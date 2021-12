За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Итак, во-первых, с наступающим вас праздником, дорогие читатели! Добра вам, здоровья, любви и процветания! Всего самого наилучшего! Тема нашего сегодняшнего разговора – NFT и NFT-токены. Если вы заходите в интернет хоть раз в день и читаете новости, вы обязательно сталкивались с понятием NFT: "Глава Instagram допустил интеграцию NFT в соцсеть"; "Миллионы долларов и дизлайков: как NFT с трудом, но неумолимо проникают в игры"; "Мелания Трамп запустила NFT-маркет" и тому подобные заголовки мелькают в сети ежедневно по тысяче раз. Слово NFT стало самым популярным в уходящем году, а тему поддержали многие знаменитости. В их числе Илон Маск, Стив Коэн, основатель Twitter Джек Дорси, криптохудожник Beeple и другие. Этот список можно продолжать очень долго. Но понимаете ли вы суть NFT? Знаете, как работает блокчейн и почему люди отдают миллионы долларов за картинку, которую можно скачать бесплатно? Если нет, в этой статье мы попробуем разобраться.

реклама

Корень вопроса

Начать стоит с того, что NFT – это не просто картинка в интернете, которую вы покупаете или продаёте. Картинок в сети триллионы. Каждую из них вы можете свободно скачать бесплатно, и никакое NFT здесь не требуется. С английского NFT расшифровывается как Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен, и являет собой уникальный сертификат на владение изображением, мультимедийным объектом, GIF-кой или видео в интернете. Разница между криптовалютой и NFT состоит в том, что каждая монета имеют свою фиксированную стоимость. Любую из них можно обменять на другую и после продать за одну и ту же стоимость. В то же время каждое NFT уникально и имеет собственную цену. Оно невзаимозаменяемо.

Простые аналогии

После всего этого у вас может появиться вопрос: что тогда делает NFT такими уникальными? Ответ простой: желание людей отличаться друг от друга. Самый простой и одновременно первый прототип NFT появился в далёком 2013 году. Он связан с корпорацией Valve. Не догадываетесь, о чём идёт речь? Именно тогда в игре CS:GO спустя год после релиза появились скины. Люди, никогда не покупавшие скинов, никогда не могут понять, зачем кому-то нужно тратить огромные деньги на картинки, нарисованные на оружии в видеоигре. Между тем, самым дорогим скином считается АК-47 StatTrak Вой за $150 тыс. Кто и с какой целью его купил – неизвестно. То же самое происходит и с NFT, только в более продвинутой форме: с добавлением блокчейна, сертификатов, обменников, но схема остается неизменной. Если у вас есть друзья, играющие в CS:GO, спросите их, что делает скины особенными, и вы получите ответ на вопрос, что делает особенными NFT.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Рекордсмены NFT

В отличие от предка, невзаимозаменяемые токены намного перескочили скины в плане эволюции. Сегодня самым дорогим NFT является чёрно-белая работа художника под названием The Merge стоимостью в 92 миллиона долларов. Чуть меньше стоит работа Everydays: the First 5000 Days – 69 миллионов долларов.

Я купил NFT? Я им владею?

Некий курьёз возникает, когда люди, купившие картинку NFT в личное пользование, думают, что обладают на неё какими-то уникальными правами. Нет, это так не работает. К примеру, вирусное видео Nyan Cat было куплено кем-то за $580 тыс., однако вы все ещё можете его посмотреть, скачать, поставить на фон рабочего стола и не ждать чека от владельца. Если не верите, попробуйте прямо сейчас. Вот оно. Как и скины, NFT имеют ценность для коллекционеров, которые собирают права на владение редкими материалами, а после продают их по огромной цене. Кстати, с 2013 года каждый скин в CS: GO подорожал на тысячи долларов. Даже тогда некоторые пользователи специально покупали игру, чтобы впоследствии покупать редкие дорогие скины. С течением времени их бизнес окупился с лихвой.

реклама

Особенности работы блокчейнов

Ещё один, хоть и более примитивный пример работы блокчейна, – недвижимость. Когда вы покупаете квартиру в России, абсолютно любую квартиру в абсолютно любом городе или селе, запись об этом тут же фиксируется в ЕГРН (едином государственном реестре недвижимости), где вы после этого отмечаетесь как полноправный хозяин. Похожий процесс происходит когда вы покупаете NFT: данные о покупке фиксируются в блокчейн. В нём будет указано, когда вы купили тот или иной объект, за какую сумму, что он из себя представляет и, конечно, там будут указаны ваши права на объект, как его владельца.

Что по перспективам?

По логике вещей, технология блокчейна в будущем никуда не исчезнет. Возможно, она даже поможет побороть коррупцию: если всем студентам будут выдавать дипломы только в качестве NFT (также относится и к врачебным справкам), подделать документы или купить их будет в разы сложнее. Косвенно на появление NFT повлиял переизбыток контента в интернете: триллионы картинок и роликов перестали привлекать к себе внимание. Выражение себя и своих интересов переходит под модель владения контентом. Профессор Университета Фордхэма Донна Редел утверждает, что заменить существующие бизнес-модели NFT не сможет, да и не имеет такой цели. Задача блокчейна – изменить их, усовершенствовать, адаптировать к будущему.