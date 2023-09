В преддверии праздничного сезона Skoda выпустила новые специальные версии Kushaq и Slavia. Kushaq получит новый вариант Onyx Plus, а Slavia — новый вариант Ambition Plus. Обе модели специального выпуска поставляются с хромированным кузовом и дополнительными аксессуарами и будут доступны только в течение ограниченного периода, как и другие модели, выпущенные до этого.

Skoda также предлагает льготы по обмену и специальные корпоративные планы для всех этих недавно представленных вариантов. По сравнению с обычной комплектацией Onyx, Kushaq Onyx Plus будет находиться на одном уровне с базовой комплектацией Active. Между тем вариант Slavia Ambition Plus будет дешевле, чем обычная версия Ambition.

Версия Onyx Plus Edition основана на базовой комплектации Onyx и дополнительно получает 16-дюймовые легкосплавные диски и хромированную отделку оконной рамки. На передней решетке радиатора и задней двери имеются дополнительные хромированные элементы. Он доступен только в цветах Candy White и Carbon Steel. Onyx Plus Edition можно приобрести только с 1,0-литровым механическим силовым агрегатом TSI мощностью 115 л.с.

Slavia Ambition Plus, основанная базовой комплектации Ambition, получает дополнительные хромированные элементы на передней решетке, нижней части дверей и крышке багажника. Slavia Ambition Plus также имеет встроенный видеорегистратор, а это означает, что Skoda теперь является вторым производителем автомобилей массового рынка, а Hyundai — первым, предлагающим эту функцию. Он также доступен во всех существующих цветовых вариантах. Как и Kushaq Onyx Plus, Slavia Ambition Plus также доступен только с 1,0-литровым двигателем TSI мощностью 115 л.с., но имеет как механическую, так и автоматическую коробку передач.