Раньше Nvidia заботили только пользователи обычных ПК, а не владельцы ИИ-ферм.

Компания Nvidia сегодня, 27 февраля, отмечает 25-летие своего легендарного графического ускорителя GeForce 3. Карточка поступила в продажу 27 февраля 2001 года, она также известна как первый потребительский GPU от Nvidia, в котором была реализована поддержка программируемых шейдеров.

Источник изображения: Nvidia

Может быть интересно

По случаю 25-летия видеокарты в соцсетях Nvidia появилось короткое сообщение с описанием той эпохи ПК-игр, которая пришлась на период запуска GeForce 3. Производитель видеокарт вспомнил различные культовые проекты начала «нулевых», среди которых особое место занимали Max Payne и WarCraft III. По мнению Nvidia, обе эти игры помогли индустрии с переходом к более продвинутым 3D-движкам и эффектам на ПК под управлением Windows.

Позже, всё в том же 2001 году, Nvidia расширила линейку GeForce 3, которая стала насчитывать три модели для реализации в розницу. Тогдашний топ предложений «зелёного» производителя выглядел следующим образом:

GeForce3 (оригинальная);

GeForce3 Ti 200 (с рекомендованной розничной ценой $149);

GeForce3 Ti 500 (с рекомендованной розничной ценой $349).

Что касается упомянутых представителями Nvidia игр, то оригинальная Max Payne поступила в продажу на ПК в конце июля 2001 года, а легендарная WarCraft: Reign of Chaos – в начале июня 2002 года.

Ещё любопытен тот факт, что всё в том же 2001 году Nvidia работала не только над GeForce 3, но и над оригинальной Xbox. В последней использовался чип NV2A, который является модификацией процессора NV20 из видеокарты GeForce 3. Это лишний раз подчёркивает, насколько важным для Nvidia было закрепиться на рынке компьютерных и видеоигр. А сейчас сегмент видеокарт для настольных ПК занимает у производителя жалкие несколько процентов на фоне безмерных поставок оборудования для ИИ-компаний.