал)
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Konni
03:22
Ну что вы, любой более менее технически подкованный человек сразу понимает что автор немного того. Тут даже длительного наблюдения не надо.
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Konni
03:18
Ммм, поддержка XPюши в 2026-м году. Какой актуальный проект, ведь миллины пользователей так и ждут нового бенчмарка. "встроенной графикой GeForce 6100" А главное какой же актуальный набор железа, в...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Konni
03:10
Набрасывать тоже надо уметь. Ведь можно же наборосить по-настоящему, с настоящими аргументами. А он же несет глупости которые опровергаются даже дипсиком.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
Konni
03:08
Все таки заметны периоды когда он менее активен. Видимо это как-то связано с солнечными циклами.
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
-SPQR-
03:08
>Речь о так называемом «пробиве» — когда за деньги можно получить развернутое досье на человека В нулевых на Горбушке просто диски с базами данных любых ведомственных структур продавались, потом они п...
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
