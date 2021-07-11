Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Приветствую тебя, Читатель!

реклама

Когда-то, в 90-ые, я был школьником, который мечтал о мощном ПК на базе процессора Intel 386. Но позволить я его себе тогда не мог. Время шло, я получил образование и начал работать, а желание иметь максимально производительную вычислительную технику оставалось. Поэтому в последние 20 лет я старался по мере своих возможностей оставаться на пике технологического процесса и старался менять комплектующие в своих ПК.

Для информации, ниже список процессоров в моих домашних компьютерах, начиная с 1998 года:

1998 - AMD Am486DX4-120

1999 - Cyrix MII-300

2001 - Intel Celeron 633

2003 - AMD Athlon 2500+

2007 - AMD Athlon 64 X2 5600+

2009 - Intel Core 2 Quad Q9550

2010 - Intel Core i7-920

2012 - Intel Core i7-3770k

2014 - Intel Core i7-4790k

2019 - AMD Ryzen 5 3600

2021 - AMD Ryzen 5 5600Х

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Параллельно я также увеличивал и объем оперативной памяти в своих компьютерах: с 8 МБ в 1998 году до 32 ГБ в 2012 году.

В прошлом году я заменил свой, проработавший почти год, комплект оперативной памяти Kingston HyperX 2х16ГБ 3333 МГц на новый комплект PATRIOT Viper 4 Blackout PVB464G360C8K DDR4 - 2x32ГБ 3600 МГц, но недавно мне захотелось довести объём ОЗУ в компьютере до 128 ГБ. Поэтому пару дней назад я заказал аналогичный комплект. Следует отметить, что если в прошлом июле указанный комплект я купил за 22 977 рублей, то в этом году он обошёлся мне уже в 29 990 рублей (благо часть из них я оплатил бонусами). Вероятно, на текущей цене сказалось падение курса рубля и общая нехватка мощностей у производителей полупроводниковой продукции.

реклама

Переходим к обзору и тестированию комплекта оперативной памяти PATRIOT Viper 4 Blackout PVB464G360C8K DDR4 - 2x32ГБ 3600 МГц.

Упакован комплект в небольшую коробку:

В коробке находится наклейка и два модуля памяти по 32 ГБ в пластиковом блистере:

реклама

Штатная частота 3600 МГц и штатное напряжение питания модулей 1,35 В указаны на наклейках на радиаторах модулей:

Тестирование проводил на ПК следующей конфигурации:

Процессор AMD Ryzen 5 5600X

Процессорный кулер Noctua NH-D14

Материнская плата MSI X570A-PRO

Видеокарта MSI NVIDIA RTX 3090 SUPRIM X

SSD SAMSUNG 960 PRO 1 TB + SAMSUNG 960 PRO 512 GB + SAMSUNG 870 EVO 1 TB х 2

HDD Hitachi 3 TB + Hitachi 4 TB + WD 8 TB + WD 6TB x 3

PCI-E Controller ORIENT M9215S 4xSATA ports (base on Marvell 88SE9215)

Блок питания Seasonic TX-850

Корпус Corsair Vengeance C70 White

реклама

Для установки модулей памяти в ПК мне пришлось снять процессорный кулер, иначе к ближайшему к процессору разъему для установки памяти было не добраться.

Радиаторы на модулях памяти не мешают установке кулера Noctua NH-D14 и не контактируют с его поверхностями после установки.

Модули памяти после установки нормально определились в BIOS.

Windows 10 штатно загрузилась и увидела все 128 ГБ ОЗУ.

Ниже значения параметров XMP двух модулей, которые были куплены в 2020 году.

В комплекте, купленном вчера, появились дополнительные данные: дата выпуска модулей (17 неделя 21 года) и серийные номера. Также в новых модулях с 72 до 68 уменьшены значения таймингов tRC для режима XMP-3602. Ну и вместо чипов от SK Hynix используются чипы от Micron, что для меня стало неожиданным не очень приятным открытием.

Следует отметить, что память не гонится. Даже на 3666 МГц с напряжением в 1.372 В и таймингами 18-22-22-42 не проходит тест Prime95 (а это, пожалуй, лучший тест стабильности работы памяти).

Тесты скорости памяти при установленных четырёх модулях памяти:

Далее я установил программу для создания RAM-диска PassMark OSFMount и создал диск в ОЗУ объемом 110 ГБ. Процесс создания RAM-диска очень прост и может быть выполнен меньше, чем за 30 секунд:

После создания RAM-диска я провёл небольшой тест скорости скорости работы RAM-диска и сравнил её со скоростью работы SSD NVME Samsung 960 Pro 512 ГБ. Ниже на скриншоте слева результаты SSD NVME Samsung 960 Pro 512 ГБ, справа - результаты RAM-диска.

В ближайшие дни проверю работу всей системы на стабильность, чтобы избежать возможных проблем в будущем. Думаю, что следующий этап увеличения объема ОЗУ в моём ПК случится не ранее, чем через 3 года. Прогнозирую, что в 2022 году появятся новые процессоры с поддержкой DDR5, а в 2024 году цены на новые комплектующие упадут до разумных уровней, и тогда можно будет обновить платформу целиком.