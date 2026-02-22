Сайт Конференция
breaking-news
Покупатель приобрёл комплект DDR5 почти в пять раз дешевле из-за ошибки продавца
Набор DDR5 обошёлся всего в 120 долларов.

В условиях неблагоприятной ситуации на рынке памяти некоторым покупателям всё же удаётся приобрести комплект ОЗУ по низкой цене, но иногда это связано с ошибкой со стороны продавца, как и произошло в истории, которой поделился участник платформы Reddit под ником HappifyChris.

По словам пользователя, в поисках оперативной памяти на одном из маркетплейсов он наткнулся на объявление продавца, который предлагал комплект ОЗУ, указанный как DDR4. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на фотографиях изображены вовсе не модули DDR4, а DDR5.

Источник фото: HappifyChris/Reddit

HappifyChris рискнул приобрести данный набор, несмотря на предупреждение продавца о том, что комплект не будет работать с материнской платой, поддерживающей DDR5, и не прогадал, так как на поверку это оказались именно модули DDR5. Комплект, состоящий из двух планок Corsair Dominator Platinum DDR5-6000 по 16 ГБ каждый обошёлся ему в 120 долларов, тогда как реальная цена такого набора в настоящее время составляет от 580 долларов.

#ddr5
Источник: reddit.com
