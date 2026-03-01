Компания, возможно, пересмотрела политику, увидев в распространении новых игр на ПК препятствие для продаж консолей PS5.

В последние годы Sony постепенно открывалась для ПК. God of War, Horizon, Spider-Man, Uncharted — все эти франшизы появились в Steam и Epic Games Store, хотя всегда с задержкой по сравнению с релизом на PlayStation. Это, похоже, стало новой нормой: сначала выход на PS5, затем — год или два спустя — релиз для ПК.

Изображение: нейросеть deep dream generatorОднако теперь ситуация может измениться. Джейсон Шрайер, один из самых авторитетных журналистов индустрии, заявил, что Sony отказывается от портирования однопользовательских игр на ПК, оставляя платформу в основном компьютерным играм по подписке, так называемым играм-сервисам. В качестве примера он привёл Marvel's Wolverine, которая, по его мнению, может никогда не выйти на ПК. Шрайер подчеркнул, что это информация, основанная на надёжных источниках. Аналогичные сигналы поступают и от издания Digital Foundry.

По оценкам Alinea Analytics, выручка Sony от Steam за последние пять лет составила приблизительно 1,5 миллиарда долларов. После вычета комиссии Valve остаётся менее 1 миллиарда долларов чистой прибыли. Для подразделения PlayStation, которое генерирует около 7 миллиардов долларов в квартал, это не ключевой сегмент бизнеса.

Также ослабевает своего рода эффект новизны от портированных на ПК игр. Сиквелы продаются на ПК в три раза хуже, чем оригинальные части — это очевидно на примере Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok и Spider-Man 2.

Если игра выходит на ПК через год-два, она уже не вызывает такого ажиотажа и может одновременно ослабить продажи консолей. Sony хочет дать чёткий сигнал: чтобы играть в самые лучшие хиты, нужно купить PlayStation.

Игры, созданные по принципу «игровой сервис» (проще говоря, игры по подписке) — такие как Helldivers 2 — будут по-прежнему выпускаться на ПК, поскольку им нужна максимально большая база игроков. Именно такие игры Sony хочет разрабатывать для нескольких платформ. Однако ожидается, что эксклюзивные для PlayStation однопользовательские игры увеличат продажи консолей.

Sony пришла к выводу, что слишком быстрое портирование игр на ПК начало негативно сказываться на продажах консолей, и прибыль от версий для ПК не компенсирует этот риск. Это возвращение к более классической модели эксклюзивности — той, которая годами формировала бренд PlayStation.