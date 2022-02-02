Рассказываю, как бесплатно получать криптовалюту KSX на базе Polkadot и их NFT
Всем привет. Относительно недавно я рассказывал вам про экосистему Polkadot и парачейны на нём. Прочитать статью про это можно - здесь. Сегодня же хочу поделиться очень интересной возможностью бесплатно получать монету KSX на базе Polkadot и NFT карточки, которые можно продать или оставить для увеличения дропа. Кстати, если хотите узнавать подобных раздачах и других способах заработка подписывайтесь на Telegram канал про заработок, там информация появляется быстрее всего. Поехали.
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Итак. для получения монет KSX скачиваем и устанавливаем DEX-кошелёк. Проходим регистрацию, обязательно сохраняем мнемоническю фразу (лучше переписать на бумагу). После снова переходим по той же ссылке для установки кошелька и вступаем в группу. Это необходимо для получения NFT карточки, которая будет увеличивать добычу монет KSX.
Затем мы попадаем на главную страницу кошелька с основным разделами. Далее переходим в раздел "Кошелёк", где в правом нижнем углу нажимаем на иконку лопатки и попадаем в раздел импровизированного майнинга.
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В этом разделе нажимаем на кнопку и запускаем процесс получения монет. Важно понимать, что монеты не майнятся, а просто раздаются по типу дропа. Для возобновления добычи нужно будет заходить в этот раздел раз в сутки и по новой нажимать на кнопку.
Теперь немного о том, что мы получаем по дропу. Сама монета KSX является частью экспериментальной сети ChainX на Polkadot и будет иметь небольшую эмиссию в 21 000 000, что может очень положительно сказаться на её цене. Жду 5-10$ за KSX, поэтому добываю, тем более, что майнинг виртуальный и не потребляет ресурсы смартфона. Кстати, ChainX уже участвует в битве за парачейны на Polkadot, занимает второе место и скорее всего получит слот.
Полученные NFT карточки можно продать на вторичном рынке за несколько долларов, но поскольку они увеличивают скорость добычи KSX, лично я их оставил, чтобы получать как можно больше данного актива. Также в качестве лайфхака могу порекомендовать установить этот DEX-кошелёк на все свободные устройства и даже скачать эмулятор Android на ПК, чтобы создать ферму с такими кошельками для большей добычи. Надеюсь, что информация оказалась для вас полезной. Ну, а использовать её вам или нет, решайте сами. Также не забывайте подписываться на Telegram канал про заработок, чтобы ничего не пропустить. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.
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