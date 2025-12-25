Сайт Конференция
Книги, которые не стыдно подарить геймеру и гику

Подборка увлекательных книг, посвященных играм, анимации и японской поп-культуре. Я считаю, что подобные книги являются прекрасным подарком и часто дарю их друзьям. Да и сам не раз их перечитывал
+

Вопреки популярному стереотипу, современные геймеры интересуются не только играми. Книги им не менее интересны. Особенно книги об играх. Но в огромном потоке игровых изданий очень сложно найти по-настоящему интересную книгу. Часто вместо увлекательного чтения можно встретить компиляцию статей из интернета. Гикам, любителям аниме, сериалов и мультипликации, повезло ещё меньше. Для них книг почти не выпускают. Поэтому я решил написать статью о хороших книгах, которые могут стать прекрасным подарком для гиков и геймеров.

Для новичков

Для начала я предлагаю посмотреть на книги для геймеров-новичков. Тех, кто ещё плохо знаком с игровой индустрией, не знает, кто есть кто в этой сфере развлечений и плохо знаком с культовыми сериями и играми. Это не значит, что они не подходят опытным геймерам. Просто больше всего эмоций они вызовут у тех, кто только начал познавать удивительный мир игр.

реклама



«Level Up! Руководство по созданию классных видеоигр». Автор – Скотт Роджерс

Однажды геймдизайнер Скотт Роджер, ранее занимавшийся играми Darksiders и God of War, решил написать книгу о том, как устроены игры с точки зрения геймдизайнера. В его книге кратко излагается история видеоигр, объясняется, какие должности есть в игровых компаниях и из чего состоит игра. С помощью забавных рисунков Скотт подробно объясняет читателям, какими могут быть уровни, чем отличаются положения камер в игре, как сделать игру более понятной игрокам и прочие вещи. В книге есть даже целый раздел посвященный правильному использованию механики QTE. 

реклама



Геймеры читали её, чтобы лучше понимать устройство игр и работу разработчиков, обзорщики игр восполняли недостаток знаний, а начинающие разработчики постигали азы создания хороших игр. Мне эта книга напоминает советские книги по физике, в которых также были забавные рисунки. От них было тяжело оторваться. И эту книгу я тоже не хотел выпускать из рук.

«Повелители DOOM». Автор – Дэвид Кушнер

Одна из первых по-настоящему успешных и популярных книг про игры, показавшая, как нужно рассказывать о разработке и издании игр. В центре сюжета – история компании Id Software, разработавшей такие хиты как Doom и Quake. Мы познакомимся с создателями легендарных игр, узнаем, как они основали Id Software, чего хотели от Nintendo, почему почему Джон Ромеро покинул компанию и как сложилась история его последующих проектов. О Джоне Кармаке и его любви к гоночным машинам и математике тоже написано немало. У книги есть уникальная атмосфера, погружающая читателя в беззаботные 80-е, где разработчики питались пиццей, слушали рок, играли в ролевки, читали умные книги про графику и создали передовые технологии на выходных.

Эта одна из тех игр, которые ты начинаешь читать и не можешь остановиться. Хотя я не большой фанат Doom, я прочитал эту книгу за три дня, а потом начал перечитывать. Настолько она крутая. Возрастное ограничение книги: 18+.

реклама



Роман «Первому игроку приготовиться». Автор – Эрнест Клайн

Это единственное художественное произведение в этой подборке, но не спешите удивляться. По своему содержанию оно равно любой из книг этого блога.

Я глубоко убежден, что у любого гика и геймера должна быть дорожная карта, план, список того, что он хочет пройти, прочитать и посмотреть. Чтобы развивать свой кругозор и ничего не забывать, стоит записывать все интересные названия и выделять время для знакомства с ними.

«Первому игроку приготовиться» в каком-то смысле готовый план знакомства с гик-культурой. В ней невероятным образом смешаны рок-музыка, партийные ролевые игры, игрушки 80-х, старые сериалы, не менее старые игры и масштабные ММОРПГ. И при всем при этом, это ещё и превосходно написанная история о том, как геймеры всего мира сражаются с жадной корпорацией. Настоящий пост-киберпанк, без намека на скуку и затянутый сюжет. Нрав, жизнь и интересны геймеров описаны очень достоверно и честно, из-за чего книга становится одной из лучших историй о геймерах.

реклама



Главная же проблема заключается в том, что эта книга у многих геймеров уже есть и дарить её желательно новичкам.

Для опытных геймеров

Когда все известные игры пройдены, мультиплеерные хиты изучены и значки высоких рангов блестят в лучах виртуального солнца, геймеры часто уходят в невиданные ранее дали ретро-гейминга, японского геймдева и малоизвестных игр. Подобрать для них книги чуть сложнее, но всё же можно. 

«Взлет и падение Sierra On-Line. Сказка с несчастливым концом» Автор – Кен Уильямс

В 1979 году начинающая разработчица игр Роберта Уильямс пригласила своего мужа Кена в ресторан и показала наработки своей игры для Apple II. Кен был программистом и работал в IBM, поэтому решил поддержать супругу и помог с созданием игры. В 1980 году Mystery House вышла и прекрасно продалась в местных магазинах, после чего стала хитом почтовых заказов. Успех игры позволил появиться одной из самых известных и успешных игровых компаний в мире – Sierra Entertainment. Эта компания стала ведущим поставщиком квестов и экшенов на видеоигровой рынок. Но после выхода на биржу, её выкупила другая компания и к концу XX века история культовой компании закончилась.

В 2020 году Кен Уильямс выпустил книгу, в которой рассказал о том, как была устроена его компания. С первой главы становится понятно – это книга о бизнесе. Здесь очень мало информации об играх, зато много о сделках, переговорах и подходе к разработке. Кен подробно рассказывает, как создавалась огромная и сложная компания, чем она отличалась от конкурентов и почему ей пришел конец.

Увы, книга посвящена периоду, когда именно Кен и его супруга были начальниками Sierra. Поэтому в главе посвященной Half Life нет никаких подробностей того, почему Sierra и Valve судились. Для самого Кена это стало сюрпризом. Зато более ранние проекты Sierra описаны хорошо. Есть небольшая глава про серию SWAT (Не SWAT 4) и её создателя Дэрила Ф.Гейтса. Человека, который придумал отряды SWAT и его тактические приемы. Есть глава про онлайн-проекты компании. Немного написано о японском подразделении компании. Описывать эту книгу сложно – она как россыпь звезд на небе. Тяжело остановиться на чем-то одном. Коротко, но по делу, Кен раскрывает историю одной из самых влиятельных и знаковых компаний в истории.

Это очень хорошая книга о том, как инди-разработчик превратился в акулу бизнеса и выработал свой подход к найму сотрудников и созданию игр. Она написана живым, доступным языком. И хорошо позволяет понять, что из себя представлял игровой бизнес в 80-е и 90-е годы с точки зрения издателя.

«Japansoft. История японской игровой индустрии»

Japansoft можно смело назвать одной из самых дорогих и красивых геймерских книг, вышедших в России. 328 страниц посвященных истории японских компаний вмещают большое количество историй о таких титанах игростроя как Hudson Soft, Konami, Nihon Falcom и прочих. В основу книги легли многочисленные интервью с сотрудниками компаний, выдающимися геймдизайнером и программистами. По сути, это очень умелая компиляция из множества интервью, рассказывает увлекательные истории из жизни японских разработчиков. Сложности с железом, пасхалки и послания от разработчиков, недовольство работой и кранчи, фантастически истории поиска вдохновения и решения проблем. То и дело мелькают знакомые имена разработчиков и незнакомые названия игр. Текст этой книги это самый настоящий портал в прошлое японской индустрии развлечений.

Но примечательна книга не только этим. Это очень красивое и дорогое издание. Несколько типов бумаги, стилизованные под страницы старых журналов фото, множество постеров и реклама старых игр – всё это делает книгу по-настоящему ценной и уникальной. Ее интересно просто полистать, что для большинства современных книг про игры большая редкость.

Но рекомендовать её любому геймеру я не могу – чтобы оценить Japansoft нужно искренне любить старые игры и интересоваться тем, как их разрабатывали. Кроме того, в книге нет интервью с представителями многих известных компаний, что сокращает её потенциальную аудиторию. И всё же, я не знаю другой такой книги. Это одна из лучших книг об истории японских видеоигр и их разработчиках.

Для гиков

Найти книгу в подарок для гиков чуть сложнее. В России их издают крайне редко и тиражи часто расходятся за пару месяцев. Но я знаю несколько хороших книг.

«Симпсоны и их математические секреты». Автор – Саймон Сингх

Пусть вас не вводит в заблуждение название книги. Это книга прежде всего о математике, а не о известном американском мультсериале. Основой для книги получили многочисленные математические шутки и пасхалки, которые можно увидеть в «Симпсонах». Но сама книга не об этом. Она рассказывает об уникальных математических задачах, теориях и историях самих математиков. Меня до глубины души поразила драматичная история индийского математика Сриниваса Рамануджана. Я также с интересом прочитал главу о бейсболе и его связи с математикой. В книге вообще очень много занимательных фактов и удивительных историй про математику, расчеты и задачи.

Что же касается «Симпсонов», то книга подробно разбирает сюжеты и шутки, связанные с математикой, а также дает их контекст. Не обошлось и без упоминания «Футурамы». Книга настолько интересная, что читатели не знакомые с «Симпсонами» всё равно найдут в ней много увлекательных историй. Это очень занимательный и необычный экскурс в мир математики.

«Симпсоны. Вся правда и немного неправды от старейшего сценариста сериала» Автор - Майк Рейсс

Это ещё одна книга не столько о «Симпсонах», сколько о телевизионной индустрии. Её обязательно стоит прочитать любому гику, автору обзоров или критику. Молодым авторам, писателям и сценаристам она тоже подойдет. Информация в книге не просто уникальная, она очень ценная для тех, кто занимается творчеством.

Но хочу предупредить - эта книга представляет собой образец очень грубого, пошлого юмора. Его очень много и часто он просто неуместен. Поэтому у книги стоит возрастное ограничение: 18+. Но при этом, эта книга дает массу информации о мире создания анимации, сериалов, юмористических шоу и журналов. И этот контраст шокирует. Майк Рейсс пишет очень грамотно, подробно, рассказывая о чудовищно большом объеме произведений, людей и событий.

Почти каждая глава книги раскрывает множество секретов телевизионной индустрии. Мы узнаем о том, как живут, где ошибаются и как становятся легендами люди, создающие телевизионные шоу. На моей памяти это первая книга, дающая дельный совет о том, как научиться быть хорошим сценаристом и создателем историй. Что за совет? Создавать трех и четырех панельные комиксы.

Огромный объем информации о «Симпсонах», его создателях и процессе производства каждой серии выглядит скорее как приятный бонус. При этом, пишет Майк очень легко и непринужденно, чего многим авторам не хватает. Да и перевод на русский язык от Андрея Подшибякина не подвел. Он великолепен.

Я не понимаю, как Майку Рейссу удалось в такой маленькой книге уместить рассказ об истории «Симпсонов» и при этом упомянуть кучу других шоу. Эта книга – настоящий феномен. Но из-за малого числа копий в магазинах и грубого юмора она подойдет не каждому. Кто-то просто не сможет её найти. А кто-то не сможет читать из-за специфического юмора.

«Чистый вымысел. За что мы любим Японию: от покемонов до караоке» Автор – Мэтт Альт

Это последняя книга в подборке и честно говоря, я бы никогда не стал писать о ней, если бы не множество положительных отзывов со стороны блогеров и отаку. На мой взгляд, книга скучная, очень плохо раскрывает историю японской поп-культуры и вообще, по большей части посвящена вещам, которые мало интересны анимешникам. Сегодня пара десятков видео от какого-нибудь увлеченного Японией блогера и статьи из интернета дадут больше информации, чем эта книга. Но я уважаю мнение других людей, поэтому решил включить эту книгу в подборку. К тому же, стоит она очень мало по сравнению с другими книгами.

По идее, эта книга должна рассказать, как зародилась и впоследствии завоевала мир японская поп-культура. Только вместо мира тут описан успех японских брендов и тайтлов в США. Упоминаются бренды одежды, литература, аниме и манга, консоли, еда и отаку-культура. На деле же книга дает очень поверхностные описания того, что это такое и почему нравиться людям. Про bullet hell, важнейший жанр игр из Японии, не написано ни слова.

Но судя по отзывам читателей, книга стоит внимания. Она имеет культовый статус и это автоматически делает её хорошим подарком. Почитать о том, как аниме и японские бренды покоряли Америку вряд ли кто-то откажется. Для меня же это давно не новость и поэтому я так холодно её принял. От себя добавлю, что я пока не встречал по-настоящему хороших книг об аниме на русском языке. 

Надеюсь, вам будет полезна эта подборка. 






