Введение:

Давайте для начала определимся - что такое подписка от Microsoft.

Xbox Game Pass Ultimate - это услуга подписки, предлагаемая компанией Microsoft, которая предоставляет доступ к обширной библиотеке игр как на Xbox, так и на ПК, в облаке. Что мы получаем, оплатив свои кровные шекели Филу Спенсеру (конечно не ему конкретно, а самой компании).

Плюсы:

Огромная библиотека игр : 461 игра для консолей (учитываются отдельные издания для One\Series и тд), 443 игры для ПК. Для тех, кто не пробовал такие серии как Halo, Gears и тд - самое время ознакомиться на игровом безрыбье.

: игра для консолей (учитываются отдельные издания для One\Series и тд), игры для ПК. Для тех, кто не пробовал такие серии как Halo, Gears и тд - самое время ознакомиться на игровом безрыбье. Кроссплатформенность : можно играть где угодно и когда угодно. Можно спокойно переключаться с консоли на ПК и обратно (так я часто делаю когда консоль занята бесконечными похождениями жены в Hogwards Legacy).

: можно играть где угодно и когда угодно. Можно спокойно переключаться с консоли на ПК и обратно (так я часто делаю когда консоль занята бесконечными похождениями жены в Hogwards Legacy). Эксклюзивные скидки : подписчики Xbox Game Pass Ultimate получают эксклюзивные скидки на игры, DLC и другой контент. Кроме того, можно получить бесплатный доступ к внутриигровому контенту, эксклюзивные предложения партнеров и доступ к Xbox Live Gold.

: подписчики Xbox Game Pass Ultimate получают эксклюзивные скидки на игры, DLC и другой контент. Кроме того, можно получить бесплатный доступ к внутриигровому контенту, эксклюзивные предложения партнеров и доступ к Xbox Live Gold. Никаких дополнительных затрат на новые релизы : можно получать доступ к новым релизам в тот же день, в дату официального выхода. Это, естественно, экономия денег, экономия времени - если вы готовы ждать взлом свежего релиза от Denuvo - то удачи).

: можно получать доступ к новым релизам в тот же день, в дату официального выхода. Это, естественно, экономия денег, экономия времени - если вы готовы ждать взлом свежего релиза от Denuvo - то удачи). Легко отменить или приостановить подписку : можно отменить или приостановить подписку в любое время, что позволяет опробовать сервис и понять, подходит ли это вам. Иногда достаточно взять подписку на 14 дней или месяц и определиться.

Минусы:

И минусы тоже есть, как это ни странно. Однако в последнее время это перешло в категорию небольших неудобств. Все из-за "всяких там" спецопераций, которые должны были улучшить условия. Но что-то пошло не так 0_0. Не будем об этом, перейдем к минусам:

Ограничения по региону: если у вас выбран RU регион, то с оплатой подписки или покупкой игр в Store естественно будут проблемы.

Политическая обстановка: в любой момент у Вас могут пропасть все купленные игры и возможность восстановления будет невысока. Именно так на старом аккаунте у меня пропало более 15 купленных игр.

Зависимость от наличия интернета: это уже данность, которую конечно с натяжкой можно внести в минусы, однако требование подключения для запуска сингловых игр до сих пор меня раздражает.

Отсутствие русской озвучки или локализации: тут причины одни и те же. Думаю и так всем всё понятно.

Что нам понадобится для использования Game Pass на PC:

Компьютер с актуальной версией операционки Windows 10/11 и желательно со всеми последними обновлениями. Будьте внимательны, если у Вас стоит древняя сборка или та, в которой много чего выпилено под корень - Microsoft Store и Xbox App может и не завестись.

VPN - единоразово (подойдет Seed4me). На всякий пожарный при первом заходе в аккаунт, если учетка будет для другого региона (Аргентина, Турция и тд). Для остальных предложений VPN не потребуется.

Карта подписки, аккаунт, код и тд. (я же выбрал готовый аккаунт с активированной подпиской, немного замудрено, но по стоимости - отлично).

На момент активации не должно быть активных подписок (99 процентов предложений требуют именно такие условия).

Где купить:

Здесь вариантов великое множество. Каждый вариант перечислять нет смысла, остановимся лишь на самых выгодных из учета - стоимость\количество месяцев подписки\удобство активации.

plati.market ( можно без проблем покупать у CoTHuK и All for Gamers) - в этом случае от вас потребуются минимальные заморочки. Хотел приобрести данный вариант, но так как я из РБ - купить не получилось из-за дурацкой карты "замечательного" банка. Цена за 12-13 мес - 2200-2300 рублей.

funpay ( MusFM - огромное количество сделок,быстрая поддержка + самая низкая цена за 15 месяцев подписки ). Цена за 15 мес - 2400 рублей.

wildberries - на этой помойке у меня как раз и была единственная возможность купить, на ozon - дорого. Стоит смотреть только проверенных продавцов. Мне прислали карточку с данными готового аккаунта с данными техподдержки в телеграм. Ответили быстро. Мне всё обошлось в 2300 рублей.

Активация:

Для первых двух вариантов покупки всё описано сразу в объявлении. Смысла описывать что-то нет. Я же опишу некоторые нюансы, которые могут возникнуть при использовании.

Ура, Вы активировали подписку, открываете Microsoft Store или Xbox App и с удивлением замечаете, что игр то маловато и многого не хватает из-за ограничений по региону RU или BLR. Что касается этого момента, разберем эту неприятность на примере Atomic Heart.

Если вы зайдете в Store под неугодным свету регионом, то просто либо не найдете игру в поиске либо у Вас не будет возможности её скачать и установить. Но решается это очень просто:

И такой финт ушами можно провернуть с любой игрой, которая не доступна официально в RU или BLR регионах. Выставили регион, где есть поддержка Game Pass ( Список стран есть на сайте, однако стоит учитывать, что не стоит ставить экзотические страны, желательно использовать "бывшее СНГ". К примеру при скачивании из аргентинского региона озвучки и перевода у Вас не будет. Отлично подходит Польша. )

Уря)

Поставили регион, перезагрузились, вбиваете по поиску игру и качаете. Важно! При обратной смене региона игра пропадет из списка. Мне, если честно - плевать какой регион стоит, поэтому можно смело оставлять Польшу или Турцию и пользоваться на постоянной основе. Если же вы захотите купить какую-либо игру и у Вас есть платежка, то естественно вне конкуренции Аргентина и Турция.

Что по итогу?

За копейки вы получаете доступ к огромной библиотеке игр, которая поможет скоротать время в ожидании новых тайтлов. Кроме того, не стоит забывать, что в комплекте идет EA Play и поиграть в Battlefield 2042 или в пятую - можно без проблем, как и в немалое количество онлайн-тайтлов, за которые отдельно Вам пришлось бы выложить немаленькие деньги.

Стоит подписка своих денег? Однозначно стоит, если Вы, к примеру хотели купить тот же Atomic Heart, но не готовы просто покупать ее, но готовы получить её в как приятный бонус в виде большой библиотеки игр.

Личное мнение:

Несмотря на большое количество времени, которое я провел с приставками от Sony, а именно сидел почти на всех поколениях (от PS1 до PS4Pro) и прошел почти все эксклюзивы. Несмотря на эксклюзивность - это забавы на пару вечеров, в крайнем случае - недель. Единственное, что я мог несколько раз перепроходить из громких проектов - Last of Us 1 и первая часть Horizon. Ни новые Пауки и прочее - мне почти не зашли. Как и первый God od War (хотя игра неплохая). Ну и как гвоздь в крышку гроба - Sony выпускает сейчас всё активнее на ПК, так что эксклюзивность улетучивается.

Да и фанатизма быть не должно, взять к примеру Dante1980. У тру геймера вообще должны все консоли и ПК. Только так можно постигнуть настоящий Дзен, а не строчить шит статьи про загибание одной или другой компании. Обычно так делают не слишком умные блохеры для кликбейта, которые дай бог имеют три класса церковно-приходской школы, а уже размышляют о серьезных финансовых показателях, прогнозах закрытия подразделений и тд. Именно по этой причине Фил это Фил, что не сидит и не строчит статейки. Фанатов что бокса, что плойки - крайне не перевариваю и считаю их не более, чем пылью под ботинком. То, что у тебя стоит дома и нравится - лучшее. Но пытаться переубедить всех думать также - признак недалёкого ума.

Покупайте боксы, покупайте плойки, подписки и всем добра. Воюйте лучше в Battlefield, а не по-настоящему)

Спасибо за внимание!