Стоимость постройки стены длиной 80 км и глубиной 640 м для борьбы с глобальным потеплением будет составлять много миллиардов долларов

Угроза изменения климата заставляет специалистов придумывать всё более изощрённые геоинженерные планы для противостояния ей. Например, существует идея увеличить объём диоксида серы в нижней стратосфере, чтобы он отражал солнечные лучи. На поверхности планеты проблемой является таяние ледников. В первую очередь беспокойство вызывает ледник Туэйтса, пишет Popular Mechanics.

Изображение: NASA

Может быть интересно

Он известен так же, как ледник Судного дня, и располагается на северо-западной окраине Западно-антарктического ледового щита. Такое название ему дали по той причине, что в нём хватит воды для повышения среднего уровня моря на 60 см. Сейчас этот ледник находится на грани обрушения. Если это произойдёт, ледяной покров может быть дестабилизирован, после чего уровень моря станет выше на 3,05-4,6 м, подсчитали в The New York Times.

Чтобы избежать этого, предлагается метод защиты ледника от тёплых вод в виде морской стены длиной в 80 км, высотой 152 м и глубиной 640 м. Расходы в миллиарды долларов могут оказаться более выгодными, чем то, что случится с прибрежными городами мира при повышении уровня моря на 4,5 м.

Учёные уже вложили силы и средства в изучение механизмов, которые подрывают стабильность ледника. В частности, его анализировали при помощи автономных подводных аппаратов. В феврале южнокорейское исследовательское судно пробурило в леднике скважину длиной 1,17 км с целью размещения комплекса приборов. Попытка оказалась неудачной, поскольку приборы смогли пройти только три четверти пути до дна скважины. В итоге всё равно удалось установить, что воды под ледником являются слишком бурными и тёплыми.

Изображение: Grok

Тем временем, Арктический университет Норвегии планирует создать менее масштабный барьер для защиты северного норвежского фьорда. Это позволит попрактиковаться, прежде чем приступать к значительно более крупному проекту на леднике Судного дня.