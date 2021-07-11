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Небольшой обзор и тестирование 128 ГБ ОЗУ

Проверяю скорость работы и возможность создания RAM-диска. Сравниваю скорость RAM-диска со скоростью SSD NVME диска.
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    Когда-то, в 90-ые, я был школьником, который мечтал о мощном ПК на базе процессора Intel 386. Но позволить я его себе тогда не мог. Время шло, я получил образование и начал работать, а желание иметь максимально производительную вычислительную технику оставалось. Поэтому в последние 20 лет я старался по мере своих возможностей оставаться на пике технологического процесса и старался менять комплектующие в своих ПК.

Для информации, ниже список процессоров в моих домашних компьютерах, начиная с 1998 года:
     1998 - AMD Am486DX4-120
     1999 - Cyrix MII-300
     2001 - Intel Celeron 633
     2003 - AMD Athlon 2500+
     2007 - AMD Athlon 64 X2 5600+
     2009 - Intel Core 2 Quad Q9550
     2010 - Intel Core i7-920
     2012 - Intel Core i7-3770k
     2014 - Intel Core i7-4790k
     2019 - AMD Ryzen 5 3600
     2021 - AMD Ryzen 5 5600Х

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     Параллельно я также увеличивал и объем оперативной памяти в своих компьютерах: с 8 МБ в 1998 году до 32 ГБ в 2012 году. 

     В прошлом году я заменил свой, проработавший почти год, комплект оперативной памяти Kingston HyperX 2х16ГБ 3333 МГц на новый комплект PATRIOT Viper 4 Blackout PVB464G360C8K DDR4 - 2x32ГБ 3600 МГц, но недавно мне захотелось довести объём ОЗУ в компьютере до 128 ГБ. Поэтому пару дней назад я заказал аналогичный комплект. Следует отметить, что если в прошлом июле указанный комплект я купил за 22 977 рублей, то в этом году он обошёлся мне уже в 29 990 рублей (благо часть из них я оплатил бонусами). Вероятно, на текущей цене сказалось падение курса рубля и общая нехватка мощностей у производителей полупроводниковой продукции.

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    Переходим к обзору и тестированию комплекта оперативной памяти PATRIOT Viper 4 Blackout PVB464G360C8K DDR4 - 2x32ГБ 3600 МГц.

     Упакован комплект в небольшую коробку:

     В коробке находится наклейка и два модуля памяти по 32 ГБ в пластиковом блистере:

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     Штатная частота 3600 МГц и штатное напряжение питания модулей 1,35 В указаны на наклейках на радиаторах модулей:

     Тестирование проводил на ПК следующей конфигурации:
          Процессор AMD Ryzen 5 5600X
          Процессорный кулер Noctua NH-D14
          Материнская плата MSI X570A-PRO
          Видеокарта MSI NVIDIA RTX 3090 SUPRIM X
          SSD SAMSUNG 960 PRO 1 TB + SAMSUNG 960 PRO 512 GB + SAMSUNG 870 EVO 1 TB х 2
          HDD Hitachi 3 TB + Hitachi 4 TB + WD 8 TB + WD 6TB x 3
          PCI-E Controller ORIENT M9215S 4xSATA ports (base on Marvell 88SE9215)
          Блок питания Seasonic TX-850
          Корпус Corsair Vengeance C70 White

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     Для установки модулей памяти в ПК мне пришлось снять процессорный кулер, иначе к ближайшему к процессору разъему для установки памяти было не добраться.

     Радиаторы на модулях памяти не мешают установке кулера Noctua NH-D14 и не контактируют с его поверхностями после установки.

     Модули памяти после установки нормально определились в BIOS.

     Windows 10 штатно загрузилась и увидела все 128 ГБ ОЗУ.

     Ниже значения параметров XMP двух модулей, которые были куплены в 2020 году.

     В комплекте, купленном вчера, появились дополнительные данные: дата выпуска модулей (17 неделя 21 года) и серийные номера. Также в новых модулях с 72 до 68 уменьшены значения таймингов tRC для режима XMP-3602. Ну и вместо чипов от SK Hynix используются чипы от Micron, что для меня стало неожиданным не очень приятным открытием.

     Следует отметить, что память не гонится. Даже на 3666 МГц с напряжением в 1.372 В и таймингами 18-22-22-42 не проходит тест Prime95 (а это, пожалуй, лучший тест стабильности работы памяти).

     Тесты скорости памяти при установленных четырёх модулях памяти:

 

  Далее я установил программу для создания RAM-диска PassMark OSFMount и создал диск в ОЗУ объемом 110 ГБ. Процесс создания RAM-диска очень прост и может быть выполнен меньше, чем за 30 секунд:

     После создания RAM-диска я провёл небольшой тест скорости скорости работы RAM-диска и сравнил её со скоростью работы SSD NVME Samsung 960 Pro 512 ГБ. Ниже на скриншоте слева результаты SSD NVME Samsung 960 Pro 512 ГБ, справа - результаты RAM-диска.

     В ближайшие дни проверю работу всей системы на стабильность, чтобы избежать возможных проблем в будущем. Думаю, что следующий этап увеличения объема ОЗУ в моём ПК случится не ранее, чем через 3 года. Прогнозирую, что в 2022 году появятся новые процессоры с поддержкой DDR5, а в 2024 году цены на новые комплектующие упадут до разумных уровней, и тогда можно будет обновить платформу целиком.

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patriot 128 гб озу patriot viper 4 blackout pvb464g360c8k ddr4 - 2x32гб 3600 мгц
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