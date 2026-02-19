Запас хода на такой батарее составит 400—415 километров.

В современных электромобилях свыше трети их стоимости составляет тяговая аккумуляторная батарея. Что с этим делать, не дожидаясь революции в технологии их производства, не вполне понятно, но хотя бы немного снизить стоимость конечного электрокара можно, используя батареи отечественного производства.

Источник изображения: «Росатом».

Решение этой задачи было поручено Топливному дивизиону госкорпорации «Росатом», а конкретно входящей в её структуру компании «РЭНЕРА», являющейся интегратором госкорпорации по направлению «Системы накопления энергии». И вот сегодня пресс-служба компании сообщила о завершении её тяговыми аккумуляторными батареями для электромобилей «Москвич» комплексных стендовых и дорожных испытаний.

По итогам испытаний, в ходе которых электромобили «пробежали» свыше 100 тысяч километров, было подтверждено, что тяговые аккумуляторы обеспечивают на одной подзарядке запас хода, равный 400—415 километрам. При этом батареи стабильно и безопасно работают в том числе в экстремальных условиях эксплуатации.

Серийно производить данные тяговые батареи будут на строящемся сейчас предприятии в Красной Пахре (Новая Москва).