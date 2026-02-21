Специалисты издания провели тесты процессоров и поразмышляли насчет того, как AMD и Intel уделяют внимание долгосрочной поддержке своих платформ

Платформа AM4, вероятно, войдет в историю как одна из самых удачных для построения ПК за счет невероятной долговечности. Тем не менее существуют те, кто не считает быструю смену сокета за недостаток, предпочитая чаще переходить на свежие решения.

Хотя текущая актуальная платформа AM5 устаревает, для нее должно выйти еще одно поколение процессоров Ryzen. К тому времени Intel выпустит Nova Lake-S для сокета LGA 1954, а значит, текущая линейка Core Ultra 200 с ее сомнительным обновлением станет единственной для сокета LGA 1851.

В 2017 году AMD выпустила Ryzen 1000-й серии, которые Hardware Unboxed назвали впечатляющими для создателей контента, но слабыми для игр. С видеокартой NVIDIA Titan X (Pascal) в разрешении 1080p топовый Ryzen 7 1800X отставал от Core i7-7700K на внушительные 20,7%, так как проекты того времени были заточены под малое количество ядер.

На сегодняшний день 8-ядерные CPU используются в играх гораздо эффективнее. Однако, тест Hardware Unboxed показывает, что даже в 2026 году Core i7-7700K в среднем на 13% быстрее Ryzen 7 1800X в разрешении 1080p и при средних настройках качества.

Иначе говоря, знаменитый потенциал камней AMD так и не раскрылся, что показывает тест с участием Ryzen 7 2700X. Процессор на обновленной архитектуре Zen+ в 2026 году также уступает Core i7-7700K, хоть и на символический 1%.

В Hardware Unboxed подчеркнули, что в среднем пользователи владеют одним CPU в течение 4-5 лет. Таким образом, на смену Core i7-7700K приходит Core i9-12900K, поддерживающий оперативную память нового поколения. Тест демонстрирует прирост FPS на 88% при переходе от Core i7-7700K к Core i9-12900K с DDR5-7200.

По мере развития платформы AM4 владельцы популярного и выгодного Ryzen 7 1700 имели возможность перейти на Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 5700X, а также на Ryzen 7 5800X3D, на 5% обходящий в играх Core i9-12900K. В последнем случае затраты составляют $450.

Геймерам, которые в свою очередь сидели на Core i7-7700K, приходилось тратить больше, так как значительную долю бюджета при апгрейде съедали траты на материнскую плату. Поэтому при переходе даже на Core i7-12700K фанаты "синего" лагеря переплачивали минимум $100, если сравнивать с миграцией с Ryzen 7 1700 на Ryzen 7 5800X3D.

В результате, для того, чтобы хотя бы приблизиться к Ryzen 7 5800X3D по FPS в играх, Intel пришлось выпустить четыре несовместимых между собой сокета: LGA 1151, LGA 1151 v2, LGA 1200 и LGA 1700.

Впрочем, в Hardware Unboxed не стали отрицать факт лидерства Intel в играх на протяжении всего периода существования AM4. Core i7-7700K опережал Ryzen 7 1800X и Ryzen 7 2700X, Core i7-8700K был быстрее Ryzen 7 3800X, а Core i9-10900K обходил Ryzen 7 5800X.

Тем не менее, с момента выхода Zen 2 позиции AMD многократно усилились, а Intel начала терять рыночную долю. Произошло это по двум причинам, во-первых, процессоры Ryzen были гораздо выгоднее по соотношению "цена / FPS", пусть и были медленнее в играх.

Кроме того, они предлагали новые функции и обладали высокой производительностью в рабочих задачах, успешно заменяя HEDT-решения Intel. Вторая причина популярности Zen 2, очевидно, кроется в долгом времени поддержки платформы AM4.

Hardware Unboxed провели опрос, который звучал как "почему вы выбирали для покупки процессор AMD AM4, особенно в 2017-2023 гг." В результате 56% ответивших выбрали вариант "потому что это топ за свои деньги". Данный факт еще раз указывает на превосходство Ryzen с точки зрения цены и общей производительности.

Помимо соответствия Ryzen образу хорошего продукта, долгая поддержка сокета AM4 также сыграла большую роль. Если бы AMD действовала по тактике Intel и с каждой новой итерацией архитектуры Zen выпускала по новой платформе, то вряд ли она бы сумела достичь текущих показателей распространенности процессоров Ryzen AM4.

По мнению Hardware Unboxed, будущие процессоры Intel Nova Lake-S должны превзойти аналоги от AMD не только по производительности, но и по цене. Кроме того, Intel важно пообещать пользователям долгосрочную поддержку сокета LGA 1954, иначе продажи могут быть такими же неважными, как у Arrow Lake-S.

Для AMD же нужно, чтобы CPU на Zen 6 стали не просто косметическим обновлением, а предложили что-то особенное. В идеальном сценарии, если поколение Zen 7 также выйдет для AM5, это сделает текущий сокет таким же легендарным, как и AM4. В заключение Hardware Unboxed выразили мысль, что стоит сидеть на долгоиграющей платформе до тех пор, пока это не утратит смысл с технической точки зрения.

