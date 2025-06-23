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Почему новый сезон "Одни из нас" стоит пропустить и причем здесь мораль современного Голливуда

Много спойлеров и подробного "разжевывания" почему так делать не надо, когда снимаешь прямую экранизацию игры, которая признана бестселлером.
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   Минуло пять долгих сериальных лет после финала первого сезона. Джоэл и Элли находятся в тихом городке Джексон, где в настоящий момент и проживают. Причем жизнь главгероев вряд ли отличается от обыкновенной жизни среднестатистического реального американца, посещающего веселые вечеринки или регулярно захаживающего для облегчения собственного психологического состояния к медицинскому работнику с главенствующим профилем психология. Но всё до определенного момента – атаки целой группы зараженных и экс-участников организации «Цикады». Из-за действий последних гибнет Джоэл.

    Разумеется такой ход событий возмущает Элли, в довесок узнавшей, что руководители города Джексон отказываются отвечать силой за преждевременный уход Джоэла со сцены повествования. Поэтому девушка для себя решает, что ей нечего делать в таком месте и заодно прихватывает с собой Дину. Напарницы по путешествию держат путь в Сиэтл, где развернулась настоящая битва между военными и религиозными фанатиками. Но у девушек есть своя миссия – обнаружить Эбби, которая напрямую ответственна в проблемах Джоэла в Джексоне.

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Источник изображения: HBO / Sony Pictures Television / PlayStation Productions

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   И тут самое время вернуться к первому сезону The Last of Us, являющимся экранизацией одноименной игры. И хотя для большинства обычных зрителей, далеких от какой-то там игры, по которой они смотрят популярный сериал, киноадаптация показалась интересной, но и не из ряда вон выходящей по качеству, постановщик проекта в лице Мазина смог сделать трудно реализуемое – понравиться фанатам игры как режиссер, сумевший успешно портировать игру на широкие экраны, так и обычным любителям киноновинок на вечер.

    В первом сезоне поклонники игры отметили сходство экранизации почти 1 в 1 с оригиналом и получили расширенные объяснения по поводу важных вопросов вселенной франшизы: почему Элли невосприимчива к вирусу и откуда последний собственно появился. Фанаты же телевизионных продуктов увидели дорогое кино с зомби и интересными персонажами, причем ряд вопросов из сюжета не находят на себя простых ответов. В общем в первом сезоне Крейг Мазин угодил всем.  

   Но вот прямое продолжение игры 2020 года, перекочевавшее в сериал, очень быстро настроило против себя как фанатов, так и любителей сериалов. Сама игра плохо отозвалась в сердцах геймеров, как и сам сериал в негативном смысле раззадорил зрителей. Причем сделал это гораздо хуже игрового продолжения, вызвав бурный шквал.  

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   Шутка ли: в рамках первого сезона специалисты канала HBO постарались скопировать места, одежду, фразы и некоторые кадры из игры. Но продюсеры второго сезона решили, что так не должно быть, и у сериала в его втором сезоне должны быть свои отличия, причем гораздо более заметные, чем это было допущено в первом. Тем более первый сезон часть сторонних наблюдателей ругали как раз за слишком глубокое копирование игры. Что уже во втором сезоне качнуло маятник в обратную сторону.

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   По итогу мы со старта видим Эбби, которая буквально объясняет, почему её мотивы именно таковы. Героиня преисполнена мщением и хочет поступить с Джоэлом так, как он поступил с её отцом-медиком. Причем дальше начинается сугубо киношный трюк: Эбби словно заправский злодей поясняет для героя, почему он должен уйти навсегда. Хотя в игре мотивы девушки очень долго были глубоко спрятаны. И этот важный момент по-настоящему и нужно перенести в сериал – так будет лучше и в плане зрительского интереса и соответствовало бы тому самому внутриигровому канону.

   И это один из самых главных минусов: почему зритель должен чувствовать совсем другое чем игрок, прошедший сюжетную ветку до момента допроса Норы со стороны Элли?



   Еще хуже создатели поступили с персонажем Элли, превратив её в человека с излишне простым сочетанием личных качеств и психологических свойств, что в среде людской мы называем характером. Такой прием обычно характерен как раз-таки для линейных шутеров из мира компьютерных игр, где герой строго положительный, потому что он главный персонаж, а злодей плохой, потому что как злодей может быть иным, если его главная задача – это сеять многочисленные неприятности и устраивать невообразимые на пути протагониста к такому светлому и радужному финалу завалы. Обычно такие игры и фильмы выходили в 90-х и на рубеже 2000-х годов, но в таковые превращаться проекты уровня «AAA» в 2025 году точно не должны. Такое ощущение, что перед нами комикс из 60-х годов со злодейскими персонажами «Людей Икс», которые считают всё человечество виноватым в бедах мутантов, а не только лишь вредных правителей. Именно так, упростив характер Элли, сериал скатился в эпоху «старого и доброго кино», плохо вписывающегося в современные каноны классных игровых и сериальных проектов.

   Так в игре мы получаем персонажа с уровнем крейзи, который готов пройти и проходит большущие расстояния по пышущему всевозможными опасностями миру, когда Сиэтл становится для героини настоящим пиршеством мести. Причем экшен-действия негативного порядка показаны настолько близкими к реальности, что девушка Элли вызывает открытую неприязнь, граничащую с отвращением. Причем это показано максимально точно и дотошно: чего стоит только монолог, направленный Дине, чья беременность для подруги лишь обуза.



   Но словно боясь нарушить сегодняшние нормы телевизионной морали, где девушки не могут быть плохими настолько, насколько плоха Элли из оригинальной игры, в сериале нам демонстрируют рафинированную доброту девушки и ту самую спонтанность. Получается мы видим не месть, а семейное путешествие из сериалов 90-х для детей и подростков. Поэтому те самые диалоги про отцовство в саге о мести смотрятся настолько абсурдно, насколько в Простоквашино рассказать дяде Федору, что под личиной Матроскина и Шарика на самом деле скрываются рептилоиды с планеты Небиру, чья главная цель – подчинить Землю себе. После этого хочется задать один единственный вопрос режиссеру второго сезона: «А это точно те самые «Одни из нас», по которым недавно вышла игра?» Проще говоря, расхождения игры-первоисточника и сериала слишком сильны, словно перед нами два разных продукта, после чего сериал можно назвать не прямым переносом, а сериалом в формате «снято по мотивам» для зрителей детского утренника с некоторыми исключениями. Ведь сериал действительно заслужил рейтинга 18+.


Выводы


В игре есть четкий посыл от авторов сценария: месть это то самое насилие, которое является ничем иным, как выстрелом стартового пистолета – для нового и последующих кругов насилия. Поэтому это четко поняли фанаты игры, где черным по белому была сказана простая библейская истина о том, что если хочешь отомстить, вырой две ямы, причем одну для себя, то в сериале не каждый зритель догадается, что месть это всегда очень плохо. 

   И хотя мы можем утверждать, что сериальная адаптация игры имеет право на разночтение с первоисточником, очень часто такая эквилибристика не встречает понимания как у игроков, знающих наверняка «что да как» в сериале, так и у телевизионного контингента, по итогу получающего совершенно другие впечатления и посыл, чем были в первоначальной идее, заложенной в игре.



   Причем режиссер мог бы уделить больше внимания гораздо более важным вещам, таким, которые без ознакомления с игрой-оригиналом истолковать верно или понять самостоятельно невозможно. Речь идёт об отличиях между FEDRA и WLF друг от друга. Почему у организаций есть прямой конфликт с серафитами. Но создатели этого не понимают и буквально по слогам зачем-то разжевывают средство звуковой коммуникации фанатиков – обычный свист. Хотя этот момент можно многократно сократить.

   Даже чисто киношные прописные истины, такие как структура телевизионной постановки, выполнены криво и косо. Зачем в продукте из семи серий два эпизода занимают лишнее время и выполняют лишь функции показа излишне затянутых сцен в Джексоне? А вот в городе Сиэтл в игру в сериале включается невероятное везение и отсутствие логики повествования: враги превращаются в ходячий мем про имперских штурмовиков из франшизы «Звездные войны», вечно промахивающихся с дистанции впритык, как и серафиты отчего-то передумавшие выполнять в отношении героинь терминальные действия физического характера. Что это, как не плохо продуманный сценарий с грубыми промашками во всех смыслах? Причем, если исключить две главных серии, то на рассказ о том, что представляет собой выросшая и травмированная главная героиня, 5 серий явно недостаточно.

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