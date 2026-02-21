Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Глава Valve ответит в суде по иску на £656 млн из-за 30-процентной комиссии Steam
Генеральный директор британской организации Parent Zone Вики Шотболт подала иск против Valve, обвиняя компанию в монополизме и чрезмерных комиссиях за продажи игр. Сумма иска — £656 млн (≈₽67,738 млрд).

Игровая платформа Steam подвергается судебному разбирательству на £656 млн (≈₽67,738 млрд) за злоупотребление положением на рынке. Дело началось после заявлений британского правозащитника Вики Шотболт (Vicki Shotbolt), возмущенной комиссией Valve в размере 30% с продаж игр.

Источник изображения: Valve

Может быть интересно

Исполнительный директор Parent Zone Вики Шотболт обвиняет Valve в манипуляциях и доминировании на рынке видеоигр. По ее словам, 30%-ная комиссия, взимаемая Steam с разработчиков, несправедлива и завышена.

Шотболт ссылается на судебные споры Apple с Epic Games, отметив, что подобные конфликты показывают несправедливость текущих условий сотрудничества. Она также подчеркнула важность честной конкуренции и справедливости для разработчиков и игроков. Ее цель — добиться снижения комиссии и прекращения монополии Steam.

Шотболт отдает себе отчет в сложности задачи. Даже выиграв дело, она не сможет заставить разработчиков снизить цены. Решение о перекладывании выгоды на покупателей останется за ними. Главная цель иска — разрушить доминирование Steam. Сейчас, по словам Шотболт, у разработчиков ПК-игр просто нет выбора: если хочешь продавать, идешь в Steam. Нет десяти равнозначных площадок — есть одна, которая диктует условия.

#steam #valve #видеоигры #игровая индустрия #разработчики игр
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Южной Корее хакер вернул властям ранее похищенные 320 Bitcoin стоимостью почти $21 млн
1
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
20
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
8
Российские тяговые батареи для электромобилей «Москвич» прошли комплексные испытания
1
100% годового энергопотребления Microsoft уже приходится на возобновляемые источники энергии
+
Процессоры AMD Zen 6 “Olympic Ridge” могут получить конфигурации с 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 ядрами
+
Британская компания Amara Automotive представила четырехколесный электровелосипед Elecy массой 45 кг
+
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
5
В Японии введут полный запрет на использование повербанков в самолёте
+
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
1
В России начнут производить двухтопливные судовые двигатели
+
В док-станции GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX видеокарта расположена на отдельной плате
+
Разработчик технологий суверенного Рунета переходит с российского ПО на Microsoft Exchange 2019
4
Легендарная «Волга» появится у дилеров уже летом — производство стартует во втором квартале 2026-го
1
Haval H7 (2026) поступил в продажу в России по цене от 3 999 000 рублей
1
AMD готовится представить очень мощные процессоры серии Ryzen 10000 с 24 ядрами
+
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
3
Thermal Grizzly выпустила Ryzen 7 9850X3D со снятой теплораспределительной крышкой
+
Лимит мощности и сниженное напряжение не спасли владельца RTX 5090 от плавления адаптера 12V-2x6
9
Полные характеристики Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max появились в сети
1

Популярные статьи

Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
7
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
8
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
22
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
3

Сейчас обсуждают

Китя.
15:39
Не смеши для 2К покупать RX 9060XT. аж обоссался от смеха. 9070ХТ еще годна для 2К.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Remarc
15:30
они фильм Acide (у нас почему-то перевели как катастрофа) не смотрели просто
Popular Mechanics: Учёные планируют окружить ледник Судного дня стеной
Опричник
14:49
Диоксид серы (SO2) + вода (H2O) = H2SO3 (сернистая кислота). Да здравствуют кислотные дожди, нам только их ещё не хватает, для полного спектра эмоций!
Popular Mechanics: Учёные планируют окружить ледник Судного дня стеной
swr5
14:47
"Планируемая миссия не предусматривает высадку на Луну". Ну так пишите тогда - "к Луне" или "на лунную орбиту", а не "на Луну".
NASA готовится в марте отправить астронавтов на Луну
swr5
14:41
Может, чем заниматься сомнительными прожектами лучше перестать строить очередные дата центры для тупого интелекта? Для постройки подобной стены необходимо будет выпустить около 2 млрд. куб. метров жел...
Popular Mechanics: Учёные планируют окружить ледник Судного дня стеной
Papant
14:34
Ну скорее не "планируют", а "предлагают".. И немного непонятно - как это лихо перешли от повышения уровня моря на 60 см - к 3-4 метрам???
Popular Mechanics: Учёные планируют окружить ледник Судного дня стеной
MriS
13:37
С такими ценами нет смысла собирать.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Алексей Носков
13:26
Бюджет теперь будет 6\12.
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
Pyroman
13:05
Очередная попытка загнать всех в макс и присосаться к кормушке (реклама, и та же самая торговля перс данными, но уже в свой карман)
РКН: Telegram создал инфраструктуру для незаконного распространения персональных данных россиян
Димасик
12:50
Ну не так он и безмятежен! Дорогу по холму знатно наездили!)
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter