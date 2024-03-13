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ИИ Perplexity добавлен в новом телефоне Nothing Phone 2a

Все началось с шутки в X (бывший Twitter), а закончилось бесплатным бонусом в 200 долларов для покупателей Nothing Phone 2a. По крайней мере, так кажется, судя по обмену мнениями в социальных сетях между генеральным директором Nothing Карлом Пеем и главой Perplexity AI Аравиндом Шринивасом.
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Итак, вот в чем дело. Nothing Phone 2a был запущен по цене 349 долларов (32 тыс. рублей), в Индии его цена снизилась до 250 долларов (23 тыс. рублей) благодаря ограниченной сделке, а затем Nothing предложила бесплатное предложение на 200 долларов (18 тыс. рублей). Для тех, кто только начинает пользоваться телефоном, в качестве бонуса предлагается подписка на Pro-модель Perplexity AI (стоимостью 200 долларов). Предложение действует до 19 марта и рассчитано на год использования.

Сейчас команда Nothing проводит маркетинговые акции, встречаясь с поклонниками и покупателями на Pop-up мероприятиях в надежде заинтересовать их новым броским бюджетным телефоном. И это вполне заслуженно. Этот телефон - прекрасен, и, судя по пользовательским отзывам и обзорам, это лучший телефон, выпущенный Nothing на сегодняшний день.

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На чем компания Nothing не акцентировала внимание в своих маркетинговых акциях, так это на серьезной выгоде от партнерства с Perplexity. По своей сути Perplexity - это чатбот с генеративным ИИ для подведения итогов в Интернете, который сочетает в себе умные способности ChatGPT и универсальность, позволяющую опробовать другие высококлассные модели ИИ.

Я пользовался Perplexity вместе с Arc Search, еще одним отличным инструментом ИИ для обобщения информации в Интернете, и могу с уверенностью сказать, что оба они могут стать достойной заменой Google Search.

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Как Perplexity Pro добавляет практическую ценность для среднего покупателя Nothing Phone 2a?

Наиболее заметным преимуществом перехода на Pro является то, что вы получаете доступ к новейшей и наиболее универсальной модели чатбота GPT-4 Turbo от OpenAI. Но если GPT вам не по душе, вы можете перейти на отличную модель Claude 3 от Anthropic, которая, как утверждается, превосходит GPT-4 и Gemini от Google по таким важным параметрам, как математика, рассуждения и обработка знаний.

Доступ к последним моделям Claude также не является бесплатным: Anthropic предлагает собственную подписку на лучшие модели Claude по цене от 20 долларов в месяц (2 тыс. рублей (недоступно в РФ)) - столько же, сколько стоит ChatGPT Plus, Copilot Pro от Microsoft и Google One AI Premium Plan для доступа к Gemini Advanced. Доступ к последней модели GPT-4 для ChatGPT Plus также закрыт за стеной подписки.

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Это значит, что если вы хотите поэкспериментировать с новейшими моделями ИИ от Anthropic или OpenAI, чтобы облегчить или улучшить свой рабочий процесс, бесплатный доступ к Perplexity Pro - это ваш золотой билет. Есть некоторые различия между отдельной подпиской и Perplexity Pro с точки зрения равенства функций, но если брать совокупную стоимость, то год бесплатного доступа к последнему - это все равно невероятное предложение.

Perplexity также предлагает свою собственную экспериментальную модель наряду с более крутой Mistral. С подпиской Pro вы также получаете щедрый доступ к собственной языковой модели Perplexity. Она выполняет более полный поиск, предлагает более лаконичные ответы, позволяет перефразировать исходный запрос одним касанием для большей ясности и подталкивает связанные запросы, чтобы предоставить более релевантные детали, где это необходимо.

Или, как говорят в компании, "ничего лишнего, все по существу". Это принципиально новый взгляд на веб-поиск - сегмент, который в подавляющем большинстве случаев был синонимом Google Search. Это не полноценная замена, но и не слишком далекая от нее. При правильном балансе Perplexity может значительно ускорить выполнение ваших задач в Интернете.

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Perplexity, хорош, когда вам срочно нужна информация. Но всегда полезно читать работы журналистов, которые сами по себе построены на тщательных исследованиях, многократных тестах, проверенных фактах, интервью и многолетнем опыте работы в индустрии.

Почему Perplexity все же хорош


В таких продуктах, как ChatGPT, Gemini и Copilot, постоянно повторяется тема того, что они умеют быстро находить информацию в Интернете и представлять ее в обобщенном виде. Думайте о них как об ИИ-компаньоне, который собрал всю общедоступную информацию в Интернете, изучил ее и может предоставить ее вам в любой форме.

Задайте вопрос "Кто управлял первым в мире самолетом?", и Perplexity предложит краткую информацию об историческом подвиге братьев Райт. В верхней части экрана вы найдете вкладку с источниками, из которых была взята информация. В данном случае большинство деталей было взято из таких источников, как банк знаний Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики.

Настоящая прелесть поиска Perplexity заключается в разговорном подходе, который значительно облегчает поиск нишевой информации, а не позволяет заблудиться в лабиринте веб-страниц, сообщений Reddit и социальных сетей, форумов и видеороликов YouTube. Например, если вы ищете инструкции о том, как починить прибор определенной марки на вашей кухне, Perplexity переберет все источники и найдет нужную статью в руководстве или видео на YouTube.

Конечно, вы можете использовать его не только для обыденных вещей, но и с практической стороны дела, туда можно загрузить текстовые файлы (PDF, код и т. д.), а ИИ будет анализировать и интерпретировать их содержимое за вас.

Например, он может обобщить и перевести загруженные документы, объяснить, что происходит в файле кода, и представить их в более удобном для чтения формате с аккуратными точками и заголовками. Это особенно удобно, если вы планируете просмотреть множество научных работ, но у вас нет времени или сил читать все PDF-файлы, сохраненные на телефоне.

Также удобно, что разговоры сохраняются в мобильной и веб-версии, если вы вошли в систему под одной учетной записью.

ИИ останется здесь, и ничто не может быть исключением.

Nothing - не первая компания, предлагающая генеративный ИИ в смартфонах. Телефоны Galaxy S24 от Samsung и Pixel 8 от Google также в значительной степени пожинают плоды. Более того, Gemini от Google уже пытается заменить Google Assistant с помощью некоторых интеграций в устройства.

ИИ-технологии стали настолько распространены, что компании хотят выжать максимальное количество денег с пользователей ИИ.

Например, Samsung заявила, что начнет взимать плату за премиальные функции искусственного интеллекта в Galaxy S24 после того, как покупателям будет предложен год бесплатного использования. Подход компании "Ничто" прост. Вы получаете год бесплатного использования стороннего инструмента искусственного интеллекта - который также входит в пакет конкурирующих продуктов, таких как GPT-4 от OpenAI и Claude от Anrthropic - и если вам нравится то, что вы получаете, вы можете заплатить за него в следующем году.

Здесь нет никаких скрытых оговорок или неопределенности относительно того, какие именно функции окажутся за платной стеной через год, как в случае с текущей моделью brand-specific или freemium. Будет интересно посмотреть, расширит ли Nothing свое партнерство с Perplexity другими значимыми способами.

Вызов Perplexity одним касанием для анализа и предложения полезных советов на основе экранного контента? Да, пожалуйста. Пользовательская интеграция, позволяющая инструменту искусственного интеллекта "текст в аудио" сочетаться со светодиодными лампочками глифов? Да проще простого!

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