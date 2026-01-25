Концепция получила название Eastern Flank Deterrence Line и предусматривает формирование передовой линии обороны на востоке

Генерал Сухопутных войск Германии Томас Ловин, чьи слова приводит издание Die Welt, раскрыл суть новой концепции НАТО Eastern Flank Deterrence Line («Линия сдерживания на восточном фланге») по формированию на границе с Россией и Белоруссией передовой линии обороны с использованием военных роботизированных технологий.

Оборонительная линия представляет собой зону вдоль восточной границы, где будут использоваться автоматизированные средства обороны: радары, датчики, наземные и летательные дроны и системы противовоздушной обороны. Помимо этого, в восточноевропейских странах будут расположены крупные склады с боеприпасами, чтобы иметь возможность оперативно распоряжаться ресурсами. Основная цель концепции заключается в том, чтобы сдержать или сломить потенциальное наступление на суше.

Вдоль оборонительной зоны не будет проживать гражданское население, что позволит военным уделить внимание в первую очередь обороне, а не обеспечению их безопасности. Собираемая датчиками информация будет анализироваться искусственным интеллектом для отслеживания возможных передвижений войск с противоположной стороны границы.

Акцент делается именно на автономных или полуавтономных технологиях, которые позволят минимизировать возможный военный контакт на границе. По крайней мере, так заложено в основу концепции. Удастся ли НАТО реализовать всё в подобном формате – станет понятно по истечению десятилетий.