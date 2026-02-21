Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
«Сказка о царе Салтане» собрала в российском прокате миллиард рублей за десять дней
Более чем достойный результат, учитывая, что на дворе вовсе не новогодние праздники.

Всего пять дней назад мы писали о том, что экранизация сказки в стихах А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» собрала рекордную для неновогоднего периода в России сумму в прокате, как сегодня фильм подготовил ещё один повод вспомнить о себе. Как гласит статистика ЕАИС, сборы новинки перевалили за один миллиард рублей.

Источник изображения: «Кинокомпания братьев Андреасян» / «ON Студия» / телеканал ТНТ / «Атмосфера кино».

Таким образом, «Сказка о царе Салтане» стала пятым в текущем году фильмом, кассовые сборы которого в России превысили один миллиард рублей. Другие четыре фильма, которым удалось этого добиться, это «Горничная», «Буратино», «Простоквашино» и «Чебурашка 2». Причем три последних в этом списке фильма вышли в период новогодних праздников, когда люди с большей охотой тратят деньги на развлечения.

Какого максимального результата в конечном счёте добьётся лента режиссёра Сарика Андреасяна, покажет только время, но уже сейчас можно констатировать тот факт, что скорость сбора средств фильмом за последние пять дней снизилась более чем вдвое. Для сравнения, за первые четыре дня «Сказка о царе Салтане» заработала 710 миллионов рублей, а за последующие шесть дней — 290 миллионов рублей.

#россия #экономика #кино #«сказка о царе салтане»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter