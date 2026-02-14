Решение правительства позволит ввести в эксплуатацию новые производственные мощности для изготовления ядерного топлива

Компания TRISO‑X, принадлежащая X‑Energy Reactor Co., получила от правительственной Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) разрешение на коммерческое производство ядерного топлива из высокообогащённого низкообогащённого урана (HALEU), которое будет использоваться передовыми реакторами в штате Теннеси. Это первый за последние 50 лет случай, когда американское правительство выдаёт подобные разрешения. Источник изображения: Wikimedia CommonsПредоставленное компании разрешение позволит строить и вводить в эксплуатацию новые производственные мощности для изготовления ядерного топлива данного типа. В настоящее время соответствующее предприятие ещё строится, а его запуск планирует только в 2028 году. Разрешение от NRC предусматривает строительство TRISO‑X двух таких объектов.

Ситуация примечательна тем, что в США практически отсутствует производство топлива HALEU на том уровне, который самостоятельно позволит удовлетворить потребности будущих ядерных реакторов. Американские компании на протяжение многих лет полагались на импорт ядерного топлива из России, но в 2024 году импортируемые объёмы стали снижаться, поскольку правительство поставило цель возродить собственное производство.