Итак, вот в чем дело. Nothing Phone 2a был запущен по цене 349 долларов (32 тыс. рублей), в Индии его цена снизилась до 250 долларов (23 тыс. рублей) благодаря ограниченной сделке, а затем Nothing предложила бесплатное предложение на 200 долларов (18 тыс. рублей). Для тех, кто только начинает пользоваться телефоном, в качестве бонуса предлагается подписка на Pro-модель Perplexity AI (стоимостью 200 долларов). Предложение действует до 19 марта и рассчитано на год использования.

Сейчас команда Nothing проводит маркетинговые акции, встречаясь с поклонниками и покупателями на Pop-up мероприятиях в надежде заинтересовать их новым броским бюджетным телефоном. И это вполне заслуженно. Этот телефон - прекрасен, и, судя по пользовательским отзывам и обзорам, это лучший телефон, выпущенный Nothing на сегодняшний день.

На чем компания Nothing не акцентировала внимание в своих маркетинговых акциях, так это на серьезной выгоде от партнерства с Perplexity. По своей сути Perplexity - это чатбот с генеративным ИИ для подведения итогов в Интернете, который сочетает в себе умные способности ChatGPT и универсальность, позволяющую опробовать другие высококлассные модели ИИ.

Я пользовался Perplexity вместе с Arc Search, еще одним отличным инструментом ИИ для обобщения информации в Интернете, и могу с уверенностью сказать, что оба они могут стать достойной заменой Google Search.

Как Perplexity Pro добавляет практическую ценность для среднего покупателя Nothing Phone 2a?

Наиболее заметным преимуществом перехода на Pro является то, что вы получаете доступ к новейшей и наиболее универсальной модели чатбота GPT-4 Turbo от OpenAI. Но если GPT вам не по душе, вы можете перейти на отличную модель Claude 3 от Anthropic, которая, как утверждается, превосходит GPT-4 и Gemini от Google по таким важным параметрам, как математика, рассуждения и обработка знаний.

Доступ к последним моделям Claude также не является бесплатным: Anthropic предлагает собственную подписку на лучшие модели Claude по цене от 20 долларов в месяц (2 тыс. рублей (недоступно в РФ)) - столько же, сколько стоит ChatGPT Plus, Copilot Pro от Microsoft и Google One AI Premium Plan для доступа к Gemini Advanced. Доступ к последней модели GPT-4 для ChatGPT Plus также закрыт за стеной подписки.

Это значит, что если вы хотите поэкспериментировать с новейшими моделями ИИ от Anthropic или OpenAI, чтобы облегчить или улучшить свой рабочий процесс, бесплатный доступ к Perplexity Pro - это ваш золотой билет. Есть некоторые различия между отдельной подпиской и Perplexity Pro с точки зрения равенства функций, но если брать совокупную стоимость, то год бесплатного доступа к последнему - это все равно невероятное предложение.

Perplexity также предлагает свою собственную экспериментальную модель наряду с более крутой Mistral. С подпиской Pro вы также получаете щедрый доступ к собственной языковой модели Perplexity. Она выполняет более полный поиск, предлагает более лаконичные ответы, позволяет перефразировать исходный запрос одним касанием для большей ясности и подталкивает связанные запросы, чтобы предоставить более релевантные детали, где это необходимо.

Или, как говорят в компании, "ничего лишнего, все по существу". Это принципиально новый взгляд на веб-поиск - сегмент, который в подавляющем большинстве случаев был синонимом Google Search. Это не полноценная замена, но и не слишком далекая от нее. При правильном балансе Perplexity может значительно ускорить выполнение ваших задач в Интернете.

Perplexity, хорош, когда вам срочно нужна информация. Но всегда полезно читать работы журналистов, которые сами по себе построены на тщательных исследованиях, многократных тестах, проверенных фактах, интервью и многолетнем опыте работы в индустрии.

Почему Perplexity все же хорош





В таких продуктах, как ChatGPT, Gemini и Copilot, постоянно повторяется тема того, что они умеют быстро находить информацию в Интернете и представлять ее в обобщенном виде. Думайте о них как об ИИ-компаньоне, который собрал всю общедоступную информацию в Интернете, изучил ее и может предоставить ее вам в любой форме.

Задайте вопрос "Кто управлял первым в мире самолетом?", и Perplexity предложит краткую информацию об историческом подвиге братьев Райт. В верхней части экрана вы найдете вкладку с источниками, из которых была взята информация. В данном случае большинство деталей было взято из таких источников, как банк знаний Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики.

Настоящая прелесть поиска Perplexity заключается в разговорном подходе, который значительно облегчает поиск нишевой информации, а не позволяет заблудиться в лабиринте веб-страниц, сообщений Reddit и социальных сетей, форумов и видеороликов YouTube. Например, если вы ищете инструкции о том, как починить прибор определенной марки на вашей кухне, Perplexity переберет все источники и найдет нужную статью в руководстве или видео на YouTube.

Конечно, вы можете использовать его не только для обыденных вещей, но и с практической стороны дела, туда можно загрузить текстовые файлы (PDF, код и т. д.), а ИИ будет анализировать и интерпретировать их содержимое за вас.

Например, он может обобщить и перевести загруженные документы, объяснить, что происходит в файле кода, и представить их в более удобном для чтения формате с аккуратными точками и заголовками. Это особенно удобно, если вы планируете просмотреть множество научных работ, но у вас нет времени или сил читать все PDF-файлы, сохраненные на телефоне.

Также удобно, что разговоры сохраняются в мобильной и веб-версии, если вы вошли в систему под одной учетной записью.

ИИ останется здесь, и ничто не может быть исключением.

Nothing - не первая компания, предлагающая генеративный ИИ в смартфонах. Телефоны Galaxy S24 от Samsung и Pixel 8 от Google также в значительной степени пожинают плоды. Более того, Gemini от Google уже пытается заменить Google Assistant с помощью некоторых интеграций в устройства.

ИИ-технологии стали настолько распространены, что компании хотят выжать максимальное количество денег с пользователей ИИ.

Например, Samsung заявила, что начнет взимать плату за премиальные функции искусственного интеллекта в Galaxy S24 после того, как покупателям будет предложен год бесплатного использования. Подход компании "Ничто" прост. Вы получаете год бесплатного использования стороннего инструмента искусственного интеллекта - который также входит в пакет конкурирующих продуктов, таких как GPT-4 от OpenAI и Claude от Anrthropic - и если вам нравится то, что вы получаете, вы можете заплатить за него в следующем году.

Здесь нет никаких скрытых оговорок или неопределенности относительно того, какие именно функции окажутся за платной стеной через год, как в случае с текущей моделью brand-specific или freemium. Будет интересно посмотреть, расширит ли Nothing свое партнерство с Perplexity другими значимыми способами.

Вызов Perplexity одним касанием для анализа и предложения полезных советов на основе экранного контента? Да, пожалуйста. Пользовательская интеграция, позволяющая инструменту искусственного интеллекта "текст в аудио" сочетаться со светодиодными лампочками глифов? Да проще простого!