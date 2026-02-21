Генеральный директор британской организации Parent Zone Вики Шотболт подала иск против Valve, обвиняя компанию в монополизме и чрезмерных комиссиях за продажи игр. Сумма иска — £656 млн (≈₽67,738 млрд).

Исполнительный директор Parent Zone Вики Шотболт обвиняет Valve в манипуляциях и доминировании на рынке видеоигр. По ее словам, 30%-ная комиссия, взимаемая Steam с разработчиков, несправедлива и завышена.

Шотболт ссылается на судебные споры Apple с Epic Games, отметив, что подобные конфликты показывают несправедливость текущих условий сотрудничества. Она также подчеркнула важность честной конкуренции и справедливости для разработчиков и игроков. Ее цель — добиться снижения комиссии и прекращения монополии Steam.

Шотболт отдает себе отчет в сложности задачи. Даже выиграв дело, она не сможет заставить разработчиков снизить цены. Решение о перекладывании выгоды на покупателей останется за ними. Главная цель иска — разрушить доминирование Steam. Сейчас, по словам Шотболт, у разработчиков ПК-игр просто нет выбора: если хочешь продавать, идешь в Steam. Нет десяти равнозначных площадок — есть одна, которая диктует условия.