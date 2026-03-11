Меч длиной почти 1 м находился под водой на протяжении столетий

Во время купания у средиземноморского побережья Израиля аспирант-археолог Шломи Кацин (Shlomi Katzin) заметил торчащую из песка рукоять меча. Меч оказался длиной примерно 1 м, и он провёл несколько веков поблизости от пляжа Дор к югу от города Хайфа. Его железное лезвие было обильно покрыто ракушками, морскими наростами и песком.

Изображение: Yoav Bornstein, University of Haifa



Этот же удачливый археолог в 2021 году, занимаясь дайвингом, нашёл поблизости почти такой же меч, так что опыт в идентификации находки у него уже был. Артефакт был отправлен в лабораторию по консервации Института морских исследований при университете. Прежде чем начать счищать с меча многовековые отложения, специалисты отправились в больницу Хайфы для изучения внутренней структуры при помощи компьютерной томографии, чтобы не повредить артефакт.

Сканирование показало сильную коррозию лезвия в солёной воде. Большая часть первоначального железа была разъедена морем. При этом материала сохранилось достаточно для анализа ключевых деталей.

Изображение: Israel Antiquities Authority

Оружие могло принадлежать франкскому воину-крестоносцу. Внутренняя структура говорит о работе европейских кузнецов, и только потом меч попал на Восток.

Поскольку подобные мечи были ценными, вряд ли его владелец расстался с ним добровольно. Это могло произойти во время битвы или во время кораблекрушения.

Изображение: Yoav Bornstein, University of Haifa



Обнаружение двух мечей крестоносцев в этом районе наводит на мысль, что здесь могут быть и другие реликвии тех времён. Археологи начинают тщательное исследование морского дна, тем же занимаются и независимые группы искателей сокровищ.