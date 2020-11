Сегодня у нас будет очередное необычное тестирование. Всё дело в том, что в подобных случаях блогеры всегда ориентируются на самые мощные комплектующие. Например, когда тестируют видеокарты – выбирают Core i9-10900K, а когда сравнивают процессоры – берут GeForce RTX 3080. Что же, ребята с Ютуб-канала GameGangsta решили подойти к делу нестандартно. Так, все участники будут ютиться на относительно недорогом Ryzen 5 3600, а мы с вами выясним, достаточно ли его мощи для раскрытия видеокарт.

В качестве участников выступают: GeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 2070 vs GeForce GTX 1080 Ti vs Radeon RX 5700 XT. Как видите, компания разношёрстная. На первый взгляд – всё просто, ведь абсолютным победителем должен выйти GeForce RTX 3070. Вот только не забывайте, что у нас слабый процессор, который просто не позволит раскрыться видеокартам. Или позволит? Давайте разбираться.

Игра RTX 3070 GTX 1080 Ti RX 5700 XT RTX 2070 Grand Theft Auto V 99 101 94 91 Assassin's Creed Origins 93 83 56 71 Assassin's Creed Odyssey 79 67 62 41 Forza Horizon 4 115 119 120 121 Gears 5 107 99 98 87



Red Dead Redemption 2 90 62 64 64

Что же, какой вывод мы можем сделать? Для мощной видеокарты нужен мощный процессор. Если вы решили купить бюджетный камень, то от супердорогой карты эффект будет не такой большой, как вам бы хотелось. Но это не значит, что все игры одинаковы. К примеру, Red Dead Redemption 2 и Assassin's Creed Odyssey отлично реагируют на GeForce RTX 3070, а вот все остальные просто упираются в медленный процессор.

Нашим читателям мы посоветуем подбирать комплектующие правильно, ведь один лишь дорогой процессор не даст вам необходимого преимущества, также как мощная видеокарта не обеспечит выигрыша при бюджетном камне. Во всём нужен правильный баланс.