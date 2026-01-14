Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5

Тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 оснащённой 1Gb памяти стандарта GDDR5, и её сравнение с видеокартой на том же чипе, но оснащённой 1Gb памяти DDR3. И размышления на тему стратегии AMD "два шага вперёд, один шаг назад".
[ ] для раздела Блоги
+
+

Думаю, особо много растекаться мыслью я не буду, всё что я хотел рассказать о серии видеокарт AMD Radeon HD7000 - я уже рассказал в прошлой своей статье. Видеокарты у AMD в целом получились неплохие, однако маркетинг победил и о слове "развитие" в компании AMD забыли на долгие годы. Итогом данной политики стало закономерное скатывание на дно, впрочем, недавно со дна постучала Intel, так что AMD пришлось поднапрячься и выдать хоть что-то вменяемое в лице видеокарт RX 9000. Впрочем, это совсем другая история.

Обзор

Сегодня же у нас на тестировании видеокарта AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5 в исполнении PowerColor:

Карта простенькая, в однослотовом исполнении и не требует дополнительного питания, в отличие от своих предшественниц HD5750/6750. Из примечательного у неё - наличие помимо DVI и HDMI, ещё и порта DisplayPort. Порт VGA реализован посредством пассивного переходника с DVI.

На обратной стороне платы также ничего особенного нет. Ещё нет у данной карты синхронизационных разъёмов для CrossFire, однако он работает и без них - увы, но толку от этого изобретения маркетологов немного, в чём мои читатели могли убедиться в соответствующей статье.

Ну о вот так наша сегодняшняя героиня выглядит по мнению GPU-Z:

На картинке она, если что - по центру. Как видим, особо ей ничем похвастаться, кроме наличия GDDR5 памяти на борту. У её сестрёнки показывает GDDR3 память, но это нас GPU-Z пытается обмануть - я думаю ни для кого тут тайной не является, тут грамотные люди - GDDR3 память основана на стандарте DDR2, как собственно, и GDDR4, а вот GDDR5 уже как раз-таки на стандарте DDR3. Так что запихать GDDR3 к чипу с поддержкой только GDDR5 - физически невозможно, а вот впихнуть обычную DDR3 - легко. Да, чипы предыдущих поколений могли работать и с DDR3, и с DDR2 - но у HD 7000 контроллер памяти поддерживает только стандарт DDR3 и его производные. 

Касательно HD 5000 серии - у неё количество исполнительных блоков считается как 5 к 1, в то время как у HD 7000 серии 4 к 1, имейте это ввиду при сопоставлении производительности. Под HD 7000 серией я естественно подразумеваю HD 7730+ видеокарты, ибо все что индексом ниже - это переименовка карт серии HD 6000. И да, кстати, если у HD 7730+ видеокарт драйверы выпускались до 2022 года, то вот владельцев младших карт линейки - AMD оставила неудовлетворёнными, и последние драйверы для них вышли в 2015 году. Ох уж мне, эта знаменитая "поддержка" от AMD и раскрытие "потанцевала".

Господи... AMD... вот сколько лишних букв мне приходиться писать... тут нюанс, там нюанс, здесь не так, тут не эдак. Только истинный любитель AMD сможет без поллитры кофе разобраться в том, что гордо именовалось в те года - линейкой видеокарт AMD.

Ну да бог с ним, давайте уже тестировать.

Тестирование

3DMark'03

И с ходу наш Radeon HD 7750, оснащённый памятью GDDR5 - раскрывает свой "потанцевал", оставляя далеко позади своего собрата, оснащённого памятью DDR3. Превосходство более 45%, правда превосходство над непосредственным предшественником в лице HD 5750 - не более 25%, но тоже неплохо.

3DMark'05

Под DirectX 9.0 всё уже не так радужно - GDDR5 даёт 5% прироста, а по сравнению с HD 5750 разница в производительности на грани погрешности измерений.

3DMark'06

Под DirectX 9.0c разница уже более выраженная - GDDR5 даёт не более 20% прироста, а на фоне HD 5750 прироста всего 2-3% от силы.

3DMark Vantage

DirectX 10, и GDDR5 память даёт нам более 20% прироста относительно обоих конкурентов.

3DMark 11

Под DirectX 11 выявляется слабость блока тесселяции у HD 5750, что в принципе не удивительно, ибо корни он свои имеет аж HD 2000, и особо с тех пор не имел возможности развития в виду отказа компании Microsoft от поддержки тесселяции в DirectX 10 и 10.1. Так что наш HD 7750 1Gb GDDR5 демонстрирует прирост более 40% относительно своего предшественника, и порядка 15% относительно своего собрата с памятью DDR3.

Quake III Arena

Как видим, компания AMD решила особо не запариваться с оптимизацией своих видеокарт для старых API, так что оба HD 7750 уступают HD 5750, что, впрочем, не страшно.

Unreal Tournament 2004

Под DirectX 7.0 все карты выступают вровень, разница - в пределах погрешности измерений.

Doom 3

И вновь устаревший API, и отсутствие оптимизации под него, которое, впрочем, не существенно с игровой точки зрения. 

F.E.A.R.

DirectX 9.0, и тут у нас вновь GDDR5 даёт прирост производительности более 40% относительно DDR3, впрочем, над предшественником в лице HD 5750 превосходство чисто символическое в 6%.

Resident Evil 5

В данной игре обе версии HD 7750 выступают вровень, и имеют символическое превосходство над HD 5750 порядка 5%.

Resident Evil 6

А вот уже в следующей части игры на том же движке, разница между GDDR5 и DDR3 более чем ощутима, и прирост составляет более 45%, а вот на фоне HD 5750 прирост, не столь впечатляющий - всего 7%.

Street Fighter IV

40% прироста производительности при использовании GDDR5 памяти, и 25% относительно HD 5750.

Street Fighter V

Ну и под конец - родная стихия в лице DirectX 11, и тут GDDR5 даёт 40% прироста производительности, а относительно HD 5750 - 20%.

Итоги

Вот такая видеокарта получилась у AMD в 2012 году, единственная к ней претензия лично у меня - это название. Именовалась бы она как-нибудь типа HD 7570, или что-то типа того, а переименованных HD 6000 в линейке HD 7000 не было бы вовсе - было бы всё шикарно. Но AMD поступила как поступила, ибо денежки сами себя не заработают.

Увы и HD 7750 переименования не миновала, и продавалась она в том или ином виде следующие 5 лет, аж вплоть до серии видеокарт Radeon RX включительно, что лично в моих глазах никак не добавляет фирме AMD очков, но хоть драйверы выпускали свежие, а не как для HD5000/6000. И на том спасибо.

Что касается конкретно данного экземпляра, то судьба его печальна - после окончания нескольких недель тестирования и проверок, он был собран в системный блок и продан. Точнее, там был обмен неисправного системного блока с доплатой, на мой и исправный. И всё было хорошо, но через пару месяцев видеокарта неожиданно померла, что, впрочем, неудивительно для её лет, так что пришлось заменить её на то что было под рукой - а именно на версию с DDR3 памятью, и с тех пор прошло уже больше года - полёт нормальный. Печально конечно, когда железо помирает без видимых причин - но такова жизнь.

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.

Добавить в закладки

Теги

amd radeon видеокарта ddr3 gddr5 тестирование hd 7750 hd 5750 ax7750 1gbd5-hd ax7750 1gbk3-h
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
13
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Уралвагонзавод» поставил заказчику первую партию инновационных вагонов «Урал»
1
Разработанный ВАСО воздухозаборник двигателя ПД-14 позволит экономить до 500 тысяч рублей за рейс
4
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил возникшую вскоре после Большого взрыва спиральную галактику
+
На Windows-пользователей пришлось более 1,5 млн скачиваний Linux-дистрибутива Zorin OS 18
48
Археологи обнаружили древнегреческий храм возрастом 2700 лет с множеством ценных артефактов
+
Покупатели RTX 5090 за $1000 получили в посылках поясные сумки
1
Minisforum готовит материнскую плату с процессором Ryzen 9 9955HX3D и настольным чипсетом X870
+
МВД России подготовило проект поправок к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав
+
Microsoft подтверждает отказ от активации Windows по телефону
+
Российский умелец собрал планку памяти DDR5 объёмом 32 ГБ стоимостью 17 000 руб
5
Ryzen 7 5800X3D и 5700X3D протестировали в играх и сравнили результаты с современными процессорами
2
В AMD не будут препятствовать сторонним инструментам для поддержки FSR Redstone на RDNA 3
+
В Бахрейне археологи обнаружили керамическую погребальную маску возрастом 3300 лет
+
Западное издание Military Watch оценило возможности российской баллистической ракеты «Орешник»
12
«АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе
+
РИА Новости: наиболее распространённые в России мошеннические схемы связаны с ЖКХ и маркетплейсами
1
AMD готовит новый 16-ядерный процессор с 3D V-Cache — Ryzen 9 PRO 9965X3D обнаружили в сети
+
BBC: Великобритания начала задерживать танкеры «теневого флота»
3
Кризис в Венесуэле может дать России передышку в 2026 году
1
Новые фотографии 3I/ATLAS показали обращенную к Солнцу организованную структуру кометы
1

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость базового игрового ПК в 2026 году — без излишеств, но и не экономя на важном
25
Топ-7 моих любимых российских комедий, которые сам смотрю и вам советую
14
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
30
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
24
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
+
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
1
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
6
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
+

Сейчас обсуждают

Димасик
08:28
-В 2029 году запланирована тестовая миссия- Спутник прилунить нормально не получается, а тут целая миссия!)
Американский стартап GRU Space предлагает забронировать номер в будущем отеле на Луне за $250 000
Владимир Геннадиевич
08:22
А в это время зарядка у м. Братиславская на платной парковке у ТЦБУМ (Москва, ул. Перерва, 43к1) перестала быть популярной у владельцев гибридов. Сразу же после завершения работ по замене бордюра и ас...
В сети засветились компоненты прототипа сверхтонкого смартфона Xiaomi 17 Air
Антон Бракоренко
08:21
Ну лохи найдутся... Вон недавно на батискафе плавали)))...
Американский стартап GRU Space предлагает забронировать номер в будущем отеле на Луне за $250 000
Oxygen89
08:00
Ну перевод, не в курсе, ну сюжет тот же
Четыре самых необычных фильма о зомби, которые наверняка удивят и понравятся фанатам жанра
Алекс Федор
07:57
Как раз в конце 2025 прошел ее на свитче. В эту серию надо на геймпаде.
«Batman: Arkham City» – субъективный взгляд на игру из конца 2025 года
selishim
07:53
Вы еще вспоините добрым словом Зионы и i7 3770, когда комплект из ddr4 начнет продаваться за 1000$, а ddr5 за 1500$
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
Vodoley-Barmaley
07:20
С тобой не останется )))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Иван Дмитриев
07:08
Я ваще на TUF б450 сижу с райзен 5700х3д, и карточкой 3070
16 процессоров для игровых ПК, которые стали невыгодной покупкой в 2026 году
~Valera~
06:47
Соя никогда не станет мясом! хоть за пол цены хоть бесплатно! Перестаньте жрать мусор! Вам засрали мозги чтобы хоть как то оправдать ваши потраченые деньги! Любишь сою - кушай, но не говори что это мя...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Михаил Авраменко
06:20
Цифра "не менее 179 млн. долларов" в точности соответствует сумме очередного просроченного свинорейхом транша для МВФ. Совпадение? Не думаю (с.)
Украина передала инвесторам из США месторождение лития Добра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter