Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro

Часы Nothing CMF Watch 2 Pro стали исключением. Если первые Watch Pro были похожи на Apple Watch, то Watch 2 Pro отличаются уникальным дизайном Nothing. Эти смарт-часы стоят 69 долларов и выглядят превосходно. Конечно, есть некоторые недостатки, но Nothing оснастила CMF Watch 2 Pro функциями, которые оправдывают их стоимость и делают одними из лучших в своём сегменте.