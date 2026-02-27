«Газета.Ru» изучила данные исследования аутсорсинговой компании Mega-Personal

Аналитики компании Mega-Personal провели интересное исследование: профессия слесаря превратилась в одну из самых высокооплачиваемых на рынке. Доходы выросли в 1,5–2 раза, и теперь хорошие специалисты получают под 300 тысяч рублей в месяц.

Рост зарплат затронул практически все отрасли. В угольной промышленности слесарям сегодня платят до 200 тысяч — это более чем вдвое выше уровня 2023 года. В нефтегазовом секторе и горной добыче цифры колеблются в диапазоне 190–230 тысяч. Вахтовые проекты по ремонту оборудования предлагают 185–224 тысячи.

Но самые высокие доходы, как ни странно, оказались в сфере ЖКХ. В элитных жилых комплексах опытные слесари и сантехники зарабатывают до 300 тысяч. Секрет прост: в больших ЖК десятки домов, и хороший мастер всегда с работой. «У такого специалиста заказов больше, чем свободного времени», — поясняет Роман Игнатьев из Mega-Personal.

Отдельный драйвер роста — китайские автомобили. Рынок заполонили электробусы, погрузчики и легковушки из КНР, а специалистов, умеющих их чинить, практически нет. Университеты и колледжи под этот запрос еще не перестроились, поэтому автослесари с умением ремонтировать авто из Поднебесной могут просить любые деньги.

Общий дефицит по стране оценивают в 150 тысяч человек только в авторемонте. В ЖКХ кадровый голод особенно остро чувствуют в Новосибирске, Перми и Томской области. Причины везде одни: старые кадры уходят, молодежь в профессию не рвется, а текучка остается высокой.

Сама профессия по сути сильно изменилась. Слесарь сегодня — это не просто рабочий, а специалист с допусками и разрядом. Выше всего ценятся механосборщики, ремонтники грузоподъемных машин и слесари КИПиА 4–6-го разрядов. И в текущем году ситуация вряд ли изменится.