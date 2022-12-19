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Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше

Старческое брюзжание на тему видеокарт, байки воспоминания и почему раньше было лучше... История первая о видеокартах ATI/AMD и почему даже встройка от Intel лучше чем эти затычки для слота...
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Часть первая...

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Было это давно... лет 25 назад... 

Много воды утекло... а тех кто это помнил давно уже поженили...

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Было мне в те времена 12 лет.

Году эдак к 1999 собрал я приличный по тем временам конфиг - Intel Pentium MMX 233, памяти аж 16 мегабайт, и встал вопрос о покупке 3D ускорителя как их тогда называли. 

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Имелся у меня 2D адаптер всем известной фирмы S3 тот самый S3 Trio 64, который стоял наверное в те времена в каждом втором компе, и мне даже удалось расширить ему память до 2 мегабайт. Поиски коих по местным барахолкам заняли не один день. 

Дёрнув его с компа и положив в антистатический пакетик, путь мой лежал к барыгам. 

О том что существует интернет мы все уже тогда знали, но мало кто там бывал. Так что всю информацию о железе мы черпали из книг, которые по ясным причинам отставали от прогресса на пару лет минимум или из компьютерных журналов на кои школьнику ещё надо было найти денег... 

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Так что оставалось уповать на барыг или местных завсегдатаев комков.

По причине отсутствия AGP порта, который появится у меня ещё пару материнок спустя искал я 3D ускоритель под PCI. Не сказать что выбора не было, теперь то все в курсе что его не было, но тогда я этого не знал.

Было у меня на всё про всё целая 1000 рублей, огромные деньги по тем временам +/- средняя месячная зарплата или около того.

Прошвырнулся я значит по барыгам и добрёл до того у которого выбора было побольше.

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И молвлю - уважаемый барыга, не продадите ли вы мне 3D ускоритель что бы школьник неразумный мог окончательно поставить крест на своём будущем.

А барыга мне и вопрошает - школьник неразумный, а какие игры ты играешь?

- ну как какие гонки говорю люблю... нид фо спид... 

- для гонок школьник тебе нужна ATI Rage 3D... все знаю что для гонок лучше всего Rage 3D и для тебя школьник спец цена 750 рублёв.

Барыга лёгким движением руки вынул карту с полки и положил предомной на прилавок.

Глаза школьника наполнились радостью - 3D ускоритель... наконец то. 

Я взрослым привык доверять, да и кто я пред барыгой... тля... и потянулся я в карман за деньгами...

Но тут краем глаза я заметил как стоящий невдалеке посетитель недобро улыбается... 

И молвлю я барыге - А как дела у данной карточки обстоят с 3dfx кои загадочные маркировки тогда шлёпали на пиратские диски. 

Барыга сразу погрустнел и говорит - для этого школьник тебе нужна Voodoo... и к ней обычная 2D видеокарта в пару и стоит комплект ажмо 1250р. 

А я ему и отвечаю - господин барыга а продайте мне её отдельно за 1000р, а свою 2D оставьте себе ибо у меня уже есть.

Барыга немного помявшись выдал мне мою Voodoo, но болтик чтоб её прикрутить давать отказался со словами - у меня у самого их мало. 

А я с тех пор понял что барыгам доверять нельзя... 

Так состоялось моё первое знакомство с видеокартами ATI... первое и слав богу не долгое.

Православный Будда уже тогда подал мне знак... но я его не распознал.

Следующим моим знакомством с ATI был знаменитый Radeon 8500 который умел в загадочное слово - шейдеры.

Увы в те времена я уже будучи студентом не мог позволить себе сей чудный агрегат и довольствовался GeForce 2 MX, однако же был он у моего товарища, бичём сего девайса были драйверы которые обновлять требовалось под каждую вторую новую игру. А интернеты в наши края ещё не завезли, а где завезли там была помегабайтная оплата.

Но видеокарта была бодрая и в наших кругах знакомств человек в 50 такая была одна и ещё у одного товарища была знаменитая GeForce 4Ti 4200 так что мы могли оценить все прелести Doom3 и прочих игр с шейдерами только наведываясь к ним в гости, а мне приходилось часто по описанным выше причинам. 

Получив наконец диплом и устроившись на работу, у меня наконец появилась возможность обновить себе комп, но как то сложилось что ATi мне в руки не попадалась. Следующее моё знакомство случилось когда мой двоюродный брат решил делать апгрейд и подарил мне HD4770 на целых 512Mb, которую я и водрузил в свой системный блок взамест 9500GT. HD4770 была уникальной в своей линейке и производилась на прогрессивный 40нм техпроцесс в отличии от 55нм который использовали прочие видеокарты 4000 линейки. 

Прирост производительности был конечно отличным и позволял мне играть во все интересные мне на тот момент игры... пока не вышел Rage. 

И хотя в системных требованиях было ясно указано что видеокарты HD4000 есть в списке совместимости... игра на них просто неработоспособна. Судорожные конвульсии AMD по выпуску драйверов ни к чему привели. В итоге и id Software и AMD просто забили на это дело. Кто уж там виноват и что делать вопрос сложный, мне видится что AMD заверила id в том что их видеокарты имеют поддержку OpenGL 4, а по факту к выходу игры драйверы так и не были готовы и что AMD всё это время вешала лапшу на уши. 

Это стало одним из гвоздей в крышке гроба и так не самой удачной игры Rage, от которой однако я получил удовольствие водрузив 9500GT на законное место, а HD4770 отправилась в компьютер к маме где и находилась следующие несколько лет до очередного вылезшего косяка, о котором ниже.

Жил я не тужил и стояла у меня в компе тогда GTX650, по тем временам не новьё, но для игрушек хватало. 

Ни чего не предвещало беды, но постучался ко мне товарищ и говорит такой - хочу я себе мотоцикл, а денег нету... а тут на Авито меняют мотоцикл на игровой комп, комп говорит есть, а вот видео там встройка...помоги мол чем можешь... 

В закромах у меня тогда была целая коллекция барахла, но ни чего "игрового" по тем временам не было. Но я человек добрый, говорю - бери мою GTX650, а взамест фиг с тобой раз у тебя денег нет давай свою PS Vita один фиг ты в неё не играешь... 

Комп был собран, обмен произведён... а я остался сидел на встройке Intel HD2000 или какая там была у i3 2100. На встройке я ни сидел ни когда и был приятно удивлён всё работало, даже старые и не требовательные игрушки радовали... благо к тому времени игромания меня как то попустила.

Но без видеокарты было как то скучно... и покопавшись в хламе на свет божий была извлечена HD4830, откуда то там взявшаяся.

Поставил я её, с игрушками стало бодрее... но появилась какая то непонятная муть при просмотре Ютуба и прочих потоковых видеосервисов - через 5-10 минут просмотра изображение начинало разваливаться на куски и превращаться в чёрно зелёную кашу. Смена драйверов, сброс частот до заводских ни чего не помогало... заехав в гости к маме где трудилась HD4770 обнаружил такую же картину и там.

Что сказать - знаменитое качество драйверов от ATI/AMD в очередной раз дало о себе знать. 

Видеокарты были демонтированы и проданы на Авито... благо как раз у меня был переезд и пришло время избавляться от накопившегося хлама... впрочем прошло уже лет 5, а хлам до сих пор распродаётся. 

На фото как раз HD4770, HD4830 и та самая GTX650.

Но это не конец нашей истории. 

Сидел я на встройке и горя не знал... тогда уже на процессоре i5 3570 и ни чего не предвещало беды.

Но тут написал братишка и позвал играть в Battlefield 1, за играми я тогда уже давно не следил, но посмотрев пару трейлеров офигел и понял что я должен в это поиграть. 

Поглядев цены на видеокарты, я был несколько обескуражен ибо как раз в этот момент начался бум дегенератов... ой простите... майнеров.  

Денег у меня не было, зато были знакомые в местном компьютерном сервисе и доступ к их помойке и в помойке той отыскалась целая HD6870 аж на целый 1Gb да ещё с 3мя пропеллерами и заводским разгоном. С видеокартой было всё в порядке, акромя порта DVI при установке переходника на VGA экран почему то заливало красным собственно этот дефект был из коробки, видеокарта долго и не раз ездила по маршруту продаван-дистрибьютор и в итоге оказалась в куче подобного же барахла которая ждала утилизации в сервисе по причине истечения гарантийного срока.

Но на счастье в моём мониторе был DVI так что я помчался устанавливать её в свой системный блок. Да производительность в BF1 была явно недостаточной, но игра мне понравилась так что я целый год играл в стиле - упал на пузо и поливаешь проход из пулемёта. Так же удалось наконец приобщиться к Final Fantasy XV бегая "мордой в пол". В общем в целом всё было неплохо... видали у хуже... Doom3 на MX440 и прочие извращения.

Пока однажды на ютубе не стали всплывать массово видео в 4К и что же вы думаете? 

Правильно - видеокарта оказалась неспособна их воспроизводить, видео разваливалось на куски и превращалось в кашу. Замена драйверов, браузеров и прочие танцы с бубном не помогли...

Думаете это всё? Нет... очередная новая игрушка вдруг сообщила мне что у меня мол нет поддержки DX11... 

Хоть было это недавно, а название игры я увы забыл... видать старею. 

В общем это стало последней каплей, да и Battlefield 5 к тому времени уже вышел и играть в него увы на этой видеокарте было невозможно из за тормозов. Так что видеокарта была снята и продана в составе системника собранного из такого же барахла, за 9к рублей с монитором. Покупатель мой знакомый любитель GTA5 для которой данной системы оказалось более чем достаточно. Правда блок питания там был слабоват, так что пришлось немного поправить BIOS у видеокарты, убрать заводской разгон и понизить напряжение. Трудится она до сих пор радуя владельца. 

Что характерно на встройке видео с ютуба в 4К прекрасно воспроизводилось... до тех пор пока не была приобретена GTX 1060 3Gb у барыг с Авито благо как раз тогда случился обвал у дегенератов... в смысле майнеров и обошлась она мне в 15к рублей или около того и даже была с чеком и гарантийным талоном. 

Стоит эта видеокарта до сих пор, и если и будет меняться то после смены платформы 1155 на что нибудь посвежее... благо уже пора. 

За сим мой рассказ подходит к концу. Брать или не брать видеокарту AMD это каждый решает сам.

Но лично я, даже при том что ни одной видеокарты AMD я за деньги не покупал, для себя решил вопрос однозначно - мне оно даром не надо. 

За все эти годы у меня было множество видеокарт S3, 3dfx, Intel, Matrox, ATi, nVidia, AMD... все они работали и все радовали, надеюсь когда-нибудь доберусь и расскажу ещё много занимательных историй.

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amd видеокарты radeon ati ati rage hd4770 hd4830 hd6870 radeon 8500 radeon 9600
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