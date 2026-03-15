Страна сильно зависит от стоимости газа, что негативно сказывается на экономике.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони давно продвигает атомную энергетику как средство от упадка экономики страны. Теперь её правительство разрабатывает планы по фактическому возрождению "запрещённой" технологии. Об этом сообщает Bloomberg.

Реактор атомной электростанции Гарильяно, являвшейся частью итальянской программы развития атомной энергетики, приостановленной в 1987 году. Фото: Antonio Balasco/LightRocket via Getty Images

Может быть интересно

Последний реактор в Италии был остановлен сорок лет назад. Пятнадцать лет назад была принята попытка отмены решения об отказе от атомной энергетики. В настоящее время команда премьер-министра консультируется с экспертами и проводит обсуждения о том, как возобновить производство атомной энергии, сообщает агентство со ссылкой на источники.

Согласно данным этих источников, итальянские официальные лица посетили Канаду для изучения технологических разработок, а также обсудили вопросы атомной энергетики страны с французскими чиновниками. Кроме того, в Италии правительство вело обсуждение возможности сотрудничества в данной сфере с США и Южной Кореей.

Bloomberg отмечает, что для Джорджи Мелони вопрос возрождения атомной энергетики имеет центральное значение, поскольку она пообещала помочь компаниям, испытывающим трудности из-за высоких цен на энергоносители. В Италии они одни из самых высоких в Европе. Ранее Мелони утверждала, что атомная энергетика может стать частью долгосрочного решения, связывая свою политическую судьбу, отчасти, с успехом атомных проектов.

Министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин недавно заявил, необходимость возобновления программы развития атомной энергетики страны "как можно скорее". При этом он подчеркнул, что станции должны быть безопасными и "экономически целесообразными".

Чиновники из кабинета министров Мелони прекрасно осознают, что это будет весьма непростой задачей. Для того чтобы убедить население страны, которое дважды подавляющим большинством проголосовало за запрет атомной энергетики, потребуются умелые политические манёвры и правильный выбор времени.

Кроме того, реализация замысла может столкнуться с задержками. Даже если всё пойдёт по плану, Италия может вернуться к атомной энергетике как раз в тот момент, когда рынок станет переходить к более экологичным вариантам с меньшими рисками для безопасности.

Италия очень сильно зависит от импорта природного газа. Это делает её более уязвимой, по сравнению с многими странами Европы, к колебаниям цен на топливо на мировом рынке. С февраля 2022 года, когда цены на газ резко выросли, Италия работает над диверсификацией своих источников энергии.

Нынешняя эскалация на Ближнем Востоке, которая привела к резкому росту цен на энергоносители, ещё больше обостряет ситуацию.

Bloomberg отмечает, что власти Италии уже предприняли некоторые шаги по возрождению атомной энергетики страны. В прошлом году правительство страны одобрило новую правовую основу для возвращения атомной энергетики, заложив основу для разработки Италией национального стратегического плана к 2027 году. Этот шаг стал первым конкретным шагом к отмене запрета на атомную энергию, введенного в стране в 1987 году. Запрет едва не был отменен в 2011 году, но помешала авария на Фукусимской АЭС. А итальянские энергетические компании создали научно-исследовательскую компанию в области атомной энергетики, Nuclitalia, чтобы изучить экономическую целесообразность атомной энергетики в стране.

В настоящее время итальянские чиновники также изучают возможность импорта атомных технологий. Их интересуют как полноразмерные АЭС, так и малые модульные реакторы. Теоретически последние можно построить быстрее и дешевле. Сторонники мини-реакторов считают, что они помогут заменить ископаемое топливо и обеспечат энергией энергоемкие центры обработки данных и искусственного интеллекта.