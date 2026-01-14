Думаю, особо много растекаться мыслью я не буду, всё что я хотел рассказать о серии видеокарт AMD Radeon HD7000 - я уже рассказал в прошлой своей статье. Видеокарты у AMD в целом получились неплохие, однако маркетинг победил и о слове "развитие" в компании AMD забыли на долгие годы. Итогом данной политики стало закономерное скатывание на дно, впрочем, недавно со дна постучала Intel, так что AMD пришлось поднапрячься и выдать хоть что-то вменяемое в лице видеокарт RX 9000. Впрочем, это совсем другая история.

Обзор

Сегодня же у нас на тестировании видеокарта AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5 в исполнении PowerColor:

Карта простенькая, в однослотовом исполнении и не требует дополнительного питания, в отличие от своих предшественниц HD5750/6750. Из примечательного у неё - наличие помимо DVI и HDMI, ещё и порта DisplayPort. Порт VGA реализован посредством пассивного переходника с DVI.

На обратной стороне платы также ничего особенного нет. Ещё нет у данной карты синхронизационных разъёмов для CrossFire, однако он работает и без них - увы, но толку от этого изобретения маркетологов немного, в чём мои читатели могли убедиться в соответствующей статье.

Ну о вот так наша сегодняшняя героиня выглядит по мнению GPU-Z:

На картинке она, если что - по центру. Как видим, особо ей ничем похвастаться, кроме наличия GDDR5 памяти на борту. У её сестрёнки показывает GDDR3 память, но это нас GPU-Z пытается обмануть - я думаю ни для кого тут тайной не является, тут грамотные люди - GDDR3 память основана на стандарте DDR2, как собственно, и GDDR4, а вот GDDR5 уже как раз-таки на стандарте DDR3. Так что запихать GDDR3 к чипу с поддержкой только GDDR5 - физически невозможно, а вот впихнуть обычную DDR3 - легко. Да, чипы предыдущих поколений могли работать и с DDR3, и с DDR2 - но у HD 7000 контроллер памяти поддерживает только стандарт DDR3 и его производные.

Касательно HD 5000 серии - у неё количество исполнительных блоков считается как 5 к 1, в то время как у HD 7000 серии 4 к 1, имейте это ввиду при сопоставлении производительности. Под HD 7000 серией я естественно подразумеваю HD 7730+ видеокарты, ибо все что индексом ниже - это переименовка карт серии HD 6000. И да, кстати, если у HD 7730+ видеокарт драйверы выпускались до 2022 года, то вот владельцев младших карт линейки - AMD оставила неудовлетворёнными, и последние драйверы для них вышли в 2015 году. Ох уж мне, эта знаменитая "поддержка" от AMD и раскрытие "потанцевала".

Господи... AMD... вот сколько лишних букв мне приходиться писать... тут нюанс, там нюанс, здесь не так, тут не эдак. Только истинный любитель AMD сможет без поллитры кофе разобраться в том, что гордо именовалось в те года - линейкой видеокарт AMD.

Ну да бог с ним, давайте уже тестировать.

Тестирование

3DMark'03

И с ходу наш Radeon HD 7750, оснащённый памятью GDDR5 - раскрывает свой "потанцевал", оставляя далеко позади своего собрата, оснащённого памятью DDR3. Превосходство более 45%, правда превосходство над непосредственным предшественником в лице HD 5750 - не более 25%, но тоже неплохо.

3DMark'05

Под DirectX 9.0 всё уже не так радужно - GDDR5 даёт 5% прироста, а по сравнению с HD 5750 разница в производительности на грани погрешности измерений.

3DMark'06

Под DirectX 9.0c разница уже более выраженная - GDDR5 даёт не более 20% прироста, а на фоне HD 5750 прироста всего 2-3% от силы.

3DMark Vantage

DirectX 10, и GDDR5 память даёт нам более 20% прироста относительно обоих конкурентов.

3DMark 11

Под DirectX 11 выявляется слабость блока тесселяции у HD 5750, что в принципе не удивительно, ибо корни он свои имеет аж HD 2000, и особо с тех пор не имел возможности развития в виду отказа компании Microsoft от поддержки тесселяции в DirectX 10 и 10.1. Так что наш HD 7750 1Gb GDDR5 демонстрирует прирост более 40% относительно своего предшественника, и порядка 15% относительно своего собрата с памятью DDR3.

Quake III Arena

Как видим, компания AMD решила особо не запариваться с оптимизацией своих видеокарт для старых API, так что оба HD 7750 уступают HD 5750, что, впрочем, не страшно.

Unreal Tournament 2004

Под DirectX 7.0 все карты выступают вровень, разница - в пределах погрешности измерений.

Doom 3

И вновь устаревший API, и отсутствие оптимизации под него, которое, впрочем, не существенно с игровой точки зрения.

F.E.A.R.

DirectX 9.0, и тут у нас вновь GDDR5 даёт прирост производительности более 40% относительно DDR3, впрочем, над предшественником в лице HD 5750 превосходство чисто символическое в 6%.

Resident Evil 5

В данной игре обе версии HD 7750 выступают вровень, и имеют символическое превосходство над HD 5750 порядка 5%.

Resident Evil 6

А вот уже в следующей части игры на том же движке, разница между GDDR5 и DDR3 более чем ощутима, и прирост составляет более 45%, а вот на фоне HD 5750 прирост, не столь впечатляющий - всего 7%.

Street Fighter IV

40% прироста производительности при использовании GDDR5 памяти, и 25% относительно HD 5750.

Street Fighter V

Ну и под конец - родная стихия в лице DirectX 11, и тут GDDR5 даёт 40% прироста производительности, а относительно HD 5750 - 20%.

Итоги

Вот такая видеокарта получилась у AMD в 2012 году, единственная к ней претензия лично у меня - это название. Именовалась бы она как-нибудь типа HD 7570, или что-то типа того, а переименованных HD 6000 в линейке HD 7000 не было бы вовсе - было бы всё шикарно. Но AMD поступила как поступила, ибо денежки сами себя не заработают.

Увы и HD 7750 переименования не миновала, и продавалась она в том или ином виде следующие 5 лет, аж вплоть до серии видеокарт Radeon RX включительно, что лично в моих глазах никак не добавляет фирме AMD очков, но хоть драйверы выпускали свежие, а не как для HD5000/6000. И на том спасибо.

Что касается конкретно данного экземпляра, то судьба его печальна - после окончания нескольких недель тестирования и проверок, он был собран в системный блок и продан. Точнее, там был обмен неисправного системного блока с доплатой, на мой и исправный. И всё было хорошо, но через пару месяцев видеокарта неожиданно померла, что, впрочем, неудивительно для её лет, так что пришлось заменить её на то что было под рукой - а именно на версию с DDR3 памятью, и с тех пор прошло уже больше года - полёт нормальный. Печально конечно, когда железо помирает без видимых причин - но такова жизнь.

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.