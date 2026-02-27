Сайт Конференция
Global_Chronicles
Газета.Ru: зарплаты слесарей в России с 2023 года увеличились вдвое и достигли 300 тысяч рублей
«Газета.Ru» изучила данные исследования аутсорсинговой компании Mega-Personal

Аналитики компании Mega-Personal провели интересное исследование: профессия слесаря превратилась в одну из самых высокооплачиваемых на рынке. Доходы выросли в 1,5–2 раза, и теперь хорошие специалисты получают под 300 тысяч рублей в месяц.

Изображение - ChatGPT

Может быть интересно

Рост зарплат затронул практически все отрасли. В угольной промышленности слесарям сегодня платят до 200 тысяч — это более чем вдвое выше уровня 2023 года. В нефтегазовом секторе и горной добыче цифры колеблются в диапазоне 190–230 тысяч. Вахтовые проекты по ремонту оборудования предлагают 185–224 тысячи.

Но самые высокие доходы, как ни странно, оказались в сфере ЖКХ. В элитных жилых комплексах опытные слесари и сантехники зарабатывают до 300 тысяч. Секрет прост: в больших ЖК десятки домов, и хороший мастер всегда с работой. «У такого специалиста заказов больше, чем свободного времени», — поясняет Роман Игнатьев из Mega-Personal.

Отдельный драйвер роста — китайские автомобили. Рынок заполонили электробусы, погрузчики и легковушки из КНР, а специалистов, умеющих их чинить, практически нет. Университеты и колледжи под этот запрос еще не перестроились, поэтому автослесари с умением ремонтировать авто из Поднебесной могут просить любые деньги.

Общий дефицит по стране оценивают в 150 тысяч человек только в авторемонте. В ЖКХ кадровый голод особенно остро чувствуют в Новосибирске, Перми и Томской области. Причины везде одни: старые кадры уходят, молодежь в профессию не рвется, а текучка остается высокой.

Сама профессия по сути сильно изменилась. Слесарь сегодня — это не просто рабочий, а специалист с допусками и разрядом. Выше всего ценятся механосборщики, ремонтники грузоподъемных машин и слесари КИПиА 4–6-го разрядов. И в текущем году ситуация вряд ли изменится.

#рынок труда #зарплаты #жкх #газета.ru #mega-personal #слесари
Источник: gazeta.ru
Сейчас обсуждают

GumanoidT
17:44
Где этот проц был 4 года назад?
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
Евгений Васютин
17:39
Я так понимаю, вы весилитесь один день в году? Может PS5 купите и жизнь покажется краше?
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
Евгений Васютин
17:30
ммм... почему я написал этот пост - всем понятно. А вот почему вы оставили под ним комментарий - загадка
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
Bamboliny
16:58
Рад, что мое скромное мнение сподвигло вас обрести нужные вам знания. Только это... заметьте, небесплатно. С вас 1521 руб. 17 коп. (включая налог). :-)
Обзор видеокарты ATi 3D Rage II+DVD - яростное 3D от ATi в 1996 году
Remarc
16:41
мало им аварий из-за криворуких яндекс таксистов,нет надо еще и псевдоии сюда добавить п.с. пишу через ответ тк нету выше кнопки отправить сообщение
Астрономы ожидают яркого перерождения звезды WOH G64 в галактике Большое Магелланово Облако
swr5
16:37
Короче берите Xiaomi Redmi G Pro 27U P27UDA-RGP. Это самый лучший сейчас 27 монитор за вменяемые деньги. Крутая матрица, два режима - 4K 160Гц и FHD - 320 Гц + TV Android в придачу.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
swr5
16:33
Так весь смысл и есть в масштабировании, которое кардинально улучшает читабельность шрифтов на мониторах с высокой плотностью пикселов и диагонолью от 25 до 32 дюймов.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
corsi
16:31
Так, пиз...лище, где хоть одна фотка твоего железа, а не фотка из интернета? И нех... на мониторе сидеть 10 лет, глядишь бы не испортился. P.S. Про то, что аффтар еще и в шары долбится - это и так оч...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Влад Федоров
16:28
А мне важны камеры, прошивка, оператива и проц. Если камеры подтянут, то с радостью возьму, потому что прошивка самая лучшая в классе. Но ждать буду версию на 6 дюймов, которая s
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
Evgeniy Dyachkov
16:28
Человек мне напоминает веганов, те тоже должны сообщить, всему миру, что мясо зло, а трава благо. Господи, да жри, что хочешь, не надо кричать об этом на каждом углу.
Почему PlayStation 5 - самая любимая игровая платформа у геймеров
