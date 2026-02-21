Ученые зафиксировали пробуждение сверхмассивной черной дыры в галактике J1007+3540 спустя почти 100 миллионов лет бездействия. Явление сравнивают с извержением вулкана.

Большинство крупных галактик содержат сверхмассивные черные дыры в центре, но лишь часть из них генерирует радиоджеты. Как сообщает издание SciTechDaily, международная группа астрономов зафиксировала случай повторной активации такого механизма в галактике J1007+3540. Центральная черная дыра возобновила выброс плазмы спустя примерно 100 миллионов лет после предыдущего извержения. Ученые уже назвали явление «космическим вулканом».

Наблюдения проводились с использованием двух инструментов: низкочастотного массива LOFAR в Нидерландах и модернизированного гигантского метрового радиотелескопа uGMRT в Индии. Полученные данные показали наличие яркой компактной внутренней струи — признак недавнего включения черной дыры. Вокруг нее исследователи обнаружили более широкий кокон из старой тусклой плазмы — остатки предыдущих выбросов.

Изображение показывает компактную, яркую внутреннюю струю, указывающую на пробуждение ранее «спящей» сверхмассивной черной дыры в центре гигантской радиогалактики. Источник: LOFAR/Pan-STARRS/S. Kumari et al.

Галактика J1007+3540 находится внутри массивного скопления галактик, заполненного горячим газом. Эта среда создает внешнее давление, которое воздействует на плазменные струи. На снимках LOFAR видно, что северная доля сжата и деформирована. Изображения uGMRT показывают, что эта область имеет сверхкрутой радиоспектр — частицы там старые и потеряли энергию.

На юго-запад от галактики тянется длинный тусклый хвост диффузного излучения — след намагниченной плазмы, которую уносит в пространстве скопления галактик. По мнению ученых, эта структура формировалась миллионы лет. Такие системы позволяют изучать, как черные дыры переходят из активной фазы в неактивную и обратно, как они, по сути, включаются и выключаются.