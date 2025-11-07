Я люблю смотреть на Луну и звезды. В детстве я часто ничего не делал, слушал радио и смотрел в окно, пока Луна в темном небе быстро поднималась вверх, к верхушкам деревьев. Она каждый раз была разной. Кроваво-красной, пепельно-бледной, ослепительно белой и чарующе лазурной в полнолуния. Уже тогда я считал, что всем знакома её многоликость. И умение появляться в разных местах неба.

Но я сильно ошибался. Из разговоров взрослых и одноклассников, я понял, что на Луну мало кто обращает внимание. Более того, часто люди не знают самых обычных вещей о спутнике Земли. И верят в мифы, которые не имеют ничего общего с реальностью.



Недавно я сидел и писал блог про M.2 NVMe накопители. Он получался очень скучным и я несколько ночей подряд переписывал его. В очередной раз сев переписать текст, я увидел, как из-за горизонта поднимается огромная, красивая Луна. И я подумал - а почему бы не написать блог о Луне? Все таки Overclockers это не только сайт про железо, это сайт о жизни. Поэтому в этом блоге я вспомню и расскажу вам о самых интересных и по-настоящему удививших меня заблуждениях о Луне.





реклама





Заблуждение первое. «Киношную» Луну можно увидеть в реальности





реклама





Одно из самых больших заблуждений, связанных с Луной, появилось благодаря искусству. В фильмах, клипах, комиксах, видеоиграх и просто на различных рисунках можно видеть огромный диск Луны. Её всегда изображают огромной, она часто служит фоном для происходящего в кадре действа.

В реальности Луна таких размеров не имеет. Она выглядит более скромной и небольшой. Но из-за влияния массовой культуры, люди почему-то считают, что в некоторых местах Земли можно увидеть огромную Луну. Я хорошо помню, как мой одногруппник и девушка с работы рассказывали, что мечтают слетать на Мальдивы и в Эквадор, чтобы увидеть «огромную Луну». Почему они решили, что на экваторе можно увидеть огромную Луну, для меня загадка. Но судя по всему, ответ лежит где-то между миром кино и красивыми обоями для рабочего стола. Другая девушка очень хотела съездить в Грецию и одной из причин была огромная Луна, «не такая, как у нас».

Такой огромной Луна в реальности не бывает

Существуют фотографы, чья техника съемки позволяет заснять «киношный» образ Луны в реальности. Такие снимки, к примеру, делает фотограф Марк Ги. Но по большей части это просто удачные кадры с увеличением. Сама Луна больше не становится.

реклама





Интересный момент в этом заблуждении заключается в том, что многие туристы пишут, что реально видели большую Луну в небе. Вероятно, они видели восходящую Луну, которая из-за иллюзии кажется большой. Но стоит ей подняться повыше и она станет обычной. Но даже эта иллюзия не превращает Луну в её кино-аналоги. Это просто преувеличение, окрашенное эмоциями. Даже популярное на новостных сайтах суперлуние не делает Луну огромной. Поэтому, огромную, нереальных размеров Луну нужно искать в фоторедакторах и программах для видеомонтажа.





Заблуждение второе. «Пропажа Луны»

А где Луна? Автор оригинального фото Pexels

реклама





Ещё одна удивительная особенность Луны – многие люди её «теряют». Не заметив Луны на небе пару ночей подряд, они начинают задаваться вопросом – «А где Луна?». Я много раз замечал это ещё в детстве. Кто-нибудь из взрослых, например, соседи или продавцы из магазина, удивлялись, что Луна пропала с небосвода. Но благодаря интернету, «пропажа Луны» стала массовой. В 2020 году в интернете активно обсуждалась пропажа Луны с неба. Даже серьезные астрономические каналы и новостные издания освещали эту тему. Появлялось много аналитики этого события и часто все сводилось в конспирологии и эзотерике. И люди верили во все это. И тут я уже не просто удивлялся, я не мог поверить, что подобное происходит.

Автор коллажа – graham5399

Но пропадала ли Луна на самом деле? Конечно нет. В 2020 году Луну «потеряли» когда она была в фазе новолуния. Фазы Луны зависят от того, под каким углом к Солнцу находится Луна. При новолунии этот угол почти равен нулю и к Земле поворачивается неосвещенная сторона Луны, что делает её невидимой. Но затем начинается фаза растущей Луны и мы видим в небе небольшой серп. С каждым днем освещенная сторона будет увеличиваться и мы увидим в небе полнолуние, после чего освещенность пойдет на убыль. И снова все завершиться новолунием. И Луну снова можно будет «потерять».

Есть и другая, более простая причина «потери Луны». Это поздний восход Луны. Как это обычно бывает – человек смотрел новости и сериал, попил чаю, почистил зубы и стал готовиться ко сну. Посмотрел в окно на звездное небо, Луны не обнаружил. Лег спать в двенадцать ночи. А в час ночи Луна взошла. На следующий день она взойдет еще позже. Можно конечно заметить Луну на утреннем или дневном небе. Но люди привыкли, что Луна горит ночью и ищут ее на темном небе.





Заблуждение третье. «Неподвижная и убегающая» Луна на небе

Еще одно интересное заблуждение, связанное с луной, это миф о её «неподвижности» на небе. Многие люди замечают, что Луна будто зависает в небе и не двигается. Иллюзия эта происходит из-за того, что отследить движение Луны, когда она высоко в небе очень сложно. Рядом нет объектов, по которым можно было бы заметить, что Луна движется.

Когда Луна восходит, её быстрое движение легко заметить на фоне крыш и домов. Особенно хорошо это знают владельцы фотоаппаратов. Увидишь Луну в хорошем месте для фото, достанешь фотоаппарат, откроешь окно, а она уже в другом месте. А ведь прошла то, в лучшем случае, минута-другая. Но когда Луна поднимается высоко, никаких ориентиров её передвижения обычно поблизости нет. Поэтому и может возникнуть ощущение, что Луна находится в одной точке не двигается.

Противоположный эффект можно наблюдать, когда у Луны быстро движутся тучи или облака. Тогда может показаться, что Луна стремительно летит по небу. Из-за этого каждый год множество людей принимает её за НЛО. Аналогичная проблема есть и у Венеры.





Заблуждение четвертое. «Луна мешает смотреть на звезды»

Довольно часто я слышал от людей, что Луна мешает смотреть на звезды. И всегда это утверждение меня удивляло. Более того, сегодня многие нейросети уверяют, что Луна «заглушает» свет звезд. И звезды нужно наблюдать исключительно в темные, безлунные ночи, когда свет звезд максимально сильный. Это полная ерунда.

Я очень хорошо помню один случай из детства. Перед моим домом росли высокие тополя и каждый раз, когда я садился вечером с картой звездного неба и биноклем, я не мог увидеть половины звезд из-за того, что толстые ветки их закрывали. И мне приходилось вставать и искать место, где нужная звезда будет видна. Как-то раз я пришел из дома и увидел, что тополя обрезали. Да так, что все небо перед моими окнами было полностью открытым. Единственный фонарь у дома давно сломался и не светил. Поэтому теперь я мог видеть звезды без каких либо проблем.

Я не мог дождаться вечера. И вот, появились первые звезды. А вместе с ними из-за горизонта выкатилась Луна. Она подсветила мартовское небо и оно стало похоже на карту из книги, по которой я искал звезды. Это не помешало моему наблюдению. Я без труда определил названия всех созвездий. Многие из них я видел впервые. И никаких проблем в наблюдении Луна не создала.

Луна мешает прежде всего серьезным наблюдениям объектов глубокого космоса. И их фотографии. Из-за нее также сложно увидеть зодиакальный свет, она может помешать наблюдениям Млечного пути. Но обычным людям, которые просто хотят посмотреть на созвездия, найти планеты на небе и наблюдать пролеты спутников, Луна никак не помешает. А вот что действительно мешает наблюдениям, так это загрязнение атмосферы и свет от городов. Ничто так не портит внешний вид ночного неба, как пыльный и задымленный воздух. И куча светящихся объектов на земле, по типу вывесок и фонарей. Именно поэтому многие астрономы устремляются для наблюдений подальше от городов. Но далеко не все из них избегают Луны.

Более того, сближение диска Луны с каким-то объектом, например, звездой или планетой, а также его покрытие диском, это интересные астрономические события и тысячи астрономов наблюдают их. И часто готовы проделать путь в сотню километров, чтобы попасть на хорошее для наблюдения место.

Иногда Луна присоединяется к параду планет. В этом году как раз такое событие произошло. Поэтому не стоит думать, что Луна на небе помешает вам любоваться звездами и планетами. Наоборот, вы можете наблюдать что-то по-настоящему удивительное.





Бонус. В какую сторону движется Луна на небе? В какую сторону движется Луна? Автор оригинального рисунка JosepMonter

Закончить этот блог я хотел бы не заблуждением, а фактом, который меня шокирует. Многие люди не знают, в какую сторону на небе движется Луна. Казалось бы, что может быть проще? Но многие люди не могут ответить на этот вопрос.

Впервые я узнал об этом в детстве, когда моя бабушка разговаривала с соседкой. И соседка почему-то думала, что Луна восходит где-то на западе, за соседним домом, и идет на восток. Прямо над рестораном, что находится у нашего дома. В реальности все было наоборот. Луна двигалась с востока на запад. Слева направо. И жители нашего дома часто могли видеть, как она скрывается за соседним домом.

Прошли годы и я забыл этот случай. Пару лет назад я ехал в автобусе вечером и услышал, как студенты обсуждают Counter Strike. Мне стало интересно и я прислушался к их беседе. Они обсуждали тактику захода на плэнты, но быстро поняли, что на словах передать все тонкости этого дела сложно и замолчали. Один их них всматривался в окно, в темное октябрьское небо. И потом сказал что-то в духе: «Небо темное, а Луны нет». И началось обсуждение Луны. Оно было намного интереснее, чем обсуждение Counter Strike.

Луна не воздушный шар. По небу она «движется» не сама по себе, а благодаря вращению Земли

Юноши искали Луну в разных окнах, выдвигали теорию о том, что она над автобусом, сзади него или вообще ещё не появилась на небе. Но самым интересным было не это. Один из них попробовал мысленно построить маршрут Луны по небу. И у него получилось, что Луна должна была взойти в районе набережной (набережная у нас на западе) и проплыть по небу в сторону микрорайонов (микрорайоны расположены на востоке). С ним все согласились. По их расчетам, Луна должна была быть видна в одно из окон автобуса. Чем закончилась эта история поиска Луны я не знаю, так как вскоре была моя остановка.

Но интересно в этой истории скорее то, что молодой человек думал, что Луна двигается с запада на восток. Вполне возможно, он живет в доме, окна которого выходят на многочисленные многоэтажки и он не видит неба. Это весьма распространено даже в небольших городах.

Часто люди просто не видят Луну и звезды. А моментов видимости в городе просто не хватает, чтобы понять, как она двигается на небе. Но вряд ли этим можно объяснить все подобные случаи. Скорее, люди видят Луну, но просто не обращают внимания. Движение Луны которое мы видим на небе это итог вращения нашей планеты. Именно поэтому Солнце, звезды и Луна движутся на небе с востока на запад. У них есть и свое движение, но мы, попав на «земную карусель», наблюдаем их движение по небу именно таким.





Лунный итог

Луна не просто находится к нам очень близко. Она буквально сопровождает нас всю жизнь. И тот факт, что люди так плохо знают повадки нашего ближайшего космического соседа меня сильно удивляет. Особенно сейчас, когда на дворе XXI век и найти информацию в интернете легко.

Те вещи, что я описывал в блоге это лишь верхушка айсберга лунных заблуждений. Есть масса заблуждений связанных со светом Луны, затмениями и размером Луны на небе. Есть много мифов, связанных с полнолуниями. А там вообще не разберешь, где правда, а где вымысел. Наконец, есть интересная тема фальшивых и смонтированных фотографий Луны. Луна это невероятно интересная тема даже если не углубляться в тему космонавтики и серьезной астрономии. И я надеюсь, что я смог разбудить в вас интерес к ней.

Если вы знаете какие-то заблуждения, связанные с Луной, я буду рад прочитать о них в комментариях. Спасибо за внимание, красивых лунных ночей.