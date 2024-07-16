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Мое мнение о Nothing CMF Watch 2 Pro

Часы Nothing CMF Watch 2 Pro стали исключением. Если первые Watch Pro были похожи на Apple Watch, то Watch 2 Pro отличаются уникальным дизайном Nothing. Эти смарт-часы стоят 69 долларов и выглядят превосходно. Конечно, есть некоторые недостатки, но Nothing оснастила CMF Watch 2 Pro функциями, которые оправдывают их стоимость и делают одними из лучших в своём сегменте.
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Долгое время на рынке бюджетных смарт-часов существовал компромисс между доступностью и дизайном. В последние годы бренды выпускали похожие друг на друга квадратные устройства, вдохновлённые Apple Watch, жертвуя уникальностью ради низкой стоимости.

Часы Nothing CMF Watch 2 Pro стали исключением. Если первые Watch Pro были похожи на Apple Watch, то Watch 2 Pro отличаются уникальным дизайном Nothing. Эти смарт-часы стоят 69 долларов и выглядят превосходно. Конечно, есть некоторые недостатки, но Nothing оснастила CMF Watch 2 Pro функциями, которые оправдывают их стоимость и делают одними из лучших в своём сегменте.

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Дизайн и экран

Компания Nothing отказалась от квадратного корпуса и отдала предпочтение классическому круглому дизайну с гладким алюминиевым корпусом. 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей отличается чёткостью и яркостью, а цифровая заводная головка обеспечивает удобную прокрутку. Размер часов оптимален для разных запястий, а цена в 69 долларов  удивляет.

Хотя часы не производят впечатления премиальных, они выглядят стильно. Единственный минус — навязчивый акцент бренда на безеле. Однако двухцветный дизайн при его замене оказался удачным решением. Кожаные ремешки можно менять, однако застёжка-штифт менее удобна.

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Часы весят 44 г и комфортны при ношении. Дисплей с разрешением 466 x 466 пикселей и частотой обновления 60 кадров в секунду обеспечивает плавную прокрутку и хорошую читаемость на солнце. Однако дисплей подвержен появлению отпечатков пальцев, и отсутствие кнопки «Назад» требует частого использования сенсорного экрана. Дополнительная кнопка могла бы повысить удобство использования.

Программное обеспечение

В предыдущих моделях CMF Watch Pro встречались некоторые программные недочёты, которые напоминали о бюджетной категории устройства. К счастью, в новой версии все ошибки были исправлены. Хотя я пару раз сталкивался с проблемой синхронизации на Android, предварительные обновления показали, что она была устранена и, вероятно, не появится в финальных моделях.

Программное обеспечение часов интуитивно понятно и стильно. Пролистываемые и редактируемые виджеты позволяют удобно отслеживать важные события, а оригинальные циферблаты делают часы уникальными среди конкурентов. Часы поддерживают базовые функции, такие как обновление погоды и умный помощник, но не имеют продвинутых возможностей, таких как бесконтактные платежи, сотовая связь и магазин приложений.

Главное достоинство Watch Pro 2 — их уникальный дизайн. В отличие от многих других смарт-часов, здесь чувствуется продуманность и индивидуальность. Это внимание к дизайну распространяется и на приложение-компаньон. Благодаря фирменному оранжевому цвету Nothing, шрифту NDOT и цифровым иконкам, приложение обеспечивает приятный пользовательский опыт.

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Важно, что, как и сами часы, приложение избегает недостатков, часто встречающихся в аналогичных по цене устройствах, и становится платформой, которой хочется пользоваться.

Отслеживание активности

Если в модели Watch Pro 1 фитнес-трекинг был недостаточно точным, то в модели Watch Pro 2 основные проблемы были исправлены, а также добавлены новые функции. Важные ошибки были исправлены, и теперь GPS корректно отображает данные после тренировок. Однако в тестовом приложении для Android встречались пустые графики.

Время фиксации сигнала GPS всё ещё остаётся проблемой: даже на открытых участках может потребоваться несколько минут для получения сигнала. Тем не менее собранные данные точны и отличаются от показателей Garmin всего на несколько сотен метров. Появилась новая функция — разминка под руководством тренера. Например, при выборе беговой тренировки на свежем воздухе можно выполнить 12-шаговую разминку с экранным аватаром.

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Улучшено отслеживание пульса: теперь оно включает зоны частоты сердечных сокращений (ЧСС) и показывает занижение всего на 2–3 удара в минуту по сравнению с показателями Garmin. Ранее датчик CMF завышал показатели на 10–15 ударов в минуту.

Новые подробные данные о тренировках очень привлекательны. В модели Watch Pro 2 аккуратно представлены оценки тренировочной нагрузки, времени восстановления и эффективности тренировок, что редко встречается в бюджетных часах. Данные хорошо согласуются с Garmin, что удивительно для дешёвых часов. Новые интеграции с сервисами, Apple Health и Google Health Connect позволяют проводить более детальный анализ и достигать лучших результатов.

Отслеживание состояния здоровья и сна

Хотя Watch Pro 2 не обладают продвинутыми медицинскими функциями, такими как ЭКГ или анализ температуры кожи, они предоставляют основные возможности. Функции измерения уровня кислорода в крови и стресса работают надёжно, даже при круглосуточном мониторинге. Показатели кислорода не опускались ниже 95 %, а данные стресса совпадали с показателями Garmin Epix Pro (Gen 2).

Алгоритм мониторинга сна был улучшен, что позволило решить проблемы с неточностью, характерные для первой версии. Время засыпания и пробуждения теперь точно совпадает с данными Garmin, Oura и Whoop. Тем не менее Watch Pro 2 всё ещё уступают лучшим трекерам здоровья по количеству информации. Им не хватает функций оценки сна, восстановления организма и анализа долгосрочных тенденций.

Нововведением стала функция отслеживания цикла для женщин, что редко встречается в бюджетных устройствах.

Время автономной работы

Компания Nothing сообщает, что время автономной работы Watch Pro 2 составляет 11 дней. Это меньше, чем у оригинальной модели, где этот показатель равен 13 дням. Однако эти данные основаны на «типичном использовании» с отключёнными функциями, такими как постоянно включённый дисплей (AOD).

В ходе тестирования я использовал часы на полную мощность: включал AOD с 8:00 до 22:00, установил автоматическую яркость, включил непрерывное отслеживание кислорода в крови и мониторинг стресса. В результате часы работали около 4–5 дней. Это неплохой результат, хотя и не лучший в своём классе.

При отключении AOD и расширенных функций батарея всё равно разряжалась быстрее, чем у Amazfit Active. Тем не менее 10–12 дней вполне достижимы, особенно с режимом энергосбережения. Watch Pro 2 значительно превосходят по функционалу смарт-часы от Apple, Samsung и Google. Хотя их время автономной работы не является выдающимся, оно остаётся преимуществом перед более дорогими моделями.

Вердикт

CMF Watch 2 Pro заслужили моё одобрение благодаря уникальному дизайну, чистому программному обеспечению и точному отслеживанию показателей. Возможно, это лучшие смарт-часы в своей ценовой категории. Хотя они не предоставляют глубокий анализ здоровья и активности, их доступная цена делает их уникальными.

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