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Мое мнение о Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Компания Avantgarden, ответственная за проект, не стала кардинально менять то, что было сделано в 2013 году.
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В Brothers: A Tale of Two Sons глубокий смысл передаётся через игровую механику. Игрок испытывает сильные эмоции, когда теряет элементы управления, которыми привык пользоваться. Это позволяет ему прочувствовать потерю, о которой рассказывается в сюжете, на себе. Игра тонко и изящно выражает идеи сотрудничества и важность присутствия другого человека. Эти концепции исследуются с помощью уникального игрового повествования, который использует Йозеф Фарес, один из разработчиков игры. Этот же подход прослеживается и в других играх Фареса, включая недавний It Takes Two.

Компания Avantgarden, ответственная за проект, не стала кардинально менять то, что было сделано в 2013 году.

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Стоит сказать, что компания Avantgarden, отвечающая за проект, вообще никак не прикоснулась к основам того, что было сделано в 2013 году. Запуская Brothers: A Tale of Two Sons Remake, сразу же видишь кропотливую работу над 3D-моделями главных героев, которые гораздо более детализированы, а также над системой освещения, да и, в целом, над всей графикой. Результат нельзя назвать чудесным, но высокополигональные тени явно придают локациям иную глубину, значительно разнообразив их, придавая дополнительный оттенок драматизма.

Тона перекликаются с теми, что были в 2013 году, но воздействие на игрока абсолютно иное, несмотря на то, что большое внимание уделялось не кардинальному изменению оригинальной атмосферы. Стремление к стилистическому единообразию в чем-то заметно, а в чем-то свидетельствует о том, что главный недостаток проекта - чрезмерная близость к первоисточнику, который не так уж далек от нас и по-прежнему играбелен практически на всех современных платформах.

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История игры вдохновлена сказками Северной Европы и начинается со смерти матери двух братьев, которые затем оказываются в борьбе за жизнь своего отца, страдающего от болезни, которая ведет его к смерти. Единственным способом спасти его является чудодейственная жидкость из заколдованного дерева, которое, по преданию, находится далеко от деревни, в которой они живут. Вдвоем они отправляются в далекое путешествие, в котором им придется столкнуться с самыми разными опасностями.

Как я и предполагал, настоящей особенностью игры, изначально разработанной Starbreeze, является симметричная система управления, которая позволяет двум братьям управлять машиной одновременно, заставляя их вместе преодолевать различные препятствия. По сути, каждая половина контроллера закреплена за одним из них, который может по-разному перемещаться и взаимодействовать с объектами в сценарии (старший брат сильнее, младший проворнее).

Речь идет об очень простых взаимодействиях, основанных на движениях и нажатии одной кнопки, чтобы дергать рычаги, пробираться в узкие проемы и, в общем, выполнять любые другие действия, которые окажутся необходимыми для игрового процесса. Это излишнее упрощение на самом деле идет на пользу для всего опыта в целом. В противном случае, т.е. при использовании более сложных команд, игра была бы намного запутанней, неизбежно нарушив течение игры постоянными вызовами. Игрок был бы вынужден думать о том, какие кнопки нажимать, а не о том, как действовать дальше.

Эта же цель прослеживается и в выборе в качестве философии игрового дизайна кисётенкэцу, характерной для игр-головоломок: игрок знакомится с игровыми системами через сами головоломки, а затем усложняет их и, наконец, переворачивает на протяжении всего приключения. В этом смысле локальный кооперативный режим, единственное серьезное дополнение к геймплею в ремейке, - огромная проблема, и его следует просто избегать. Вероятно, его добавили, чтобы оправдать разработку и мотивировать тех, кто уже прошел оригинал, купить его, но он полностью отрицает саму концепцию Brothers, которая основывается именно на одновременном управлении двумя братьями.

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Несмотря на годы, дизайн Brothers: A Tale of Two Sons Remake по-прежнему очень хорош. Минималистический подход, безусловно, является выигрышным, как и нарратив, с которым построен сеттинг. А также отношения между двумя персонажами, которые настолько же симметричны в управлении, насколько асимметричны в их характерах, где зрелость старшего брата и беззаботность младшего выражаются в их способностях и в том, как они относятся к происходящим событиям, которое становится почвой для различных событий.

Одним словом, перед нами произведение, главным достоинством которого является то, что оно имеет уникальное повествование, даже если оно представляется как типичное приключение в мультипликационном стиле. Поэтому стоит испытать его, учитывая его небольшую продолжительность, которая ограничивает историю ее основными элементами, не допуская лишних и ненужных аспектов.

Неизбежно кто-то спросит, стоит ли, поиграв в оригинал, покупать и эту игру. Вопрос не только уместен, но и крайне важен для понимания масштаба всей работы, которая, прямо скажем, не выходит за рамки модернизации. Пожалуй, если ремейк Brothers: A Tale of Two Sons и смог что-то продемонстрировать, так это то, что когда игровая система настолько глубоко переплетается с повествованием, то другие аспекты становятся второстепенными. Так что поприветствуйте лучшую графику, но знайте - это всё что игра может предложить.

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it takes two brothers: a tale of two sons
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