Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Выясняем, что важнее для игр: видеокарта или процессор – флагманы NVIDIA против Ryzen 5 3600 от GG

Нужен ли мощный процессор, чтобы раскрыть потенциал дорогой игровой видеокарты? А может хватит недорогого камня? Давайте выясним
[ ] для раздела Блоги
+
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Сегодня у нас будет очередное необычное тестирование. Всё дело в том, что в подобных случаях блогеры всегда ориентируются на самые мощные комплектующие. Например, когда тестируют видеокарты – выбирают Core i9-10900K, а когда сравнивают процессоры – берут GeForce RTX 3080. Что же, ребята с Ютуб-канала GameGangsta решили подойти к делу нестандартно. Так, все участники будут ютиться на относительно недорогом Ryzen 5 3600, а мы с вами выясним, достаточно ли его мощи для раскрытия видеокарт.

В качестве участников выступают: GeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 2070 vs GeForce GTX 1080 Ti vs Radeon RX 5700 XT. Как видите, компания разношёрстная. На первый взгляд – всё просто, ведь абсолютным победителем должен выйти GeForce RTX 3070. Вот только не забывайте, что у нас слабый процессор, который просто не позволит раскрыться видеокартам. Или позволит? Давайте разбираться. 

Игра 

реклама

RTX 3070

GTX 1080 Ti

RX 5700 XT

RTX 2070

Grand Theft Auto V
анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

99 

101

94

91

Assassin's Creed Origins

реклама

93

83

56

71

Assassin's Creed Odyssey

79

67

62

41

Forza Horizon 4

115

119

120

121

Gears 5

реклама



107

99

98

87

Red Dead Redemption 2

реклама

90

62

64

64

 

реклама

Что же, какой вывод мы можем сделать? Для мощной видеокарты нужен мощный процессор. Если вы решили купить бюджетный камень, то от супердорогой карты эффект будет не такой большой, как вам бы хотелось. Но это не значит, что все игры одинаковы. К примеру, Red Dead Redemption 2 и Assassin's Creed Odyssey отлично реагируют на GeForce RTX 3070, а вот все остальные просто упираются в медленный процессор.

Нашим читателям мы посоветуем подбирать комплектующие правильно, ведь один лишь дорогой процессор не даст вам необходимого преимущества, также как мощная видеокарта не обеспечит выигрыша при бюджетном камне. Во всём нужен правильный баланс. 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
18
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
10
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
48
Обзор и тестирование процессорной СВО AeroCool Mirage L240
11
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
9
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
16
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
38
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
30
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
15

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты GeForce RTX 3070 вернулись в российскую розницу – цены приблизились к рекомендованным
62
Процессоры Ryzen 5000-й серии появились в российских магазинах – цены и доступные модели
42
AMD пообещала решить проблему дефицита видеокарт Radeon RX 6800 и высоких цен – сроки и подробности
60
Битва процессоров – 10 ядер и 5.3 ГГц Core i9-10900K vs недорогой 6 ядерный Ryzen 5 5600Х в тесте SH
43
Microsoft готовит масштабные изменения в системе обновлений Windows 10 – новые функции и правила
12
Представлен список из 50 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 в 2021 году – названия и сроки
1
Samsung скинула 50 000 долларов на свой самый дорогой 98-дюймовый 8К QLED телевизор – Wccftech
6
Сравниваем производительность RX 6800XT и RTX 3080 в трассировке лучей Black Ops Cold War - Wccftech
61
Radeon RX 6800 и 6800 XT появились в продаже в России – стоимость на 30% выше рекомендуемой
85
AMD по своему решила проблему с RX 6800 – архитектуру RDNA 2 теперь можно примерять на себя
21
Стоимость оперативной памяти и блоков питания существенно увеличится в 2021 году
46
Крупная европейская сеть магазинов получила 22 видеокарты Radeon RX 6800/ХТ вместо 4 695 заказов
21
PlayStation 5 под наблюдением – бот отслеживает доступность приставки в магазинах по всему миру
9
AMD призывает партнёров делать упор на игровом применении видеокарт серии Radeon RX 6000
33
ASUS добавляет поддержку Resizable BAR для плат на базе чипсета Z490 — AMD SAM теперь не эксклюзив
22
Флагманская AMD Radeon RX 6900 XT сможет работать на максимальной тактовой частоте в 3.0 GHz
13
Финальный список из 67 смартфонов Xiaomi, получивших стабильную MIUI 12 – ссылки и инструкция
2
Остановка крупнейшего завода SK Hynix в Китае может привести к росту цен и дефициту памяти
13
Недочет в корпусе NZXT H1 приводит к короткому замыканию
10
Видеокарты GeForce RTX 3070 начали дешеветь после окончания дефицита в России
5

Популярные статьи

6 причин, почему я не стал продавать GeForce GTX 1060 на пике цен в ожидании GeForce RTX 3060 Ti
43
Собираем ПК с производительностью консолей нового поколения
174
Бескомпромиссный геймерский компьютер на Intel+NVIDIA для тех, кто не считает деньги на кредитке
48
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
48
AMD Ryzen 5600X и Radeon RX 6800 XT появились в продаже в России – собираем игровой ПК на их основе
44
Изучаем популярность процессоров AMD Ryzen в Linux сообществе
88
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
10
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
18

Сейчас обсуждают

Артем Иванов
20:19
а ведь она скорее всего только подключила себе интернет в первый раз...
55 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13
Артем Иванов
20:18
ну вот до чего довели прекрасную красноречивую даму...в миг превратилась в дефолтную бомжиху обиженную на мужчин из рф
55 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13
Abduljappar Mirzaev
20:13
Выпустите модель 5100, а там посмотрим.
Процессоры Ryzen 5000-й серии появились в российских магазинах – цены и доступные модели
HellQwer
20:13
Показалось, что Vapor-X на картинке, аж заинтересовался :)
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
warmuza
20:13
Ну может быть. Хотя лично я не знаю ни одного человека, взявшего пекарню в кредит. Но это может просто круг у меня такой.
AMD Ryzen 5600X и Radeon RX 6800 XT появились в продаже в России – собираем игровой ПК на их основе
Goginator
20:13
не 6800 , а 6000 серия радиков .
Gigabyte выпустила новую версию BIOS, увеличив скорость системы Ryzen+Radeon на 17% – инструкция
Goginator
20:12
а какие процессоры ты собирался покупать в 2021 году ? Зен4 с бОльшей вероятностью выйдет в начале 2022 .
Gigabyte выпустила новую версию BIOS, увеличив скорость системы Ryzen+Radeon на 17% – инструкция
Goginator
20:12
потому что интелу +17% в игорях не даст никто .
Gigabyte выпустила новую версию BIOS, увеличив скорость системы Ryzen+Radeon на 17% – инструкция
Goginator
20:11
ну ванговать ты можешь . а вот прогнозировать технические моменты нет .
Gigabyte выпустила новую версию BIOS, увеличив скорость системы Ryzen+Radeon на 17% – инструкция
Артем Иванов
20:09
сорян я всё никак не могу привыкнуть что людям норм долбиться в 15 кадров
DOOM Eternal заглянет на Nintendo Switch уже в следующем месяце
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем