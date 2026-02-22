Сайт Конференция
goldas
Moore Threads выпустила ноутбук MTT AIBOOK на базе китайского ARM процессора
Ноутбук получил 2,8K OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и 32 ГБ оперативной памяти

Компания Moore Threads, более известная своими графическими картами MTT выходит на новый рынок. На китайской розничной платформе и в официальном магазине Moore Threads обнаружено объявление о продаже ноутбука MTT AIBOOK. Система, судя по всему, основана на собственном чипе MTT.

Может быть интересно

Источник: Videocardz

Moore Threads AIBOOK AB A1410 позиционируется как ноутбук, ориентированный на искусственный интеллект, построенный на базе собственного чипсета и программного обеспечения компании. В описании указана разработанная компанией система на чипе «Yangtze», которая объединяет ядра ЦП с полнофункциональным графическим процессором Moore Threads, а также унифицированной архитектурой программного обеспечения и драйверов. Из данных Geekbench следует, что система использует 12-поточный чип ARMv8 с базовой частотой 2,65 ГГц. Система на кристалле имеет 12 ядер ЦП, нейронный процессор (NPU) с производительностью 50 TOPs (что примерно соответствует уровню AMD Strix Point) и собственный графический процессор на базе архитектуры MUSA.

Некоторых может удивить поддержка Windows, но есть один существенный нюанс. Это не нативная поддержка, как Windows 11 на ARM, а результат виртуализации. На сайте Moore Threads указано 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 в паре с SSD-накопителем объёмом 1 ТБ. В таблице характеристик на сайте JD указан процессор M1000, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ хранилища и операционная система AIOS на базе Linux.

Источник: JD.com

Дисплей представлен 14-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2880x1800 пикселей, частотой обновления 120 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Moore Threads также подчеркивает особенности изготовления корпуса, описывая цельнометаллический корпус, изготовленный на станке с ЧПУ из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой и анодированием поверхности. Также в описании говорится о батарее емкостью 70 Вт·ч и массе 1,5 кг. В комплект входит адаптер питания мощностью 100 Вт и док-станция «5-в-1» с разъемом USB-C.

Технические характеристики Moore Threads AIBOOK

• SoC: Moore Threads "Yangtze", модель процессора указана как M1000 (ARMv8)

• Память и хранилище: 32 ГБ LPDDR5X-7500, 1 ТБ SSD

• Вычислительная мощность ИИ: до 50 TOPS

• Дисплей: 14-дюймовый OLED, 2880×1800, 120 Гц, 100% DCI-P3

• Охлаждение: испарительная камера 7752 мм², два вентилятора со скоростью 2100–6500 об/мин

• Батарея и вес: 70 Вт·ч, 1,5 кг

• Порты: 3x USB-C, нет Thunderbolt/USB4

• Поддержка Windows на основе виртуализации

Что касается цены и доступности, то обзоры были опубликованы в середине января, что говорит о поставках в течение более месяца. Цена составляет 9 999 юаней, что примерно равно 1440 долларам США.

#ноутбуки #arm #moore threads #ноутбуки из китая #китайские ноутбуки #mtt aibook
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
