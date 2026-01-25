Генерал Сухопутных войск Германии Томас Ловин, чьи слова приводит издание Die Welt, раскрыл суть новой концепции НАТО Eastern Flank Deterrence Line («Линия сдерживания на восточном фланге») по формированию на границе с Россией и Белоруссией передовой линии обороны с использованием военных роботизированных технологий.
Оборонительная линия представляет собой зону вдоль восточной границы, где будут использоваться автоматизированные средства обороны: радары, датчики, наземные и летательные дроны и системы противовоздушной обороны. Помимо этого, в восточноевропейских странах будут расположены крупные склады с боеприпасами, чтобы иметь возможность оперативно распоряжаться ресурсами. Основная цель концепции заключается в том, чтобы сдержать или сломить потенциальное наступление на суше.
Вдоль оборонительной зоны не будет проживать гражданское население, что позволит военным уделить внимание в первую очередь обороне, а не обеспечению их безопасности. Собираемая датчиками информация будет анализироваться искусственным интеллектом для отслеживания возможных передвижений войск с противоположной стороны границы.
Акцент делается именно на автономных или полуавтономных технологиях, которые позволят минимизировать возможный военный контакт на границе. По крайней мере, так заложено в основу концепции. Удастся ли НАТО реализовать всё в подобном формате – станет понятно по истечению десятилетий.