Много раз я слышал о том, что заработать себе на игры в Steam больше нельзя. Если у тебя нет фермы - забудь о халяве. Я решил проверить это. Целый год я пытался заработать себе средства на счет прямо в Steam, не прибегая к серым схемам и спекуляциям. Что из этого вышло - читайте в этом блоге.

Выпадение предметов в Counter-Strike 2

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Давным-давно я купил игру Counter-Strike: Global Offensive. Поиграл, она мне не понравилась, и я ушел в другие игры. Но иногда я смотрел стримы чемпионатов и мне падали весьма недешевые сувенирные наборы. Позже Valve ограничили их выпадение, и CS GO перестал меня интересовать. Дроп, а именно так пользователи Steam называют выпадающие в играх предметы, был в этой игре крайне посредственный и дешевый. Ты мог неделю играть и получить граффити за 30 копеек.

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Но после выхода Counter-Strike 2, Valve переработали методы выпадения предметов, и теперь каждую неделю вы точно получите два из четырех предметов на выбор, если повысите уровень. Повышается уровень просто - вы играете в сети и получаете опыт. Чем лучше играете, тем больше получаете, плюс - вам дается бонус опыта. В среднем, нужно сыграть 10-15 матчей в режиме дезматч или “Гонка вооружений”. После вам на выбор дадут кейс, два скина и граффити. Брать стоит только кейс и скин. Причем, лучше заранее посмотреть, какой скин дороже. Цена кейсов разная. От 30 до 200 рублей. Вроде как есть кейсы дороже, но я их никогда не получал.

В этом году я получил 31 кейс. Мог бы получить больше, но играть было некогда. Я считаю цену каждого кейса без комиссии, которую забирает Steam.

“Разлом” 6 x 26 = 156 рублей

“Киловатт” 10 x 65 = 650 рублей

“Революция” 8 x 42 = 336 рублей

“Гремучий” 4 x 16 = 64 рубля

“Грёзы и кошмары” 3 x 147 = 441 рубль

Всего за кейсы: 1647 рублей

Всего за скины: 39 рублей

Это самый выгодный и надежный способ получать доходы в Steam. Особенно можно отметить кейс “Киловатт”, который без проблем позволяет покупать инди игры на скидках каждый месяц. Но у этого метода есть минусы:

Нужно иметь прайм-статус, а он не дешевый.

Максимально токсичное сообщество. Здесь выкидывают из матча без причины.

Игра довольно сложная.

Много ботов с читами фармят кейсы.

Выпадение предметов в Team Fortress 2

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Сразу после Counter-Strike 2 идет игра Team Fortress 2. И тут нужно дать небольшое пояснение. Когда вы играете в Team Fortress 2, вам падают оружки. Несколько штук в неделю. Оружие можно перековать в металл, а это ценный ресурс. Но из-за инфляции метал ничего не стоит, и даже весь дроп за год нельзя обменять на один ключ. Максимум, на коллекционные карточки Steam и шапки. Поэтому основной доход в Team Fortress 2 принято получать с новых кейсов.

Подчеркиваю - новых. Средний кейс в Team Fortress 2 “живет” от двух до восьми часов, после чего его цена падает на 95%, и он уже не приносит прибыли. Всего в Team Fortress 2 три кейса в году. Зимний кейс, летний кейс и хэллоуинский кейс. У кейсов есть дублеры - кейсы с красками. Они куда более дешевые, но в первые часы тоже имеют хорошую цену.

В среднем, кейс стоит от 60 до 1000 рублей. Проблема лишь в том, что добавляют его в игру обычно тогда, когда вы спите или на работе. У меня есть хороший скриншот, показывающий, как меняется цена на новый кейс в Team Fortress 2.





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Как же зарабатывать на кейсах в Team Fortress 2? Все просто - вы ждете, когда в игру добавят новый кейс. После сразу запускаете игру и ждете в меню или идите играть. В течение пяти минут выпадет кейс, и его тут же нужно продать. В Team Fortress 2 при этом нужно иметь премиум, который очень легко получить.

Есть опасность столкнуться с ложной инфляцией, когда новый кейс внезапно падает в цене, а после снова восстанавливается до высокой цены через некоторое время. После того как цена на кейс упадет, вы можете каждую неделю получать несколько кейсов. Они будут стоить примерно рубль. Поверьте, это неплохая прибыль.

В этом году на кейсах я заработал 170 рублей.

Don't Starve Together

Еще один постоянный источник дропа. Когда-то в этой выживалке выпадал и очень дорогой дроп, который можно было продать, но потом разработчики что-то изменили, и средняя цена дропа в игре равна от 14 до 70 копеек. Плюс в том, что падают предметы каждый день. Минус - не все из них продаваемы. Посчитать прибыль с этой игры было тяжело, но я смог. С учетом комиссий Valve, получилось 67 рублей.

Продажа карточек

Когда-то давно продажа карточек была очень популярна, и пользователи Steam специально покупали трешовые игры, чтобы выбить карты. Но после добавления магазина очков, карточки и фоны потеряли свою ценность. Теперь основные продажи карточек делают лишь коллекционеры значков.

В этом году я купил примерно 100 игр. Точное число не могу сказать, т.к. в библиотеке есть и демо, и f2p, а высчитывать каждую игру сложно. Да и карты есть не у каждой игры. Но доход от карт мне удалось посчитать.

Металлические карточки принесли 1100 рублей.

Обычные карточки: 400 рублей

Карточки распродаж: 35 рублей

Всего за карточки: 1535 рублей.

Тут важно отметить следующее: мне редко падают металлические карточки. Но я специально купил пару качественных, но непопулярных игр, чтобы отбить большую часть их цены картами. И чудо - мне выпали металлические карты ценой выше, чем сами игры. Делать так я не советую - вы вряд ли купите такую игру, что будет с вероятностью 90% давать металлическую карточку. А вот обычные карты оказались убыточными. Их тяжело продавать, цены на них все время кто-то сбивает.

В итоге карты помогают компенсировать часть затрат на игры, но часть малую. И продавать их трудно. Сейчас у меня лежат очень редкие карты, но кто-то сбил на них цену, и продавать их смысла нет.

Карточки зимней и летней распродажи оказались малоприбыльными. По сути, карточки распродажи хороши для тех, кто кует значки. Если у вас есть много наборов для ковки значков, нужно ждать начало летней или зимней распродажи и ковать значки на ней. За ковку одного значка дают одну карту, и они неплохо компенсируют затраты на значки. Но карточки, что дают за просмотр рекомендации Steam, практически ничего не стоят. Да и получить их можно лишь с 10 уровня Steam.

Если у вас есть карточки, цена на которых явно упала, ждите начала зимней распродажи. В этот момент все начинают активно ковать знаки, и, по идее, на торговой площадке начинается дефицит карт, и цены вырастут. Используйте метод поплавка: ставьте цену на 2-3 рубля выше, чем минимальная на рынке, и рано или поздно ее купят.

Методы, которые не работают

Дроп из 100% Orange Juice, BattleBlock Theater, Killing Floor 2, Depth - все эти игры не принесли мне ничего, кроме пары десятков копеек на счет. Дроп из этих игр слишком дешевый и не востребованный. Что касается бананов и яиц…Мой друг подарил мне несколько сотен бананов, и я продал их. Вышло 150 рублей. Это было ещё весной. Но стоило только мне самому начать их получать из игры, как они обесценились. Я не советую пытаться заработать в играх, в которых за ценой предмета не стоит ничего.

Нишевые инди-игры обычно не имеют большого рынка, чтобы обеспечить спрос и высокую цену на свои предметы. Поэтому играть в них стоит исключительно ради удовольствия.

Итог

Заработать себе на игры в Steam всё ещё можно. Лучшая игра для этого - Counter-Strike 2, но для нее нужен прайм-статус. Остальные методы или приносят малую прибыль, или требуют от пользователя Steam удачи и внимания. Поэтому я рекомендовал бы завести пассивный доход - заниматься блогерством, созданием арта, писать статьи или делать фото на заказ. Как ни печально, это более перспективная и доходная деятельность, чем сбор дропа в Steam. С другой стороны, Steam всё ещё остается одной из самых крутых игр в жанре экономический симулятор, и находчивый пользователь найдет способ заработать, не покидая владения дядюшки Гейба.

Спасибо за внимание.