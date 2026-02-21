Сайт Конференция
kosmos_news
В США благодаря функции «SOS» на iPhone удалось обнаружить попавших в лавину туристов
Функция спутниковой связи «Экстренный вызов — SOS» позволила связаться с государственными экстренными службами в обстоятельствах, когда не было других способов обратиться за помощью.

Недалеко от озера Тахо (штат Калифорния, США) произошел трагический инцидент. Лавина накрыла группу туристов, в результате чего очень сильно пострадали по меньшей мере восемь человек. iPhone, оснащенный функцией спутникового вызова помощи, сыграл ключевую роль в спасательной операции.
Изображение: X / @mariusfanuГруппа туристов не смогла сообщить экстренными службами об инциденте через обычные сотовые сети, так как там не было сигнала. В Соединенных Штатах и некоторых европейских странах (например, Германии, Италии, Испании и Австрии) смартфоны iPhone способны поддерживать спутниковые вызовы SOS.

Эта функция «Экстренный вызов — SOS» очень полезна, поскольку позволяет устройству подключаться к спутнику даже в районах, где традиционная сотовая связь недоступна. Пользователь должен находиться на открытом воздухе, желательно при ясном небе. Дон О'Киф из Калифорнийского бюро экстренных служб сообщил, что группа туристов смогла связаться со спасателями через спутник.

Это решение позволило туристам не только сообщить властям об инциденте, но и поддерживать связь в течение четырех часов. Информация, передаваемая через iPhone с поддержкой спутниковой связи, предназначалась для координации спасательной операции с офисом шерифа округа Невада.

Функция SOS, основанная на спутниковой связи, не заменяет традиционную сотовую связь. Это решение используется в экстремальных ситуациях. Для использования этой функции необходим как минимум iPhone 14 с iOS 16.1 или более поздней версии. Однако функциональность решения зависит от региона. К сожалению, функция не доступна в России из-за отсутствия партнерской спутниковой инфраструктуры.

#сша #смартфон #iphone #айфон #sos #спутниковые вызовы #экстренный вызов
Источник: x.com
