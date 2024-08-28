Су-152 и ИСУ-152 – настоящие истребители хищников на поле боя. Их орудия калибра 152 мм – сплошное разрушение. Бронепробиваемость – высший класс. Но не все так гладко. Дальность стрельбы хромает, скорость прицеливания и перезарядки – черепашья. Как будто заманивают врага ближе. А уж горизонтальное наведение – как будто заклинило. То ли так задумано, то ли это их слабое место.

Но в одном они преуспели на все сто – в устрашении. «Тигры» и «Пантеры» при виде этих махин навешивали бусы и сдавались на милость победителям. А тем, кто не верил в их канонаду, доставался полный залп – и все проблемы решались одним махом.

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Первоначально Су-152 и ИСУ-152 были верными помощниками советской пехоты в прорыве вражеских укреплений. Но их тонкая броня не выдерживала яростных контратак. С появлением нового "Кировца-1" (Объект 703, или ИС-3) возникла возможность усовершенствовать наших "Зверобоев". Главным было усилить их защиту. Так родилась задумка Объекта 704, или "Кировца-2". В советских архивах эта модель значится как ИСУ-152 образца 1945 года. Правда, есть версия, что название "Объект 704" нигде официально не встречалось. Возможно, его придумали позже, уже в Кубинке.

В 1944 году высокие чины ГАБТУ решили обновить свою грозную самоходку ИСУ-152. Они отправили свои идеи на легендарный завод СКБ-2. Вот только этим планам не суждено было сбыться. Но неугомонные инженеры не унывали. Вскоре они приступили к созданию нового танка ИС - "Кировца-1" (он же ИС-3). А попутно задумались и об улучшении орудия для ИСУ-152.

Но еще в 1943 году артиллеристы из ГАБТУ поняли, что 152,4-мм гаубица МЛ-20С не подходит для установки на самоходки. Ее капризы слишком сильно портили жизнь бойцам на ИСУ-152. Одним из главных минусов старого орудия ИСУ-152 был щелевой дульный тормоз. Эта штука поднимала столько пыли, что наводчик едва видел цель после выстрела. Да и противник сразу засекал позицию машины.

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Зоркие умы из ГАБТУ поставили задачу исправить этот недочет. За дело взялись специалисты ОКБ-172 под руководством талантливого конструктора М. Цирульникова. Им предстояло избавиться от дульного тормоза, улучшить затвор и систему отката орудия. Новое орудие получило название МЛ-20СМ (модернизированная версия МЛ-20). И к 13 января 1944 года оно было готово.

К 1 марта 1944 года конструкторы представили чертежи обновленной пушки для "Зверобоя", а уже 10 марта на заводе № 172 был готов первый опытный образец. На следующий день начались испытания, которые омрачил поломавшийся затвор на 33-м выстреле. Несмотря на эту неудачу, испытания продолжились и завершились 14 апреля впечатляющим тестом. Пушка сделала 60 выстрелов всего за 39 минут. Правда, изначально планировалось достичь скорострельности один выстрел в минуту. В мае инженеры продолжили испытания. Пушка выпустила 249 снарядов, в основном фугасных, для стрельбы прямой наводкой. А средняя скорострельность составила отличные 2,9 выстрела в минуту. Заводские испытания новинки продлились до сентября 1944 года.

Благодаря своей высокой скорострельности и отсутствию пылящего дульного тормоза новая пушка идеально подходила для "Зверобоя". 2 октября было принято решение установить ее на ИСУ-152. Пушку отправили в Челябинск, но в середине октября пришло неприятное известие, что работа над ней еще не завершена! В конце 1944 года ГАБТУ потребовало срочно доработать орудие. И для этого на ЧКЗ из завода № 172 отправили рабочих. Но это решение было реализовано лишь к середине февраля 1945 года. А к тому времени ситуация на фронте изменилась, и ИС-3 уже массово выпускался. Шасси ИСУ-152 устарело, и обновлять его уже не было смысла.

В начале героического 1945 года на Челябинском тракторном заводе закипела работа над новой грозной машиной - самоходной артиллерийской установкой "Кировец-2". У руля проекта стоял ни кто иной, как талантливый инженер и конструктор Л.С. Троянов.

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Инженер-подполковник Маркин, представлявший на ЧКЗ интересы ГАБТУ, отправил важное письмо главному инженеру-подполковнику Благонравову из ГАБТУ. В нем сообщалось, что на Кировском заводе, а точнее в СКБ-2, полным ходом идет разработка САУ на базе знаменитого "Кировца-1". Маркин подробно описал характеристики новой машины, включая толщину брони. Он также отметил, что "Кировец-2" будет использовать ту же трансмиссию, двигатель и ходовую часть, что и его легендарный предшественник. Особенно примечательно, что в письме Маркина сообщалось о начале работ над прототипом "Кировца-2" 1 февраля 1945 года, а само письмо было отправлено всего 10 февраля того же года.

Челябинский тракторный завод (ЧКЗ) оперативно проинформировал С. П. Гуренко, главного конструктора завода № 172, о кипучей деятельности СКБ-2 над новым проектом. Это стало толчком для визита специалистов с завода № 172 в Челябинск в период с 14 по 20 февраля. Тем временем СКБ-2 направило чертежи "Кировца-2" на завод № 200. А к середине февраля на ЧКЗ уже был готов корпус новой самоходной артиллерийской установки (САУ).

3 марта состоялось решающее совещание, посвященное модернизации "Кировца-2". Главным вопросом повестки дня было применение орудия МЛ-20СМ, изначально созданного для ИСУ-152. В то время эта пушка бездействовала на складах ЧКЗ. Также инженеры обсудили увеличение толщины брони до внушительных 150 мм и замену панорамного прицела на более компактный, от 76-мм пушки ЗИС-3 образца 1943 года, требовавший меньше места. Попутно отказались от телескопического прицела в пользу более миниатюрного ТШ-17. Кроме того, модернизировали механизм горизонтальной наводки. И, наконец, приняли важнейшее решение об установке спаренного крупнокалиберного пулемета ДШК справа от основного орудия.

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Весной корпус "Кировца-2" был готов, но установка орудия состоялась лишь в середине июня 1945 года. Причина задержки - бюрократические проволочки, связанные с серийным производством пушки МЛ-20СМ. Танк получил официальное обозначение "Объект 704", но среди заводчан по-прежнему бытовало название "Кировец-2".

Макет и дизайн

"Кировец-2" отличался особой конструкцией и заметно выделялся среди собратьев-САУ. Он унаследовал лобовую рубку от ИС-3, но её броневые листы утолщили и наклонили, повысив уровень защиты до стандартов грозного "Иосифа Сталина". Маска орудия, уязвимое место ИСУ-152, превратилась в самую прочную часть "Кировца-2". Любопытно, что дно рубки имело очень острый наклон внутрь, создавая впечатление тонкой металлической пластины.

Несмотря на использование шасси ИС-3, инженеры внесли некоторые изменения. Они модифицировали моторную плиту и перенесли выхлопную трубу, как на легендарном "Объекте 701". Остается загадкой, было ли это сделано для экономии деталей или по каким-то другим проектным соображениям. Для ускорения изготовления прототипа инженеры использовали гусеницы разных типов. По 86 траков шириной 650 мм с каждой стороны соединялись одним штифтом.

Под капотом "Кировца-2" остался прежний могучий V-2-ИС мощностью 520 л.с. Ходовая часть и трансмиссия также пришли в наследство от ИС-3 без существенных изменений.

Трансмиссия включала многодисковое сухое фрикционное сцепление с 4+1 двухступенчатой механической коробкой передач, что обеспечивало 8 передач для движения вперед и 2 - назад. Тормоза остались планетарными механизмами вращения.

Несмотря на внешние отличия, внутреннее устройство "Кировца-2" во многом напоминало ИСУ-152. Экипаж состоял из пяти человек: механика-водителя, наводчика, командира, заряжающего и оператора затвора. Однако сильно наклонённые боковые стенки создали проблемы с эргономикой, особенно при хранении крупных боеприпасов. Бронебойный снаряд весил 48,78 кг, осколочно-фугасный - 43,56 кг. Поместить такие махины в ограниченном пространстве было нелегко. Поздняя советская танковая доктрина нередко ставила во главу угла защиту экипажа, даже за счёт его комфорта. Жертвуя эргономикой, инженеры повышали живучесть своих машин на поле боя.

По сравнению с громоздким ИСУ-152, "Кировец-2" получился более компактным. Его высота сократилась до 2240 мм, сохранив прежнюю ширину.

Основное вооружение

Сердцем "Кировца-2" стало модернизированное орудие МЛ-20СМ без дульного тормоза. Это существенно улучшило обзор и уменьшило объем поднимаемой пыли при выстреле. Правда, возросшую отдачу в 900 мм пришлось гасить новым тормозом отката.

Орудие обладало углом возвышения +18° и довольно скромным углом склонения -1,45°. Горизонтальная наводка также была ограничена: всего 11° в каждую сторону. Несмотря на эти особенности, орудие сохранило совместимость с боеприпасами МЛ-20С: осколочно-фугасными (вес 43,56 кг) и бронебойными снарядами (вес 48,78 кг). Начальная скорость осколочно-фугасных снарядов составляла 655 м/с, бронебойных - 600 м/с.

Эффективная дальность прямого огня достигала 3,8 км, непрямой - внушительные 13 км. При этом орудие могло успешно поражать цели высотой 2,5-3 метра на удалении до 1000 метров. Для ведения огня с закрытых позиций "Кировец-2" оснащался панорамным прицелом Hertz, который доставался через люк наводчика. Практическая скорострельность составляла от одного до трех выстрелов в минуту.

Высокая скорострельность не была приоритетом для этой машины, учитывая ограниченный боезапас в 20 выстрелов. Снаряды размещались вдоль бортов боевого отделения, а заряды — на правой стенке и под казённой частью орудия.

Вторичное вооружение

Помимо мощного орудия, "Кировец-2" нёс на борту два крупнокалиберных пулемёта ДШК калибра 12,7 мм. Один из них устанавливался в спарке с пушкой, а второй располагался на крыше. Боекомплект для зенитного пулемёта составлял 600 патронов.

Пулемёт на крыше предназначался для борьбы с воздушными целями. Он был смонтирован на вращающейся установке над люком заряжающего. Установка могла вращаться как над люком, так и рядом с ним, позволяя вести огонь по целям с любого направления. Для прицеливания по воздушным целям использовался коллиматорный прицел К-10Т.

Безопасность экипажа из пяти человек обеспечивалась пистолетами-пулемётами ППШ или ППС, а также гранатами Ф-1, которые хранились на боковой стенке между командиром и оператором затвора.

Экипаж

Слаженный экипаж из пяти человек управлял грозным "Кировцом-2". Механик-водитель, командир, наводчик, заряжающий и оператор затвора общались между собой через переговорное устройство ТПУ-4Ф с микрофонами и гарнитурами. Это было жизненно важно, так как рабочие места членов экипажа располагались на значительном расстоянии друг от друга.

У каждого члена экипажа был свой индивидуальный входной и выходной люк на крыше машины. Механик-водитель находился выше, чем на ИСУ-152, примерно на 600-700 мм. Поэтому собственный люк в лобовой плите ему не полагался. Единственным средством наблюдения служил подвижный перископ МК-4 в люке на крыше. Такое расположение ограничивало обзор, особенно когда механик-водитель был внутри машины с закрытым люком. Однако в спокойной обстановке он мог открыть люк, сдвинув его в сторону и высунуть голову наружу.

Экипаж управлял "Кировцом-2" с помощью двух механических румпелей. Справа от механика-водителя располагался рычаг переключения передач и селектор диапазонов. Важным улучшением по сравнению с ИСУ-152 стало то, что механик-водитель больше не соседствовал с громоздким топливным баком. Это положительно сказывалось на моральном состоянии всего экипажа.

Наводчик находился позади и справа от водителя, надёжно сидя в кресле, прикреплённом к орудию. В его распоряжении была рукоятка для управления углом возвышения, спусковой крючок, панорамный прицел Hertz и прицел ТШ-17 с увеличением 2,5х (по некоторым данным, 4х). Последний позволял вести огонь на расстояние до 1500 метров. Для стрельбы с закрытых позиций наводчик открывал свой люк, выдвигая прицел наружу. Оба прицела имели подсветку для работы в условиях низкой освещённости. Под затвором орудия был аварийный люк на полу - всего таких люков было шесть.

Командир расположился по левую сторону от механика-водителя. Для внешнего обзора у него был всего один перископ МК-4. В его круг обязанностей входило управление радиостанцией, установленной на лобовой бронеплите.

Радиостанция 10ПК-26 работала с бортовым передатчиком на 24 вольта. Частота колебалась от 3,75 МГц до 6 МГц, длина волны - от 50 до 80 метров. Дальность связи на стоянке составляла от 20 до 25 км, во время движения она уменьшалась. Радиосвязь позволяла командиру вести переговоры на двух фиксированных частотах одновременно.

Кроме того, командир отвечал за спаренный пулемёт и, возможно, время от времени сам из него стрелял. Однако прицеливание из главного орудия осуществлял оператор затвора, а вертикальная наводка была в ведении наводчика. Это усложняло координацию во время стрельбы.

Заряжающий играл важнейшую роль на борту "Кировца-2". Он отвечал за обращение с тяжелыми снарядами, расположенными вдоль бортов. Кроме того, он обслуживал зенитный пулемёт ДШК на крыше, рядом с люком. Для облегчения заряжания использовался специальный загрузочный лоток, прикреплённый к орудию. Снаряд размещался на лотке в ожидании открытия затвора. Это освобождало заряжающего от необходимости держать массивный снаряд на весу, значительно упрощая его задачу.

На стене рядом с местом заряжающего хранилось 12 снарядов, ещё 7 размещались на противоположной стороне, у оператора затвора. Извлечение снарядов из последней группы было более затруднительным из-за их неудобного расположения.

Особого внимания заслуживает роль оператора затвора. Конструкция затвора отличалась устарелостью и не предусматривала автоматического открытия. Оператор вручную открывал затвор, заряжающий заряжал снаряд, а оператор закрывал его. Оператор также отвечал за дозирование метательного заряда, помогая заряжающему.

Несмотря на удовлетворительную оценку размещения экипажа, испытания выявили и некоторые недочёты. Скошенные боковые стенки затрудняли организацию и доступ к снарядам. Извлечение и установка тяжелых снарядов дополнительно осложнялись их весом.

Высокое положение механика-водителя тоже имело свои недостатки. На неровной местности он испытывал дискомфорт и тряску, что приводило к усталости. Чтобы улучшить условия и повысить боевой дух экипажа, в боевом отделении установили два вентилятора для циркуляции воздуха и удаления токсичных газов, а также дополнительное освещение.

Двигатель

Сила "Кировца-2" заключалась в двигателе В-2-ИС мощностью 520 лошадиных сил. Для запуска этого двигателя использовался мощный электродвигатель СТ-700 на 15 л.с. (11 кВт). В холодную погоду танкисты запускали двигатель с помощью двух баллонов со сжатым воздухом, удобно расположенных у ног механика-водителя. Топливная система включала в себя дизельный насос НК-1 с регулятором РНА-1 и карбюратор. Воздух предварительно фильтровался в многоциклонном воздушном фильтре.

В танке был установлен обогреватель для комфортного запуска двигателя в холодное время года и обогрева боевого отделения. Три топливных бака вмещали в общей сложности 540 литров топлива. Два бака находились в боевом отделении, а один - в моторном отсеке. Однако внешние баки на моторной палубе не были подключены к топливной системе и перед боем их необходимо было демонтировать.

Питаемый двигателем "Кировец-2", развивал максимальную скорость до 40 км/ч. Запас хода на одном баке топлива составлял примерно 180 км.

Броня

Одним из краеугольных камней в создании "Объекта 704" стала надёжная защита экипажа. Броневые листы сваривали под большим углом по всему периметру боевой рубки. Лобовой лист толщиной 120 мм гордо возвышался под углом 50 градусов. Нижний лобовой лист толщиной 110 (по другим данным - 120) мм располагался под внушительным углом -55 градусов.

Маска орудия, непробиваемая преграда, состояла из двух слоёв литой брони толщиной 100 мм. Боковые стенки, имевшие толщину 90 мм, были наклонены под углом 15 градусов. Даже задняя броня каземата впечатляла своей толщиной в 80 мм и наклоном в 21 градус.

Благодаря продуманной конструкции "Кировец-2" оказался неуязвим даже для грозной 88-мм пушки PaK 43 L/71 немецкого танка "Тигр II", с которым советской машине так и не пришлось схлестнуться в бою. Несмотря на внушительную броневую защиту, общий вес танка составлял приемлемые 47,3 тонны.

Результаты теста

К середине июня 1945 года самоходная артиллерийская установка "Кировец-2" была готова к испытаниям. Её отправили на московский завод №37, а затем - на государственный полигон в подмосковной Кубинке.

Первоначальные испытания выявили тесноту в боевом отделении. Однако эргономика рабочего места командира и механика-водителя была оценена позитивно. Наркомат вооружения распорядился переместить "Объект 704" на Ленинградский артиллерийский научно-исследовательский полигон для проверки его огневых возможностей. Но планам не суждено было сбыться - танк остался в Кубинке.

В июле 1945 года последовало официальное письмо с программой испытаний орудия МЛ-20СМ. Разрешение на проведение испытаний было дано только в августе, но фактически инженеры приступили к ним лишь в сентябре. Представители завода №172 задержались с прибытием на полигон. С 24 сентября они провели там несколько дней, но затем неожиданно уехали, оставив одного инженера, не имевшего полномочий для проведения испытаний.

Этот бюрократический казус привел к тому, что испытания "Объекта 704" растянулись на целых полгода. Лишь 13 ноября на полигоне появились Кузнецов и главный конструктор Назаров с завода №172.

Испытания, проходившие с октября по 13 ноября, включали 65 выстрелов с закрытых позиций и 244 выстрела прямой наводкой.

После завершения испытаний вышел отчет с результатами и замечаниями. Загрузочный лоток оказался вполне удобным, но его углы рекомендовалось скруглить для облегчения доступа между местом заряжающего и затвором.

Прицел ТШ-17 также показал себя с положительной стороны и был расположен оптимально для глаза наводчика. Правда, после 40 выстрелов было замечено небольшое смещение прицела. Это вызвало опасения, что при большем количестве выстрелов смещение будет только увеличиваться.

Заметки о боевом отделении

Анализ конструкции боевого отделения выявил ряд достоинств и недостатков:

Маска орудия не позволяла получить доступ к тормозу отката, что затрудняло проверку уровня гидравлической жидкости и удаление воздуха.

В отверстии под маской орудия скапливалась вода.

Откидные боковые стенки мешали укладке боеприпасов. Эксперты предложили сделать стенки вертикальными для лучшего доступа.

Фара была надёжно закреплена, но это привело к её повреждению во время испытаний. Рекомендовалось использовать подвижную пружинную стойку.

Позиция командира была удобной: фронтальное расположение и новый люк значительно улучшили обзор.

Рабочие места наводчика и водителя также получили высокие оценки, обеспечивая более комфортные условия по сравнению с предыдущими моделями тяжёлых САУ.

Место заряжающего было просторным, и извлечение 12 снарядов с правой стороны не составило труда. Однако доступ к 7 снарядам на противоположной стороне был затруднён.

Позиция оператора затвора оказалась тесной, особенно при повороте орудия влево, когда затвор выдвигался вправо. Достать 16 метательных зарядов с правой стороны было сложно из-за ограниченного пространства, а к 4 зарядам под орудием добраться в условиях боя было вообще невозможно.

Испытания также привели к следующим выводам:

Износ ствола и снижение начальной скорости снаряда были характерны для орудий такого калибра. После 309 выстрелов, включая 244 с максимальным зарядом, начальная скорость уменьшилась всего на 0,8%.

Дульный тормоз упрощал производство и улучшал обзор после выстрела.

Эффективность тормоза отката признана удовлетворительной, хотя доступ к нему оставался проблемой.

Серьёзных дефектов или деформаций в орудии не обнаружено.

В ходе испытаний единственным выявленным недостатком стало затруднённое извлечение гильз после 10 выстрелов.

Заключение и судьба

"Кировец-2" обладал рядом преимуществ перед ИСУ-152:

Отсутствие дульного тормоза.

Улучшенная защита.

Более комфортные рабочие места для водителя и командира.

Если бы танк был запущен в серийное производство, недостатки, выявленные во время испытаний, могли бы и устранить. Однако бюрократическая волокита и отсутствие возможности провести полноценные испытания положили конец надеждам на его принятие на вооружение. К тому времени, когда другой тяжёлый танк ИС-4 был готов к серийному производству, САУ на его базе, включая ИС-3, уже утратили свою актуальность. Судьба ИС-4 оказалась ещё более печальной. Другая тяжёлая САУ, созданная на базе Т-10 после "Объекта 704", также столкнулась с трудностями и не увидела серийного производства.