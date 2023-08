За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Западная пресса ни на час не забывая, продолжает думать почему у ВСУ не вышло в "быстрый контрнаступ". Ведь нельзя же назвать успешными 60-дневные боевые действия, вместо выхода к побережью Азовского моря и к оконечности Крыма, завязнувшие в предполье. Да что там об этом говорить, когда ВСУ не смогли достичь даже первой оборонительной линии россиян, метко прозванной за границей как "вал Суровикина" в честь генерала армии ВС РФ.

Неудачи неудачами, а виновного кого-то нужно "назначить". Но чтобы не уподобляться британской разведке, у которой оказывается кусты и низкорослые деревья помешали ВСУ достичь своих целей в наступлении на запорожском направлении, я решил обозначить ряд реальных факторов, вызвавших нешуточные затруднения у штурмовых отрядов. Немалую важность играет частотность упоминаний, где соответственно первому месту будет равнозначен пункт, наиболее часто обсуждаемый и популярный по количеству упоминаний. А дальше вниз будем двигаться по числу наименее важных по мнению западной прессы российских "препятствий".

1. Мины.

Бескрайние минные поля, больше похожие на минные плантации, раскинувшиеся от Работино и до бесконечного горизонта. И всё это богатство вдумчиво расставлено инженерными подразделениями ВС РФ более чем на 100-километровой запорожской ЛБС. Причём о русских минах пишут как Politico, рассказавшая о тактике "минного гамбургера", когда только что разминированный проход украинскими сапёрами незаметно с тыльной части удалённо минируется спецмашинами россиян, до комбинационной тактики, где уже Economist рассказывает о слаженной работе дронов-камикадзе "Ланцетов", ракет и российских артиллеристов с одной стороны, а с другой всё тех же мин. Но "первую скрипку", виновную в украинском провале, отдают минам и такие мастодонты западной прессы, как The New York Times, Washington Post, The Guardian и Bild.

И даже небольшой всплеск оптимизма и радужных настроений в европейских столицах и Вашингтоне вновь сменился на полнейший негатив: крупномасштабная атака под Ореховым не сильно помогла отогнать волну скептицизма, лишь повторив "пластинку" про значительное замедление темпов украинского контрнаступления из-за мин.









Операция по разминированию. Источник фото: ria.ru

2. Работа ВКС РФ.

Парная работа Ка-52 и полёты штурмовиков Су-25, совершенно не жалеющих бомбы для разрушения складов, скоплений техники и поражения живой силы, всё это в совокупности создает значительные затруднения для украинской стороны.

Например упоминают "Аллигаторов" и в газете Forbes с заголовком "Новая российская ракета замедляет украинское наступление". Автор статьи Дэвид Хамблинг считает, что радиус действия ракеты ЛМУР позволяет атаковать экипажам винтокрылых машин с расстояния, недоступного для украинских сил ПВО. И русские пилоты Ка-52 с расстояния до 15 километров безнаказанно поражают украинские БМП, БТР и даже танки. А украинцам от бессилия остаётся только скрежетать зубами.

Штурмовик Су-25 "Грач". Источник фото: ru.wallpaper.mob.org





3. Различные ПТРК.

О существенном уроне в стане украинских бронированных соединений упомянули в известнейшей The New York Times, где подняли тему уязвимости западной техники. Так в беседе с обозревателем газеты, украинский боец рассказал, как в одном из последних боёв из десяти броневиков MaxxPro с противоминной защитой после сражения с ВС РФ лишь одна машина смогла вернуться на позиции ВСУ. Остальные девять остались догорать "на передке". И тут украинский военнослужащий резюмировал удручающе: никто из экипажей и десантов бронеединиц не выжил.









Тренировочная миссия по запуску "Корнета". Источник фото: topwar.ru





4. Мощь российской артиллерии.

Артиллерийские расчёты россиян наносят удары ошеломляющей плотности. И об этом знают европейские и американские журналисты, затрагивая подобную "боль" в своих публикациях. Так в The New York Times рассказали об одном случае, когда подразделение ВСУ захватило российский бункер, но сигнал об этом достиг российских артиллеристов и стрелков: после чего сразу же начался обстрел из миномётов и ручных гранатомётов. Но русские решились подключить и огонь танка. Совместным решением украинских бойцов было решено покинуть бетонный погреб. И спустя мгновение всё укрепление было "нивелировано" до уровня земли, разрушенное мощными танковыми залпами.

Покопались в западной прессе и в публикациях анонимных ТГ-каналов россиян, посвященных проведению СВО, где "через каждый пост" минувшей весной упоминалось о нехватке снарядов в войсках. Но уже летом про дефицит снарядов не было проронено "ни слова". Теперь россияне устраивают снарядный дождь так же интенсивно, как и в первые месяцы спецоперации. Предполагают репортёры иноСМИ, что российский ВПК справился с задачей по увеличению производства боеприпасов. По словам Дениса Мантурова, курирующего военную промышленность, в 2023 году производство снарядов в РФ увеличилось в 7 раз по сравнению с 2022 годом. И всё это уже явно заметно на передовых позициях, дав преимущество российской стороне.

А вот на Украине как говорится, не всё так однозначно: снарядный голод резко повернул в сторону опасного снарядного дефицита. А всему виной нехватка боеприпасов на складах поставщиков западного вооружения европейских стран и США. Поэтому в мировой сети проскакивают слухи, что США уговаривают третьи страны продать или просто отправить в рамках "жеста доброй воли" свои артиллерийские запасы. Первыми такими "ласточками" стали Болгария и Южная Корея, которых Белый дом уговорил "поделиться" с Украиной 155-мм снарядами. Но на текущий момент всё равно ВС РФ превосходят по количеству выстреливаемых снарядов ВСУ и причём значительно.









Самоходка "Гиацинт" ведёт огонь. Источник фото: rossaprimavera.ru





5. Дрон-камикадзе "Ланцет".

Массовое явление "народу" боевых успехов российского "Ланцета" на различных интернет-площадках, которые стали появляться, как грибы после дождя, прошлой осенью. Но западные масс-медиа про это ни сном ни духом, стараясь не акцентироваться на барражирующем боеприпасе "made from Russia", изготавливаемого на одном из предприятий концерна "Калашников". Но всё изменилось, когда на телеканале Sveriges Television показали боевую работу российского дрона, ставшего по мнению тематического военного журналиста Эрика Нурдберга, той самой угрозой, о которой нельзя молчать. Шведский журналист в лице "Ланцета" увидел "чудо-оружие" русских, против которого бессильна прифронтовая ПВО украинцев.

Так например в одном из последних боёв один "Ланцет" повредил пусковую установку немецкого ПВО "IRIS-T", где она батарея данного ЗРК стоит по меньшей мере не менее 100 млн. евро.









Он самый, разрушающий как обычные западные броневики, так и тяжёлые "Leopard". Источник фото: absatz.media









Разумеется нельзя выделить что-то штучное и "единичное", вынудившее ВСУ стремительно "застопориться" в своём желании продвигаться вперёд. Все пункты этого рейтинга действуют в комплексе, дополняя и усиливая эффект друг друга. Кроме того в западном сообществе почему-то сознательно "забывают" напомнить не разбирающемуся обывателю, что без качественной логистики, инженерной подготовки рубежей и эффективного командования, умеющего всё это использовать в интересах российской армейской группировки. Но тут понять можно, как делать комплименты ещё и в сторону генералов и руководства РФ? Ведь всем известно, самые "умные" - это руководство НАТО и персонально Джо Байден, а за Россию воюет только "генерал Мороз".