«Ведомости»: Разработчики мессенджера Max усилили защиту его инфраструктуры посредством VKey
Хакерам станет намного сложнее получать доступ к внутренним системам российского мессенджера Max

Постепенно увеличивая количество пользователей, российский мессенджер Max встаёт перед необходимостью усиливать механизмы защиты данных этих пользователей. Очередным шагом в этом направлении является защита инфраструктуры посредством технологии VKey. Это новшество главным образом для технических специалистов. Благодаря ему можно перестать пользоваться паролями, ведя работу с внутренними системами мессенджера, о чём разработчики рассказали представителям издания «Ведомости».

Технология VKey позволяет при работе с инфраструктурой Max использовать биометрическую аутентификацию для получения защищённого доступа к информации. В результате вход доступен только с доверенных устройств и только для авторизированных разработчиков. Специальный модуль VKey NAC (Network Access Control) отвечает за безопасность устройств.

Благодаря этой технологии становится невозможен дистанционный перехват данных и кража доступа. Даже если получится использовать обманные методы, путь к внутренним системам Max останется закрытым. Чтобы войти в них, нужно при помощи биометрии подтвердить личность сотрудника и показать сертификат на его устройстве. За его пределы этот сертификат вынести не получится.

На этой же неделе появлялась информация от «РИА Новости», согласно которой Министерство труда разрабатывает законопроект для использования мессенджера Max в качестве средства электронного кадрового документа оборота при взаимодействии сотрудников и работодателей. Утверждается, что возможность будет добровольной, а не обязательной. Описанные в трудовом кодексе методы взаимодействия сотрудников и работодателей останутся на своём месте.

#кибербезопасность #информационная безопасность #мессенджеры #max #риа новости #ведомости
Источник: vedomosti.ru
