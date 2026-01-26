Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
Россия в 2025 году стала вторым по объёму экспортным рынком для китайских автомобилей
Это ещё не учитываются китайские автомобили, производимые на российских заводах.

В весьма сжатые сроки тихой сапой и неожиданно для всех, кто боготворят европейский и американский автопром, Китай стал главным производителем автомобилей в мире. Как сообщило издание Auto.ru со ссылкой на китайский портал CarNewsChina, в прошлом году китайская автомобильная промышленность только на экспорт поставила 8,32 миллиона автомобилей, из которых без малого 583 тысячи оказались на российском рынке.

Может быть интересно

Таким образом, Россия стала вторым по объёму экспортным рынком для продукции китайского автомобилестроения, уступив лишь Мексике, в которую было поставлено 625 тысяч автомобилей китайского производства, и слегка опередив ОАЭ, в которых было продано почти 572 тысячи авто из Поднебесной. В пятёрку лидеров также вошли Великобритания и Бразилия. И хотя количество поставленных в них китайских машин не уточняется, нетрудно догадаться, что речь идёт о нескольких сотнях тысяч единиц.

Добавим, что в эту статистику входят именно экспортированные из Китая машины; в ней не учтено производство китайских машин и их перелицовок непосредственно на внутренних заводах в тех или иных государствах.

Следует понимать, что для автолюбителей, ищущих именно транспортное средство, а не фиктивный показатель статуса, китайский автопром на данный момент обеспечивает идеальное соотношение цены и качества. Здесь российские автовладельцы наверняка закатят глаза, но необходимо отдавать себе отчёт в том, что по своей реальной стоимости — без учёта таможенных пошлин и российской забавы в лице утильсбора — у китайских машин бюджетного сегмента действительно нет конкурентов.

#россия #китай #автомобили #транспорт
