На Горьковском автозаводе в этом году начнётся серийное производство возрожденного автомобиля легендарного бренда.

На Горьковском автозаводе (ГАЗ) в Нижнем Новгороде в этом году начнётся серийное производство обновлённой «Волги» (Volga). По данным KP.RU, новые автомобили появятся в продаже уже в 3 квартале 2026 года. Завод может производить 110 000 автомобилей в год. Путь к возрождению легендарного автомобиля был долгим и непростым, сообщают СМИ. После многолетнего перерыва в производстве было объявлено о возвращении легендарного бренда.

Изображение: нейросеть freepikТеперь в пресс-службе автопроизводителя сообщили о возвращении российского бренда на рынок. Также был запущен официальный сайт «Волги».

Новый модельный ряд будет производиться АО «Производство легковых автомобилей». Производство будет осуществляться на заводе в Нижнем Новгороде, на месте исторического завода ГАЗ, ответственного за выпуск классической «Волги». После прекращения производства отечественных машин завод осуществлял контрактную сборку автомобилей концерна Volkswagen AG, в том числе выпускал VW и Skoda для российского рынка (с 2011 по 2022 год).

Ранее сообщалось, что модельный ряд «Волги» первоначально будет включать три модели: компактный кроссовер, среднеразмерный седан и внедорожник. Это означает появление значительно меньших по размеру автомобилей, чем те, которые ранее предлагал бренд.

Партнёр по производству новых моделей не был назван, и всё, что известно, это то, что это не китайская Changan. Названия также немного изменились – модели, представленные в 2024 году, должны были называться C40, K30 и K40, а по сообщениям СМИ, новые будут обозначаться C50, K40 и K50.

Пресс-служба производителя заявляет, что стратегическая цель проекта – создание «собственных, оригинальных моделей «Волги» со своей базой компонентов». Первые «Волги» с уникальными характеристиками начнут производить во втором квартале этого года, а поступят в продажу в третьем квартале.