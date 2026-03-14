Анонс новинки ожидается в сентябре 2026 года.

Компания Apple работает над своим складным смартфоном iPhone Fold, информация о некоторых характеристиках и стоимости которого появилась в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Как утверждает информатор Instant Digital, в Китае цена базовой версии iPhone Fold с накопителем объёмом 256 ГБ составит 15 999 юаней (2330 долларов США), вариант на 512 ГБ будет предлагаться за 17 999 юаней (2620 долларов США), а модификация на 1 ТБ обойдётся в 19 999 юаней (2910 долларов США). С учётом разницы в ценообразовании между китайским и американским рынками стоимость iPhone Fold в США, как предполагается, будет начинаться от 1999 долларов.

Издание The Bell дополняет утечку, сообщая о том, что iPhone Fold получит 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, отмечая, что Apple разместила заказ на указанные чипы у Samsung Electronics.

Ожидается, что складной смартфон от Apple дебютирует совместно с серией iPhone 18 в сентябре текущего года.