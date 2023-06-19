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Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT

Всё это позволит мне как минимум на 4 года забыть о необходимости обновления компьютера
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В последнее время с новыми играми туго. Год выдался на редкость скучным, а в итоге я играл в несколько раз меньше, чем обычно. Вообще, я и без этого активно борюсь с собой, стараясь уделять играм меньше внимания, но из-за настоящего штиля приходится в свободное время смотреть сериалы. Что до игр, то на память приходит Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake и Marvel’s Spider Man 2. Первая действительно достойная, но проходить её второй раз решительно нет никакого желания. Я тщательно изучил все закоулки и по несколько раз убил всех злодеев. Вторая и вовсе закончилась за неделю, ну а к Marvel’s Spider Man 2 нет никаких претензий. Увы, но всё хорошее рано или поздно заканчивается, а в результате я вчера скачал Red Dead Redemption 2. Как оказалось, из-за того, что в начале 2020 года у меня подгорел жёсткий диск, я эту игру так и не прошёл до конца. Вот, навёрстываю.

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Похоже, какое-то время интересных новинок не будет, хотя вторая половина 2023 года выглядит оптимистично. Разочаровывают западные студии, которые не переводят игры на русский язык. К счастью, я помню времена, когда игры на приставках были на японском или китайском языке, а уж с английским справимся и подавно. Словом, на дворе затишье, ну а я уже рассказывал вам о том, что планирую собрать игровой компьютер к концу 2023 года. Пока смысла в его покупке лично для себя не вижу, но если вы ещё не проходили новинки последних лет, при этом хотите собрать мощную игровую станцию, то почему бы не поразмыслить о том, сколько это будет стоить, и на чём остановить внимание.

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Да простят меня фанаты Intel, но в последнее время продукция от тётушки Су выглядит значительно перспективнее. Пожалуй, оптимальным решением на последующие 4 года можно считать процессор Ryzen 7 5800X3D. Вообще, есть более интересные решения на сокете АМ5, которые имеют не только разгонный потенциал, но и считаются оптимальными в плане апгрейда. И всё бы хорошо, вот только материнские платы и оперативная память под такие камни стоит очень дорого, ну а у меня и в мыслях не было собирать компьютер для экспериментов. Рекомендую не покупать под этот процессор дорогую систему охлаждения, поскольку он имеет заблокированный множитель, а значит разгон исключён. Берём ID-COOLING SE-214-XT ARGB, и наслаждаемся тихой работой системы и стабильной температурой. Сильная сторона Ryzen 7 5800X3D заключается в идеальном балансе. Проще говоря, камень обойдётся вам в 30 тысяч, а под него можно взять очень неплохую материнскую плату без переплат.

Не верите, тогда как вам GIGABYTE B550M AORUS ELITE? Плата основана на чипсете В500, а значит поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Не то что бы я планировал покупать твердотельный накопитель, скорость чтения которого равняется 7000 Мб/с. Скорее нет, чем да, но вдруг такая мысль придёт ко мне в голову через пару лет, а старая материнская плата без поддержки PCIe 4.0 не сможет удовлетворить моих запросов. Также на плате есть сразу два слота под М.2, ну а я планирую использовать их оба. Под разгон такую материнскую плату не берут, но я вам уже сказал, что в последние годы мне лень заниматься подобными глупостями.

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На нашем сайте есть много фантазёров, которые упрямо верят в то, что сегодня без 32 Гб оперативной памяти не прожить. Что же, если вам так кажется, то самое время взять сразу 64 Гб, ну а я остановлюсь на 16 Гб. Пожалуй, это единственная деталь современного компьютера, требования к которой растут медленно. Kingston Fury Beast Black является компромиссным вариантом. Отзывы покупателей хорошие, а значит и проблем не должно возникнуть.

Что до видеокарты, то я тут я рассуждаю максимально просто. Много лет назад у меня была GeForce GTX 1070. От старушки я давно избавился, вот только за прошедшие годы NVIDIA в данном ценовом сегменте предлагает всё те же 8 Гб видеопамяти. На нашем сайте достаточно фанатов Дженсена Хуанга, поэтому я просто отмечу, что не готов платить 65 тысяч рублей за видеокарту. Ну а 45 000 за Radeon RX 6750 XT кажутся мне компромиссным вариантом. Здесь 12 Гб видеопамяти и приличное быстродействие. Монитор у меня с разрешением 2К, а брать 4К я не планирую как минимум 3-4 года. Рассказы о невнятной трассировке лучей меня не смущают, поскольку данная технология мне не нравится. Производительность падает, а качество не улучшается. Вместо этого появляются какие-то вырвиглазные эффекты, назвать которые реалистичным я не готов. О том, что DLSS имеет преимущество над FSR, я полностью согласен, вот только и здесь неувязочка, ведь я не пользуюсь технологией масштабирования. Картинка становится размытой, а значит даже на максимальных настройках графики нельзя увидеть то, что задумывали разработчики. Куда проще скинуть настройки до средневысоких, что оставляет приемлемую картинку и позволяет избежать спорных технологий от дядюшки Хуанга и тётушки Су.

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Начну с того, что я давно отказался от жёстких дисков, но объём памяти в 1 Тб не позволяет слить с дисков домашнее видео и тому подобную ерунду, которая интересует мою жену. Полагаю, что 2 Тб не хватит, ну а буквально сегодня я обнаружил идеальное решение моей проблемы. Итак, если вы не хотите тратить на твердотельный накопитель много денег, но хотите что-то скоростное по сходной цене, то самое время обратить внимание на SSD производства KINGSPEC. Здесь есть всё, что может заинтересовать потенциального покупателя. Начнём с 2 Тб, которые многим хватит с головой. Прибавим к этом высокую скорость и вполне приемлемый жизненный цикл от 5 лет и выше. Если бы я сегодня покупал компьютер, то взял бы сразу два таких твердотельных накопителя, общей стоимостью 14 тысяч рублей. Если вы загляните в интернет, то обнаружите, что аналогичный по скорости и SSD на 2 Тб от Samsung обойдётся вам такую же сумму. Пожалуй, такого объёма мне хватит надолго, а все игры, программы и операционная система будут работать на максимально возможной скорости.

А вот тратить на блок питания слишком много денег я не готов. Не исключаю, что между решениями за 5 и 10 тысяч рублей есть некоторая разница, но уж простите, я не знаю, как это поможет мне в реальных задачах. CHIEFTEC Task TPS-700S полностью вписывается в требования системы и обладает некоторым потенциалом для роста. Это значит, что в будущем можно заменить видеокарту, ну а покупать блоки питания без поддержки сертификата 80 PLUS Bronze я вам всё же не советую. Сейчас у меня стоит блок питания CHIEFTEC на 750 Вт, но тогда я перегнул палку, купив продукт с поддержкой сертификата 80 PLUS PLATINUM. Удовольствие не из дешёвых, но, поразмыслив на эту тему, я предлагаю остановиться на народных 80 PLUS Bronze.

А вот с корпусом всё проще простого. Нужен такой системный блок, чтобы был вместительным, просторным и не мешался под ногами. Также у него должна быть штатная система отведения тепла, что позволит мне не думать о необходимости покупки дополнительных кулеров. Вообще, я мог бы для себя купить комплект отдельно, но прекрасно знаю, что большая часть геймеров забывает о такой важной составляющей. Помните о том, что вашей видеокарте и процессору душно. Корпус Aerocool Atomic Lite-G-BK-v2 идёт в комплекте с задорными огоньками, но это мелочи, ведь я поставлю его под ноги. Как оказалось, общая сумма, которую я планирую потратить на компьютер, равняется 107 000 рублей. Мне кажется, что это очень неплохо, ведь потенциал у компьютера огромен, а игровой производительности хватит на 4 года.

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