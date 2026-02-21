Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
Hardware Unboxed оценили важность долгосрочной поддержки сокетов
Специалисты издания провели тесты процессоров и поразмышляли насчет того, как AMD и Intel уделяют внимание долгосрочной поддержке своих платформ

Платформа AM4, вероятно, войдет в историю как одна из самых удачных для построения ПК за счет невероятной долговечности. Тем не менее существуют те, кто не считает быструю смену сокета за недостаток, предпочитая чаще переходить на свежие решения.

Хотя текущая актуальная платформа AM5 устаревает, для нее должно выйти еще одно поколение процессоров Ryzen. К тому времени Intel выпустит Nova Lake-S для сокета LGA 1954, а значит, текущая линейка Core Ultra 200 с ее сомнительным обновлением станет единственной для сокета LGA 1851.

Может быть интересно

В 2017 году AMD выпустила Ryzen 1000-й серии, которые Hardware Unboxed назвали впечатляющими для создателей контента, но слабыми для игр. С видеокартой NVIDIA Titan X (Pascal) в разрешении 1080p топовый Ryzen 7 1800X отставал от Core i7-7700K на внушительные 20,7%, так как проекты того времени были заточены под малое количество ядер.

На сегодняшний день 8-ядерные CPU используются в играх гораздо эффективнее. Однако, тест Hardware Unboxed показывает, что даже в 2026 году Core i7-7700K в среднем на 13% быстрее Ryzen 7 1800X в разрешении 1080p и при средних настройках качества.

Иначе говоря, знаменитый потенциал камней AMD так и не раскрылся, что показывает тест с участием Ryzen 7 2700X. Процессор на обновленной архитектуре Zen+ в 2026 году также уступает Core i7-7700K, хоть и на символический 1%.

В Hardware Unboxed подчеркнули, что в среднем пользователи владеют одним CPU в течение 4-5 лет. Таким образом, на смену Core i7-7700K приходит Core i9-12900K, поддерживающий оперативную память нового поколения. Тест демонстрирует прирост FPS на 88% при переходе от Core i7-7700K к Core i9-12900K с DDR5-7200.

По мере развития платформы AM4 владельцы популярного и выгодного Ryzen 7 1700 имели возможность перейти на Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 5700X, а также на Ryzen 7 5800X3D, на 5% обходящий в играх Core i9-12900K. В последнем случае затраты составляют $450.

Геймерам, которые в свою очередь сидели на Core i7-7700K, приходилось тратить больше, так как значительную долю бюджета при апгрейде съедали траты на материнскую плату. Поэтому при переходе даже на Core i7-12700K фанаты "синего" лагеря переплачивали минимум $100, если сравнивать с миграцией с Ryzen 7 1700 на Ryzen 7 5800X3D.

В результате, для того, чтобы хотя бы приблизиться к Ryzen 7 5800X3D по FPS в играх, Intel пришлось выпустить четыре несовместимых между собой сокета: LGA 1151, LGA 1151 v2, LGA 1200 и LGA 1700.

Впрочем, в Hardware Unboxed не стали отрицать факт лидерства Intel в играх на протяжении всего периода существования AM4. Core i7-7700K опережал Ryzen 7 1800X и Ryzen 7 2700X, Core i7-8700K был быстрее Ryzen 7 3800X, а Core i9-10900K обходил Ryzen 7 5800X.

Тем не менее, с момента выхода Zen 2 позиции AMD многократно усилились, а Intel начала терять рыночную долю. Произошло это по двум причинам, во-первых, процессоры Ryzen были гораздо выгоднее по соотношению "цена / FPS", пусть и были медленнее в играх.

Кроме того, они предлагали новые функции и обладали высокой производительностью в рабочих задачах, успешно заменяя HEDT-решения Intel. Вторая причина популярности Zen 2, очевидно, кроется в долгом времени поддержки платформы AM4.

Hardware Unboxed провели опрос, который звучал как "почему вы выбирали для покупки процессор AMD AM4, особенно в 2017-2023 гг." В результате 56% ответивших выбрали вариант "потому что это топ за свои деньги". Данный факт еще раз указывает на превосходство Ryzen с точки зрения цены и общей производительности. 

Помимо соответствия Ryzen образу хорошего продукта, долгая поддержка сокета AM4 также сыграла большую роль. Если бы AMD действовала по тактике Intel и с каждой новой итерацией архитектуры Zen выпускала по новой платформе, то вряд ли она бы сумела достичь текущих показателей распространенности процессоров Ryzen AM4.

По мнению Hardware Unboxed, будущие процессоры Intel Nova Lake-S должны превзойти аналоги от AMD не только по производительности, но и по цене. Кроме того, Intel важно пообещать пользователям долгосрочную поддержку сокета LGA 1954, иначе продажи могут быть такими же неважными, как у Arrow Lake-S.

Для AMD же нужно, чтобы CPU на Zen 6 стали не просто косметическим обновлением, а предложили что-то особенное. В идеальном сценарии, если поколение Zen 7 также выйдет для AM5, это сделает текущий сокет таким же легендарным, как и AM4. В заключение Hardware Unboxed выразили мысль, что стоит сидеть на долгоиграющей платформе до тех пор, пока это не утратит смысл с технической точки зрения.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#amd #intel #ryzen #процессор #lga 1151 #lga 1700 #am5 #lga 1200 #core #am4
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
8
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
2
Процессоры AMD Zen 6 “Olympic Ridge” могут получить конфигурации с 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 ядрами
+
В Японии введут полный запрет на использование повербанков в самолёте
+
AMD готовится представить очень мощные процессоры серии Ryzen 10000 с 24 ядрами
+
Haval H7 (2026) поступил в продажу в России по цене от 3 999 000 рублей
1
Thermal Grizzly начала продажи процессоров AMD Ryzen 7 9850X3D без крышки
+
Разработчик технологий суверенного Рунета переходит с российского ПО на Microsoft Exchange 2019
4
Поисковая система Google стала заметнее выделять ссылки на сайты в сводках ИИ
+
Thermal Grizzly выпустила Ryzen 7 9850X3D со снятой теплораспределительной крышкой
+
В Архангельской области добыли первый в текущем году особо крупный алмаз
+
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
3
Microsoft объявила об увольнении главы игрового подразделения Фила Спенсер
1
Настольные процессоры Intel Core 200E могут получить до 12 P-ядер и частоту до 5,9 ГГц
+
Полные характеристики Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max появились в сети
1
Der8auer скальпировал предварительно замороженный Ryzen 7 9850X3D и снизил температуру чипа на 13°C
+
Эксперт Денис Иванов назвал «Газете.Ru» причины цен в 600–700 рублей за куриную грудку
1
MLID: NVIDIA работает над GeForce RTX 5090 Ti — на 5% больше ядер CUDA и TDP в 750 Вт
2
Анонс десктопных процессоров Intel Nova Lake-S переносится на начало 2027 года
1
Процессоры Intel Core 200E линейки Bartlett Lake-S получат до 12 P-ядер и частоту 5,9 ГГц
2

Популярные статьи

Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
165
Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
8
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
5

Сейчас обсуждают

Chimbal Penetrator
00:46
Это машка -полотер.Партнер Кити.Ну как бы все тут в курсе уже.То ли он жена ему то ли наоборот.Не важно
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Chimbal Penetrator
00:20
ты мерзкий конч
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
00:19
Только и за ПК. мощнейшего. ты это прекращай завидовать сайт все таки про ПК и их сравнения. Это не притон же амудэ.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Chimbal Penetrator
00:19
Я не то что угрожаю .я сделаю.за твой базар гнилой.И дело не в ПК вообще.Я твоих родителей и близких не оскорблял .Они не виноваты что ты имбецил.Но ты перешел все грани
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Chimbal Penetrator
00:17
Пока трепло и мразь тут ты и твой партнер Полотер
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
00:16
Ты прело не более и пустышка. угрожаешь мне из-за мощного моего ПК что ли ?
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Chimbal Penetrator
00:15
Слышь ты .ублюдок.ты даже не представляешь в какой ад тебе можно превратить жизнь в реальности ,а не тут.ты думаешь твой скрин не остался ??? Тебя просто порвут конча
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
00:14
Че совсем с ума сбрендил от завести. иди лизни амудэ.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Chimbal Penetrator
00:12
А вот тут ты края совсем попутал.Смотри .Как бы ты нечаянно не исчез.Совсем.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
00:10
Рад за тебя.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter