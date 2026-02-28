Ему активно помогает сообщество.

Несколько недель назад стало известно о скором появлении настольных процессоров Intel Bartlett Lake-S, относящихся к линейке Core 200E, но, как позже оказалось, совместимость потребительских материнских плат LGA 1700 с новыми моделями CPU остаётся под вопросом. Один из первых обладателей флагманской модели новой линейки, Core 9 273PQE, оснащённой 12 P-ядрами, смог установить её в потребительскую системную плату, но заставить процессор работать оказалось нетривиальной задачей.

Издание VideoCardz публикует фотографии, сделанные пользователем форума Overclock.net под ником Talon2016, на которых виден установленный в материнскую плату ASUS ROG Maximus Z790 Apex процессор Intel Core 9 273PQ. Впрочем, добиться его работоспособности владельцу пока не удалось, хотя ему помогают участники форума, пытающиеся отредактировать BIOS таким образом, чтобы система заработала.

Talon2016 отмечает, что ограничение использования моделей Bartlett Lake-S на потребительских системных платах, судя по всему, носит искусственный характер, и ему потребуется время, чтобы протестировать BIOS, предложенный сообществом форума, но сейчас он занят, поэтому развитие ситуации стоит ждать лишь спустя несколько дней.

Источник фото: VideoCardz/Talon2016/Overclock.net

Ранее информатор опубликовал характеристики процессоров Intel Core 200E, в том числе топового Core 9 273PQ, который имеет 12 P-ядер и 24 потока с тактовой частотой до 5,9 ГГц. Производитель ASRock уже подтвердил, что процессоры Bartlett Lake-S не будут поддерживаться его потребительскими материнскими платами LGA 1700 на официальном уровне, тогда как другие компании пока не проясняют ситуацию по данному вопросу.