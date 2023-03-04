Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xbox Gamepass Ultimate - почему подписка топ за свои деньги и где её выгодно приобрести

В наше время игры каждые полгода-год постоянно прибавляют в стоимости. Однако есть способ, который поможет Вам сэкономить немалое количество денег, при этом получая часть новинок за копейки и официально.
[ ] для раздела Блоги
+
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Xbox Gamepass Ultimate

реклама

Введение:

Давайте для начала определимся - что такое подписка от Microsoft. 

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Xbox Game Pass Ultimate - это услуга подписки, предлагаемая компанией Microsoft, которая предоставляет доступ к обширной библиотеке игр как на Xbox, так и на ПК, в облаке. Что мы получаем, оплатив свои кровные шекели Филу Спенсеру (конечно не ему конкретно, а самой компании).

Плюсы:

  • Огромная библиотека игр:  461 игра для консолей (учитываются отдельные издания для One\Series и тд), 443 игры для ПК. Для тех, кто не пробовал такие серии как Halo, Gears и тд - самое время ознакомиться на игровом безрыбье.
  • Кроссплатформенность: можно играть где угодно и когда угодно. Можно спокойно переключаться с консоли на ПК и обратно (так я часто делаю когда консоль занята бесконечными похождениями жены в Hogwards Legacy).
  • Эксклюзивные скидки: подписчики Xbox Game Pass Ultimate получают эксклюзивные скидки на игры, DLC и другой контент. Кроме того, можно получить бесплатный доступ к внутриигровому контенту, эксклюзивные предложения партнеров и доступ к Xbox Live Gold.
  • Никаких дополнительных затрат на новые релизы: можно получать доступ к новым релизам в тот же день, в дату официального выхода. Это, естественно, экономия денег, экономия времени - если вы готовы ждать взлом свежего релиза от Denuvo - то удачи).
  • Легко отменить или приостановить подписку: можно отменить или приостановить подписку в любое время, что позволяет опробовать сервис и понять, подходит ли это вам. Иногда достаточно взять подписку на 14 дней или месяц и определиться.

реклама

Минусы:

И минусы тоже есть, как это ни странно. Однако в последнее время это перешло в категорию небольших неудобств. Все из-за "всяких там" спецопераций, которые должны были улучшить условия. Но что-то пошло не так 0_0. Не будем об этом, перейдем к минусам:

  • Ограничения по региону: если у вас выбран RU регион, то с оплатой подписки или покупкой игр в Store естественно будут проблемы.
  • Политическая обстановка: в любой момент у Вас могут пропасть все купленные игры и возможность восстановления будет невысока. Именно так на старом аккаунте у меня пропало более 15 купленных игр.
  • Зависимость от наличия интернета: это уже данность, которую конечно с натяжкой можно внести в минусы, однако требование подключения для запуска сингловых игр до сих пор меня раздражает.
  • Отсутствие русской озвучки или локализации: тут причины одни и те же. Думаю и так всем всё понятно.

реклама

Что нам понадобится для использования Game Pass на PC:

  • Компьютер с актуальной версией операционки Windows 10/11 и желательно со всеми последними обновлениями. Будьте внимательны, если у Вас стоит древняя сборка или та, в которой много чего выпилено под корень - Microsoft Store и Xbox App может и не завестись.
  • VPN - единоразово (подойдет Seed4me). На всякий пожарный при первом заходе в аккаунт, если учетка будет для другого региона (Аргентина, Турция и тд). Для остальных предложений VPN не потребуется.
  • Карта подписки, аккаунт, код и тд. (я же выбрал готовый аккаунт с активированной подпиской, немного замудрено, но по стоимости - отлично).
  • На момент активации не должно быть активных подписок (99 процентов предложений требуют именно такие условия).

Где купить:

Здесь вариантов великое множество. Каждый вариант перечислять нет смысла, остановимся лишь на самых выгодных из учета - стоимость\количество месяцев подписки\удобство активации.

  • plati.market ( можно без проблем покупать у CoTHuK и All for Gamers) - в этом случае от вас потребуются минимальные заморочки. Хотел приобрести данный вариант, но так как я из РБ - купить не получилось из-за дурацкой карты "замечательного" банка. Цена за 12-13 мес - 2200-2300 рублей.
  • funpay ( MusFM - огромное количество сделок,быстрая поддержка + самая низкая цена за 15 месяцев подписки ). Цена за 15 мес - 2400 рублей.
  • wildberries - на этой помойке у меня как раз и была единственная возможность купить, на ozon - дорого. Стоит смотреть только проверенных продавцов. Мне прислали карточку с данными готового аккаунта с данными техподдержки в телеграм. Ответили быстро. Мне всё обошлось в 2300 рублей.

Активация:

реклама

Для первых двух вариантов покупки всё описано сразу в объявлении. Смысла описывать что-то нет. Я же опишу некоторые нюансы, которые могут возникнуть при использовании. 

Ура, Вы активировали подписку, открываете Microsoft Store или Xbox App и с удивлением замечаете, что игр то маловато и многого не хватает из-за ограничений по региону RU или BLR. Что касается этого момента, разберем эту неприятность на примере Atomic Heart.

Если вы зайдете в Store под неугодным свету регионом, то просто либо не найдете игру в поиске либо у Вас не будет возможности её скачать и установить. Но решается это очень просто:

И такой финт ушами можно провернуть с любой игрой, которая не доступна официально в RU или BLR регионах. Выставили регион, где есть поддержка Game Pass ( Список стран есть на сайте, однако стоит учитывать, что не стоит ставить экзотические страны, желательно использовать "бывшее СНГ". К примеру при скачивании из аргентинского региона озвучки и перевода у Вас не будет. Отлично подходит Польша. )

Уря)

Поставили регион, перезагрузились, вбиваете по поиску игру и качаете. Важно! При обратной смене региона игра пропадет из списка. Мне, если честно - плевать какой регион стоит, поэтому можно смело оставлять Польшу или Турцию и пользоваться на постоянной основе. Если же вы захотите купить какую-либо игру и у Вас есть платежка, то естественно вне конкуренции Аргентина и Турция.

Что по итогу?

За копейки вы получаете доступ к огромной библиотеке игр, которая поможет скоротать время в ожидании новых тайтлов. Кроме того, не стоит забывать, что в комплекте идет EA Play и поиграть в Battlefield 2042 или в пятую - можно без проблем, как и в немалое количество онлайн-тайтлов, за которые отдельно Вам пришлось бы выложить немаленькие деньги.

Стоит подписка своих денег? Однозначно стоит, если Вы, к примеру хотели купить тот же Atomic Heart, но не готовы просто покупать ее, но готовы получить её в как приятный бонус в виде большой библиотеки игр. 

Личное мнение:

Несмотря на большое количество времени, которое я провел с приставками от Sony, а именно сидел почти на всех поколениях (от PS1 до PS4Pro) и прошел почти все эксклюзивы. Несмотря на эксклюзивность - это забавы на пару вечеров, в крайнем случае - недель. Единственное, что я мог несколько раз перепроходить из громких проектов - Last of Us 1 и первая часть Horizon. Ни новые Пауки и прочее - мне почти не зашли. Как и первый God od War (хотя игра неплохая). Ну и как гвоздь в крышку гроба - Sony выпускает сейчас всё активнее на ПК, так что эксклюзивность улетучивается.

Да и фанатизма быть не должно, взять к примеру Dante1980. У тру геймера вообще должны все консоли и ПК. Только так можно постигнуть настоящий Дзен, а не строчить шит статьи про загибание одной или другой компании. Обычно так делают не слишком умные блохеры для кликбейта, которые дай бог имеют три класса церковно-приходской школы, а уже размышляют о серьезных финансовых показателях, прогнозах закрытия подразделений и тд. Именно по этой причине Фил это Фил, что не сидит и не строчит статейки. Фанатов что бокса, что плойки - крайне не перевариваю и считаю их не более, чем пылью под ботинком. То, что у тебя стоит дома и нравится - лучшее. Но пытаться переубедить всех думать также - признак недалёкого ума.

Покупайте боксы, покупайте плойки, подписки и всем добра. Воюйте лучше в Battlefield, а не по-настоящему)

Спасибо за внимание!

Более 100 статей на тему железа и не только - PavelHard.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft xbox games series 2023 2023 год series x series s gamepass gamepass ultimate
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор микрофона streamplify MIC ARM
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
36
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 45

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чем окончилась охота на украинских диверсантов в Брянской области
99
СМИ: Еврокомиссия, скорее всего, одобрит сделку Microsoft и Activision Blizzard
1
Пригожин сообщил о фактическом окружении Бахмута и призвал Зеленского вывести оставшийся в городе гарнизон
9
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
19
В Иране обнаружено второе по величине в мире месторождение лития
8
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скупает по Европе подержанные танки Leopard
3
Пленные украинские подростки и старики показаны на свежем видео из Бахмута
14
В Германии задумались о частичном переносе военной промышленности в США "для поддержки Украины"
2
СМИ: Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и военной техники
4
ЧВК «Вагнер» открыли молодёжный клуб «Вагнерёнок»
7
Лионель Месси заказал 35 золотых iPhone для игроков и персонала сборной Аргентины по футболу
1
Тикток полностью запрещен в 7 странах, но в США только ограничен
+
Blizzard раскрыла системные требования Diablo IV без трассировки лучей
1
Минцифры Украины требует запретить продажи Atomic Heart по всему миру
27
Археологи обнаружили следы вымершего человеческого вида возрастом 500 000 лет
4
DJI запретила гражданам РФ покупать и пользоваться своими дронами – как работает дружба по-китайски
13
Почему геймеры из РФ выбирают процессоры Intel, а Core i5-12400F обходит по продажам Ryzen 5 5600X
10
Microsoft активно работает над Windows 12 с расширенной поддержкой искусственного интеллекта
1
Почему видеокарта GeForce RTX 3070 Ti не подходит для 2К-мониторов, и какие есть альтернативы
17
Минобороны: ВС РФ уничтожили 92 артиллерийских подразделения ВСУ и польскую гаубицу «Краб»
1

Популярные статьи

Из русской снайперской винтовки ORSIS-CT20 патроном .375 CheyTac поражена цель на дистанции 5117 м
34
На Украине заявили о наличии своего собственного "HIMARS", превосходящего американский оригинал
7
Иранская крылатая ракета Asef способна уничтожить весь Израиль – Asia Times
2
Мои претензии к топовым процессорам Intel 12900K и 13900K
366
ТОП-10 материнских плат для процессора Intel Core i5-12400F
23
Сравниваем российские танки с танками НАТО на Украине лоб в лоб
12
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
21
Игра Starfield - самый ожидаемый провал 2023 года
9
О Марксе, гигиене и о том, что "старые Оверы больше не вернутся"
26
Как Су-57 поставил генералов НАТО в тупик – МИД Британии рассказал об опасности русской ракеты Р-37М
5

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
18:27
вся проблема в ускорении изменения траектории ...
Для чего США запускают семь военных спутников и при чем здесь гиперзвуковое оружие России
Александр Сухачев
18:26
Хохол стал евреем?
Украинский диверсант рассказал о налете на Брянскую область и о роли Киева
Александр Сухачев
18:25
Не спорь с хохлом
Украинский диверсант рассказал о налете на Брянскую область и о роли Киева
Руслан Знамов
18:24
Что с читерами и античитом ?
Интервью с геймдиректором студии Battlestate Games Никитой Буяновым
SANEKS
18:23
У них другая повестка, теперь РФ воюет с НАТО (со слов Путина)
РФ устроит салют из "Калибров" если Германия построит танковый завод на Украине - Медведев
Владимир Лунев
18:22
Зато эти люди всегда, как на тренажёре. Они так себя изиучали на собственных ошибках, что знают компьютер лучше, чем ты.
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
Роман Ильягулов
18:22
Не такой уж и старый чувак Просто заросший Вот это странно, как раз В армии такие бороды сроду не разрешали, а тут прямо такая ботва не за один месяц рощеная В нормальной армии, правда
Пленные украинские подростки и старики показаны на свежем видео из Бахмута
SANEKS
18:21
Знатно подгорает у него и сам товарищ Медведев может за салютовать.
РФ устроит салют из "Калибров" если Германия построит танковый завод на Украине - Медведев
Евгений Сом
18:20
Почему же. Гиперзвуковая ракета которая летит над поверхностью земли все же имеет конкретное направление и если знать ее местонахождение в любую секунду то можно заранее на перехват пустить какую нибу...
Для чего США запускают семь военных спутников и при чем здесь гиперзвуковое оружие России
Владимир Лунев
18:17
Решето по безопасности впереди? Странно...
Почему Linux — ужасная операционая система, которая не заменит Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем