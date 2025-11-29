Сайт Конференция
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей

Хардкорное испытание железа 2008 года. Процессор: Intel Core 2 Quad Q9650 (в разгоне до 4.0 GHz) Материнка: ASUS P5Q (чипсет P45) Память: 8GB DDR2-800 (в разгоне до 966 MHz) Видеокарта: RX 470 4GB (1xDVI) Хранилище: SSD Kingston 1TB
Привет гвардии ретроклокеров!
Пока все грезят о новейшем железе, я решил провести тест: Core 2 Quad Q9650 2008 года против нейросетей — кто кого?
Мой подопытный в легком разгоне: Q9650, 8GB DDR2-800, RX 470 4GB и материнка на P45. Единственное относительно современное — SSD на терабайт. LM Studio 0.3.32 стала проводником в мир ИИ для этого ветерана.
Первый тест — логика. Простая детская задачка: "У Ани есть брат Петя и две сестры. Сколько сестёр у Пети?"

Модель скромно сообщает: "У Пети — две сестры". Лаконично, уверенно и абсолютно неверно. Будто студент на экзамене, отвечающий первое, что пришло в голову.
А вот 12B версия устроила настоящий спектакль. "Креативное погружение в тему", "нестандартные идеи" и прочую словесную акробатику. Суть? Та же ошибка, но приправленная философскими размышлениями о природе семьи.

Следующий вопрос — проверка знаний анатомии. "Сколько пальцев на ногах у лошади?"

Ожидали сухой факт? Как бы не так! Модель выдала шедевр: "Лошадь — символ свободы, силы и движения. Её ноги несут нас по полям истории..." Дальше — три абзаца поэзии про "копыта-музыкальные инструменты" и "пальцы-архитекторы". Правильный ответ так и не прозвучал.

Исторический тест: "Причины Первой мировой войны"
8B модель отработала чётко: союзы, империализм, Балканы. Сухо, скучно, но по делу.
12B версия снова ушла в творчество: "театральность политики", "гонка поездов", "паутина союзов". Написала бы ещё про "космический баланс сил" — хватило бы фантазии.

Технические выводы просты и грустны. LGA775 жив, но для ИИ — как бабушка в спортзале. Модели до 8B запускаются, но думают со скоростью улитки. 12B версии работают через файл подкачки — один ответ можно спокойно ждать, съездив на чай к другу, живущему в другом районе города.

Системные промпты? Бесполезны. Как просить кота решить интегралы — смотрит умно, но результат предсказуем.

Финал испытаний: Q9650 грелся как утюг, DDR2 стонала под нагрузкой, а RX 470 скрежетала вентиляторами. Но система не сдалась — отработала все тесты без синих экранов.

Вердикт: запускать нейросети на LGA775 можно. Если вам неважны скорость, точность и адекватность ответов. Для ностальгического IT-туризма — идеально. Для реальных задач — лучше купить что-то моложе.

P.S.
Древнее железо стойко перенесло все издевательства. Всё работало исключительно благодаря моему выбору Windows 10 Lite, которая в пике занимала около 590 Mb оперативки. Чтобы выжать из системы максимум, мне пришлось точечно отключить фоновые службы и визуальные эффекты, а для моделей вручную подобрать настройки — ограничить длину контекста, настроить распределение слоёв между видеопамятью и оперативкой. Для 12B-модели дополнительно активировал агрессивный файл подкачки, а 8B-версия и вовсе обошлась без свопинга благодаря оптимизации кэширования. 

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter