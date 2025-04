Фильмы о геймерах — вещь редкая. При этом, многие из них настолько плохи, что тратить время на них не стоит. Тем не менее хорошие фильмы о геймерах есть. И в них тема игр не только хорошо раскрыта, но и грамотно вписана в сюжет. И сейчас я хотел бы рассказать о трех любимых фильмах об играх. Прежде чем выбрать их, я посмотрел более 30 фильмов и сериалов о геймерах.

“Волшебник” (The Wizard, 1989)

“Волшебник” это первый по-настоящему дорогой и культовый фильм про гейминг и его соревновательную часть. Хотя критики фильм не приняли и назвали вторичным и рекламным, для многих геймеров он стал любимым фильмом на всю жизнь. Причины тому очевидны — это был фильм о подростках 80-х, которые встречают на своем пути проблемы, хорошо знакомые любому подростку того времени. Игры же были просто приятным дополнением в этой истории, хотя и играли огромную роль в сюжете.

Я бы оценил этот фильм высоко даже если бы в нем вообще не было игр. Чем-то мне он напомнил фильм “Бумажная луна” 1973 года. Такое же увлекательное путешествие с постоянными попытками кого-то обмануть и заработать денег.

Главных героев в фильме трое. Дочь-дальнобойщика Хэйли, мальчик Кори и его сводный брат, десятилетний Джимми, страдающий непонятным психическим расстройством. Это расстройство заставляет мальчика брать небольшой ланчбокс и идти куда-то далеко. Он всем говорит, что идет в Калифорнию. Полиция или шериф ловят его и возвращают в семью. В какой-то момент это семье надоедает и Джимми помещают в лечебницу.

Его сводный брат Кори не хочет мириться с таким положение дел. Кроме того, с отцом он не ладит. Однажды он собирает вещи, берет скейтборд, флягу и идет искать брата. Вдвоем они отправляются в Калифорнию. Денег у них мало, поэтому просто сесть на автобус они не могут. Кроме того, их ищет полиция, нанятый матерью Джимми хэдхантер, отец и брат Кори тоже отправляются на поиски.

На автобусной станции мальчики встречают смелую и решительную девушку Хэйли, которая ждет автобус в свой город. Но ей становится интересно, почему мальчики прячутся от полиции. И она становится частью их компании. Выясняется кое-что интересное. Джимми невероятно круто играет в аркадные игры. Он настолько крутой геймер, что способен получать рекордный счет в игре, которую видит впервые.

У Хейли появляется хитрый план — если Джимми так хорошо играет в игры, то он может выиграть в чемпионате для геймеров Video Armageddon. И получить огромный денежный приз. Это могло бы спасти его от больницы и помочь Хэйли в её мечте. Это важная черта фильма — героями фильма движет не жажда крутых игр или впечатлений, а банальное желание жить в полной счастливой семье, в своем доме.

И троица отправляется в Лос-Анджелес, по дороге обыгрывая игроков в аркадные автоматы и тем самым зарабатывая деньги. Но героев постоянно кто-то грабит — от жадных водителей до хулиганов. Кроме того, за ними по пятам следует Мистер Патнам, который профессионально охотится на беглецов. Он часто бывает близок к цели, но чаще всего он воюет с братом и отцом Кори. Ведь если они доберутся до Джимми первыми, он не получит гонорар.

В итоге, троица добирается до Лос-Анджелеса, записывается на отборочный тур чемпионата "Video Armageddon" и Джимми начинает свой путь к победе. Финала у фильма фактически два — один для геймеров, а другой для тех, кому тема игр не интересна. В конце фильма мы узнаем, почему Джимми хотел попасть в Калифорнию.

Критики фильм не любили и назвали рекламой игровых консолей и игр. По прошествии десятилетий его репутация не улучшилась. Даже The Angry Video Game Nerd в 46 выпуске своего шоу весьма критично прошелся по фильму. Между тем, у фильма очень хороший и грамотно прописанный сценарий. И внимательный зритель увидит массу интересных деталей. Признаки качественного сценария заметны сразу. Лишних фраз в диалогах нет. А если в сюжете есть какой-то предмет, то он сыграет свою роль в сюжете.

Постановка кадров и работа с ракурсами превосходная. Фильм смотрится как увлекательное летнее путешествие, которое обрывается ближе к концу и превращается сначала в игровое шоу, а затем в экшен. Умело балансируя между драмой и фильмом о геймерах, “Волшебник” может увлечь самых разных зрителей. Именно “Волшебник” заложил традицию посвящать геймерские фильмы семейным ценностям. Неудивительно, что в современном фильме “8-Битное Рождество” есть отсылка на “Волшебника”.

Герои фильма очень живые и достоверные. Хэйли это неунывающая девочка, которая не боится признавать свои проблемы, но пытается их преодолеть. Когда фанаты фильма выросли и стали смотреть аниме, они заметили не иллюзорное сходство внешности и характера Хэйли с героиней культового аниме Evangelion — Аской Лэнгли. Что же касается Кори, то это обычный американский подросток, который имеет проблемы в семье, но не лишен самостоятельности и решительности. При этом, его вряд ли можно назвать геймером.

Про Джимми сказать особо нечего — он почти весь фильм молчит, а о его игре мало что можно сказать, потому что игровой процесс в фильме был показан мельком и недостоверно.

И все же, тема геймерства в 80-е раскрыта на все 100%. Уже тогда фильм показывал, что многие игроки бояться конкуренции и идут на любые подлости ради победы. Показан и мелкий криминал, сопровождавший аркадные залы. В то время хулиганы часто отбирали деньги у любителей аркадных игр и это тоже отражено в сюжете.

Интересна техническая часть фильма — все игры в фильме выглядят слегка размытыми. Это потому, что снимали их геймплей с экранов аркадных автоматов и телевизоров. Не знаю, существовали тогда средства захвата изображения на экране или нет, но это портит впечатление от игр. Управление показано как попало — актеры просто жмут на кнопки. Зато игр в фильме много и все они настоящие. Contra, Double Dragon, Ninja Gaiden, Rad Racer, Teenage Mutant Ninja Turtles, Metroid. Перечислять можно долго. Более того, многие американские зрители впервые увидели этом фильме игру Super Mario Bros. 3. Не обошлось без консолей NES и необычного аксессуара к ним — перчатки Power Glove.

Помимо игр и консолей фильм интересен антуражем магазинов и кафе того времени. У них очень богатое и интересное убранство. Поэтому визуально фильм выглядит очень богато и красиво. Помимо аркадных игр, можно увидеть другие развлечения того времени — дартс и пинбол.

За что можно поругать “Волшебника”? За очень многое. Хэйли, чтобы спастись от преследования то и дело обвиняет Патнома в домогательствах. Может тогда это и смотрелось смешно, но сегодня, когда всяких разработчиков бездоказательно отменяют, это выглядит неуместно и жутко. Чтобы выиграть денег, троица заявляется в казино. Это просто ужасно. Также Хэйли тратит деньги на горячей линии помощи геймерам, весьма дорогой и сомнительной услуге того времени. О том, как она работала и что собой представляла можно узнать в одном из эпизодов документального сериала High Score (2020).

Больше всего меня возмутил момент, где герои вылезают из экскурсионного вагончика и попадают за кулисы аттракционов. Это опасное место, где полно движущихся механизмов. Какой пример они подавали юным зрителям? Наконец, в этом фильме, явно ориентированном на подростков, зачем-то есть кадр, где весь фокус направлен за зад официантки в купальнике. Зачем? Какой в этом смысл? Это же фильм про приключения и игры.

Но несмотря на эти минусы, фильм все равно ощущается как доброе, искреннее, светлое и честное кино о том, что подростков часто никто не понимает и даже не пытается понять. И как бы критики его не ругали, никто не смог снять ничего лучше. На мой взгляд, “Волшебник” является лучшим фильмов о геймерах и играх, хотя и не посвящен им полностью.

Интересный факт: в расширенном издании фильма был второй диск с вырезанными сценами. По мнению некоторых зрителей, эти сцены хорошо дополняли сюжет.

“Пиксели” (Pixels, 2015)

В далеком 1982 году, сразу после чемпионата мира по аркадным видеоиграм, человечество отправило в космос записи этого чемпионата. Прошло много лет и пришельцы нашли эту запись. Они приняли её за объявление войны и направили на Землю свои корабли. Самих инопланетян мы не увидим. Зато увидим их технологии в действии. Они умело воссоздадут известных персонажей игр, фильмов и мультфильмов из световых кубов. Очень продвинутой технологии, позволяющей воплотить в реальности геймплей многих классических видеоигр. И хотя пришельцы приняли правила игр и разделили на раунды сражение с землянами, есть у фильма одна большая проблема.

Совершенно неясно, как именно устроены игры, присланные инопланетянами. Обычно в играх у игрока уже есть все необходимое для победы, но в этих играх у землян с самого начала нет ничего. Ни оружия, ни средств для победы. Их создают в лаборатории — световые пушки, дизайн которых идеально бы вписал в очередную игру про приключения Сэма Стоуна. Выходит, это действительно война с инопланетянами, а не игра. Она лишь обрамлена в форму игры. Но если забыть об этом и не думать, фильм смотрится очень круто.

Прежде всего, “Пиксели” это картина невероятной красоты. Редко можно увидеть целую кучу героев классических видеоигр в современном, проработанном и безупречно красивом виде. Собрали всех — Пакмана, Сороконожку, Кьюберта, роботов из “Берзерка”, Донки Конга и многих других. Есть жуткий момент с копиями кинозвезд и странная версия Макса Хедрума. Фильм прекрасно воплощает игры в реальности, делая их частью умопомрачительно экшена. И уже за это можно любить фильм.

Сюжет фильма прост. Пришельцы воссоздают игру Galaga 1981 года и атакуют американскую базу. Президент США Уильям Купер, бывший геймер, созывает совет по безопасности и зовет туда своего друга, телемастера Сэма Бреннера. Зачем он его зовет? Все просто, Сэм когда-то чуть не выиграл чемпионат 82 года и хорошо разбирается в видеоиграх. Именно он объясняет министрам и генералам, что эта Galaga не простая, а старая, глючная версия с аркадных автоматов 82 года. Речь Сэма не очень вдохновляет чиновников и его прогоняют их Белого дома.

Но ему тут же попадается другой старый приятель — неисправимый нерд и конспиролог Ладлоу Лэмонсофф. В ночном эфире он находит послание инопланетян и узнает место следующей битвы. И уже с этими пруфами они идут к президенту. В итоге, старые друзья геймеры становятся важной частью обороны планеты. Они пытаются научить солдат играть в аркадные игры. Как на аркадных автоматах, так и в реальности. Но на деле оказывается, что куда проще управиться с инопланетянами самостоятельно. К сожалению для Сэма, в их ударный отряд попадает еще один старый геймер — обыгравший его на чемпионате Эдди Плант. Эгоистичный и наглый тип.

Интересный момент заключается в том, что конфликт между инопланетянами и землянами не является центральным. Многие критики уповали на то, что центральный конфликт фильма скучный и плохо прописанный, что это просто тупое шоу. На самом деле центральный конфликт фильма связан с личностью и жизнью Сэма. И затрагивает одну их ключевых проблем гейминга.

“Пиксели” также затрагивают тему переиздания игр и их отличий, проблему жестокости современных видеоигр. А также тему одиночества гиков и геймеров. Не последнюю роль в сюжете играет тема вайфу и идеализации образов игровых персонажей.

Экшен в фильме хороший и увлекательный. Фильм наполнен разного уровнями шутками, качество которых сильно разнится. Это не уровень “Охотниц за привидениями” и посмеяться над ними можно, но многие из них кажутся неуместными и глупыми. Они будто понижают серьезность фильма, принижают темы, которым он посвящен. Ладлоу Лэмонсофф часто переигрывает и выпадает из образа.

В этой сцене Сэм очень похож на Крутого Сэма

Что же касается Сэма… Его играет Адам Сэндлер и по сути, Сэм мало отличается от других его персонажей. Именно из-за Адама Сэндлера многие критики ругали этот фильм, поскольку в западном интернете это традиция. Тем не менее образ разочаровавшегося в жизни старого одинокого геймера у него вышел убедительный и живой. Он много шутит, иронизирует, но шутки порой грустные.

“Пикселям” не хватает логики и серьезности, но как кино про старые аркадные игры, оно не имеет конкурентов. Даже “Первому игроку приготовиться” в этом плане выглядит скромнее. Битвы в фильме потрясающие, работа декораторов и художников вызывает лишь восхищение. Комната Ладлоу, к примеру, это самое настоящее логово параноика. Фильм хочется поставить на паузу и рассмотреть все.

Остальные локации тоже интересные и у них есть своя атмосфера. В конце, под титрами, показывают пиксельный мультик, пересказывающий сюжет фильма. В общем, ощущение, что над фильмом работали с особым усердием остается после просмотра надолго. И фильм хочется пересматривать снова и снова.

Также стоит отметить, что русский дубляж превосходен. Обычно я смотрю фильмы с субтитрами, но тут у меня рука не поднялась сменить озвучку.

Интересный факт: для продвижения фильма были созданы несколько разных афиш с персонажами аркадных игр и городами. Они стали весьма популярны у фанатов ретрогейминга. Я также встречал их в российских магазинах .

Интересный факт 2: у клипа Waka Flocka Flame на песню Game On на Youtube в два раза больше лайков, чем у первого трейлера фильма. В клипе используются уникальные компьютерные эффекты, которых в фильме нет. А ещё текст песни противоречит фильму.

Интересный факт 3: Распространением фильма занималась Sony Pictures, поэтому почти вся техника в фильме производства Sony. Также в фильме показана игра The last of Us.

Интересный факт 4: Игра Dojo Quest про Леди Лизу и ниндзя — фэйк. Её не существовало в 80-е. Ее образ специально создали для фильма. А сама игра была выпущена в 2015 для планшетов как часть продвижения фильма. Её разработала компания loot Interactive.

“Нубы” (Noobz, 2012) Один из главных героев фильма, Голливуд, серьезно болен и играет в кислородной маске“Нубы” это из самых малоизвестных фильмов о геймерах и в этом нет ничего удивительного — он чудовищно плох. У фильма крайне низкие оценки на агрегаторах, да и сами геймеры не были от фильма в восторге. Тем не менее, я не устану повторять — это один из лучших фильмов об играх, который когда-либо выходил. И причина тому умелая работа с темой, которой больше части фильмов всегда не хватает. А кроме того, это капсула времени, запечатлевшая для нас 2012 год глазами геймеров.

У “Нубов” есть большая проблема. Из-за нее я не рекомендую этот фильм к просмотру. Это отвратный юмор. “Нубы” это молодежная комедия с сортирным юмором и почти сразу она шокирует зрителя мерзким зрелищем. В ней полно пошлых, сальных и не смешных шуток. Именно поэтому, почти сразу после релиза на DVD, у фильма появился фанатский перемонтированный вариант, в котором большую часть тупого юмора вырезали. Именно эту версию я сейчас и обозреваю. Увы, если вы не нашли её в те годы, найти ее сейчас будет проблематично. А та версия, что лежит в интернете это полнейший треш. Да и перевод у фильма ужасен и многие шутки переведены неправильно.

“Нубы” это история о чемпионате по Gears of War, на который едут разные любительские команды. Для кого-то это просто веселое приключение, а для кого-то способ изменить жизнь. Главные герои этого фильма — приятели-неудачники, чью жизнь вряд ли можно назвать счастливой. Их не любят девушки, бросают жены, у них проблемы в семье, они ничем не примечательные и скучные люди. Лишь Xbox и онлайновые зарубы по вечерам делают их жизнь счастливой.



Как-то раз они собираются и едут на чемпионат Cyberbowl в Лос-Анджелес, чтобы сразиться с такими же игрокам, как и они. Кроме того, легенды старых аркадных игр тоже встретятся за аркадными кабинетами. Увы, путешествие превращается в кошмар, а сам чемпионат становится разочарованием.

“Нубы” были продуктом своего времени. Зеленая газировка, фигурки персонажей, стенды Halo, геймерские футболки и жетоны, Xbox, магазины игр, геймерский сленг, геймерский юмор, пафосные названия команд и кланов, консольные чемпионаты, возрождающийся ретро-гейминг и конечно же стереотипы. Самые разные и самые нелепые. Тут даже применяется такой тип монтажа, как сплит скрин. То есть, создатели понимали, кто смотрит их кино.

Чемпионат показан очень достоверно. Сейчас на игровых фестивалях полно девушек-косплееров, а тогда вместо них было полно девушек-промоутеров в футболках.

“Нубы” напомнили, что старые игры все еще кого-то интересуют. И по ним тоже проходят соревнования. Единственная тема, которую фильм раскрыл очень плохо это женский киберспорт. Зато эмоции и страх, что испытывают геймеры на чемпионатах, был показан неплохо. “Нубы” показали симпов до того, как они стали мейнстримом. “Нубы” показали насколько разные люди играют в онлайн-игры. А еще в них рекламы было больше, чем в “Пикселях” и “Волшебнике” вместе взятых. По крайней мере, мне так кажется.

Грег “Армагрегон” Липштейн

Критики называли персонажей фильма карикатурными, не осознавая, что это был сознательный ход. Причем, ход удачный. Обычных персонажей все бы быстро забыли. А вот героев, будто сбежавших из комиксов и видеоклипов — нет. Мой любимый персонаж фильма — это аркадный геймер Грег “Армагрегон” Липштейн, который пришел на чемпионат, чтобы побить рекорд своего злостного противника. У него примечательная прическа в духе “хэви-метал фанат из торгового центра”. Он носит темные очки и всячески показывает, что принадлежит к культуре 80-х. Его сюжетная арка запомнилась мне в фильме больше всего. Шутка с его ником одна из лучших в фильме.

Стоит также заметить, что Gears of War 3 мелькает на экране постоянно. Я впервые увидел настоящую ААА-игру в современном фильме. Обычно в фильмах показывают ноунейм-игры, либо известные игры мельком. А тут реальная ААА-игра такого класса и она везде. И не она одна. Стенды Halo тоже попадают в кадр. А Армагрегон вообще играет в Frogger.

Чемпионат по аркадным играм показан скромно

Главная сюжетная линия с командой Коди и Анди мне показалась слишком пресной и банальной. Оливер вообще выглядит лишним персонажем. Кроме того, уже на середине зритель понимал, к чему все идет и чем все закончиться. Но вот атмосфера чемпионата, ретро-гейминг и геймерские вещи делали этот фильм интересным. Фильм четко говорит — геймеры это не какие-то то любители кровавых пострелушек. Это самые обычные люди. Они ошибаются, делают глупости, испытывают страх и у них есть мечты и надежды. И далеко не всегда они понимают друг друга.

“Нубы” это чудовищно плохая комедия, но это хороший фильм о геймерах. Ему не хватает лоска, хороших диалогов. Некоторые сцены выглядят лишними и неуместными. Но в плане атмосферы ему нет равных. Ты будто возвращается в 2012, в солнечный день, когда у тебя дома стоит Xbox, твоя библиотека Steam только начала расти, а игры являются для тебя второй жизнью. Ты еще не начал читать Retro Gamer и не играешь в старые аркады на ПК. Но уже ищешь редкие варианты зеленой газировки с ягодой, чтобы поставить банку на полку, в коллекцию. Даже если у вас ничего подобного не было, фильм позволяет частицу этого настроения почувствовать.

Полуночный итог

Какой вывод мы можем сделать, посмотрев эти три фильма? Никогда не превращайте фильмы про геймеров в тупые комедии. Лучше расскажите искреннюю историю про людей, которым интересны игры. “Нубы” забыты, “Пиксели” помнят лишь фанаты ретро-гейминга, а “Волшебник” как был классикой кино, так и остается. Потому что это хорошая история о людях, которые не бросают друг друга.

Такой была моя тройка любимых геймерских фильмов. Если у вас есть мнение о каком-то из них — с радостью почитаю ваши комментарии.