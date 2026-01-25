Но выпуск новых процессоров линейки Nova Lake должен состояться точно в срок — до конца 2026-го.

Финансовый отчёт Intel за четвёртый квартал 2025 года подтвердил серьёзный дисбаланс в бизнесе компании: спрос существенно превышает производственные возможности. В условиях ограниченных ресурсов руководство приняло решение перераспределить мощности в пользу наиболее прибыльного сегмента — серверных чипов Xeon и ускорителей для искусственного интеллекта. Этот шаг неизбежно приведёт к сокращению поставок продукции для обычных пользователей.

Финансовые показатели чётко отражают смену приоритетов: выручка подразделения центров обработки данных выросла на 9%, в то время как доходы от продаж клиентских устройств (процессоры Core) упали на 7%. Финансовый директор Дэвид Цинснер пояснил, что собственные фабрики компании теперь загружены преимущественно заказами для корпоративного сектора. Производство потребительских чипов менеджмент вынужден всё активнее передавать внешним подрядчикам, таким как TSMC, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку мощностей.

Основная причина дефицита связана с низким процентом выхода годных кристаллов на новом техпроцессе 18A. Профильные журналисты пишут, что освоение передовых норм литографии проходит сложнее, чем ожидалось, и объём брака пока остаётся высоким. Генеральный директор Лип-Бу Тан заявил инвесторам, что текущий первый квартал станет низшей точкой спада поставок, а восстановление объёмов производства ожидается не ранее второго квартала 2026 года.

Такая стратегия создаёт риски дефицита и роста цен на новые линейки процессоров для ПК, включая ожидаемое семейство Panther Lake. Ситуация должна стабилизироваться лишь к концу года, когда компания планирует представить архитектуру Nova Lake. По крайней мере. так считают аналитики, а как оно окажется на самом деле — узнаем ближе к концу года.