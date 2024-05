Игра No Rest For the Wicked выступает в качестве недостающего элемента. Подобно тому, как игры Salt and Sanctuary заполнили пробел между жанрами Metroidvania и серией Souls, проект No Rest представляет собой важный этап в развитии жанра экшен-РПГ, сочетая в себе элементы игр в стиле Diablo и серии Souls, как демонических, так и темных. Используя изометрический вид и систему случайной добычи из первой категории игр, а также элементы исследования и более продуманный подход к сражениям из второй, No Rest стремится создать нечто новое на основе уже известных элементов.

Изначально я полагал, что это серьёзная оплошность. После короткого обучения вы оказываетесь на острове Сакра, где потерпели кораблекрушение, и теперь вам предстоит отыскать путь к ближайшему населенному пункту. Практически сразу становится заметно противоречие между двумя непохожими игровыми стилями, и в основе этого противоречия лежит система добычи ресурсов.

В играх серий Dark Souls и Diablo используются принципиально разные подходы к системе добычи. В играх Dark Souls практически каждый предмет снаряжения имеет свое уникальное место, а случайная добыча связана с определенными противниками. Хотя количество лечебных предметов ограничено, они могут быть восстановлены после смерти или достижения контрольной точки. Существует мало указаний по созданию персонажа, но есть возможность выбора начальной экипировки в соответствии с предпочитаемым стилем игры. Начальное снаряжение может быть улучшено, что делает возможным прохождение игры с ним, поскольку бои строятся на основе предпочтений игрока, а не на том, что один конкретный меч объективно лучше другого.

В игре Diablo применяется иной подход. Игроки получают большое количество случайных предметов с разнообразными бонусами, которые остаются актуальными до конца игры, поскольку за каждым новым углом может скрываться еще более ценный предмет в очередном сундуке. Зелья ограничены в количестве, но игроки могут использовать их многократно, восстанавливая здоровье и продолжая свой путь через толпы противников. Скорее всего, игроки начнут игру практически без экипировки, но наличие деревьев навыков даст им общее понимание того, что требуется делать в процессе прохождения.

В первые часы игры No Rest игрок сталкивается с ситуацией, которая объединяет в себе недостатки двух игровых подходов. Игрок начинает игру без какого-либо понимания того, какой персонаж он хочет создать и какие возможности ему доступны. Это напоминает ситуацию, когда игрок выбирает обязательный урок в стиле Souls, держа в руках лишь слегка влажную палку. Игрок оказывается на пляже, где ему приходится использовать всё, что попадается под руку, чтобы выжить. В этот момент я решил потратить несколько очков на улучшение своих характеристик и снаряжения, чтобы получить возможность сражаться с врагами более эффективно. Я выбрал путь увеличения силы и приобретения тяжелого вооружения, что позволило мне победить первого босса до того, как я нашёл оружие, которое могло бы значительно увеличить мою силу.

Процесс умирания в игре без возможности отдыха представляет собой нестандартную механику. Опыт игрока сохраняется, однако прочность экипировки уменьшается. Первоначальная реализация этой механики была весьма сложной, но студия Moon Studios внесла изменения в первое обновление, уменьшив как урон, наносимый экипировке, так и стоимость её ремонта. В отличие от традиционных игр жанра souls, в которых враги возрождаются после смерти игрока, в No Rest враги не возрождаются, и что особенно важно, очки сбора ресурсов не появляются заново. Игра включает в себя обширную систему сбора и крафта, включающую добычу руды, сбор трав и другие привычные элементы. Исцеление играет ключевую роль, особенно на начальных этапах игры.

В No Rest игрок восстанавливает здоровье, потребляя блюда, приготовленные как минимум из двух ингредиентов, включая продукты питания и специальные целебные травы. Приготовление пищи требует использования костров, которые могут находиться вдали от точек возрождения, а начальные запасы ингредиентов крайне ограничены.

В течение первых нескольких часов игры No Rest вы будете вовлечены в изнурительные сражения с врагами, которые встречаются на вашем пути. Вы будете атаковать их в надежде победить одного из них до своей гибели. Со временем вы достигнете определенного прогресса, найдете дополнительные ингредиенты, приготовите несколько блюд и будете действовать более эффективно, по крайней мере до тех пор, пока у вас снова не закончатся ресурсы. Однако ресурсы в конечном итоге восстанавливаются. В игре используется механика тумана войны (fog of war), при которой карта медленно раскрывается по мере исследования, но затем постепенно становится менее видимой, когда вы проводите время за пределами определённой области. Если вы вернётесь в одну из этих серых зон, то обнаружите, что ресурсы возродились, а вместе с ними — при наличии достаточного количества времени — и враги. На практике это означает, что вы отправляетесь на поиски припасов только для того, чтобы получить базовые предметы для лечения, которые затем могут быть использованы в процессе их сбора.

Также стоит отметить необходимость адаптации к самому процессу боя. Несмотря на очевидное влияние Soulslike, изометрические экшены, такие как Hades, предоставляют игроку больше возможностей, особенно когда у него есть несколько уровней и улучшенное снаряжение. В некотором смысле, это является ключевым преимуществом в данной ситуации. Идея совмещения элементов Diablo и Dark Souls действительно нова, но, учитывая, что Hades стал одним из самых успешных проектов последних лет, сложно утверждать, что концепция уклонения от сражений с врагами, используя ограниченные ресурсы в изометрическом пространстве, является инновационной.

Отсутствие возможности отдохнуть не способствует формированию положительного первого впечатления об игре. Несмотря на то, что визуально игра выглядит впечатляюще, первые несколько часов геймплея выявляют ряд существенных недостатков. Проблемы с производительностью, широко обсуждаемые среди игроков, представляют собой серьезную проблему. На моем настольном компьютере с видеокартой 3070 Ti наблюдаются значительные сбои частоты кадров и зависания, что негативно сказывается на игровом процессе.В начале игры бои оказываются сложными, поскольку запас здоровья и выносливости игрока ограничен, в то время как противники кажутся лучше оснащенными, более выносливыми и быстрыми.

Сюжетная линия также не предоставляет значимых стимулов для дальнейшего продвижения. Игрок выступает в роли особого воина по имени Керим, при этом причины его уникальности и причины отношения окружающих к нему остаются нераскрытыми. Вспыхнувшая эпидемия не вызывает удивления. Было бы неожиданностью, если бы старый король остался жив? Или если бы его наследник не обратился к поддержке радикального и жестокого религиозного ордена? Я так не считаю.

Со временем ситуация улучшается, причем значительно. После прибытия в центральный город и выполнения нескольких заданий, начинается активная деятельность. В городе можно найти множество торговцев и капитана стражи, который выдаёт ежедневные и еженедельные задания за вознаграждение. Доступно быстрое перемещение, но только между городом и последним посещенным контрольно-пропускным пунктом. Вскоре я был вовлечен в увлекательный игровой процесс: исследование местности, выполнение заданий и сбор материалов, после чего я быстро возвращался обратно с полными карманами. Ни надземные области, ни подземелья, с которыми я столкнулся, не были особенно большими, но все они очень насыщенные, с множеством коротких путей и скрытых уголков, расположенных с впечатляющей вертикальностью. К навигации нужно привыкнуть, так как нельзя управлять камерой (сначала я постоянно пытался управлять ею, щелкая большим пальцем правой руки). Отсутствие отдыха даёт больше возможностей, чем можно было бы ожидать, особенно когда дело доходит до карабканья по камням и обвалившейся каменной кладке. Многие препятствия, которые казались непреодолимыми, требовали лишь немного размышлений и нескольких осторожных прыжков.

В городе также доступны различные активности. По прибытии вы обнаружите его в упадочном состоянии, однако предоставление ресурсов местному девелоперу позволит улучшить магазины, службы и инфраструктуру, что обеспечит вам более удобный доступ к снаряжению и ускорит передвижение по городским улицам. После выполнения определенного квеста вам предоставляется возможность приобрести собственное жилье, которое вы сможете декорировать, используя мебель, изготовленную самостоятельно или приобретенную у торговцев. Таким образом, элементы игры Animal Crossing интегрированы в вашу dark fantasy ARPG.

После нескольких дней игры в No Rest for the Wicked я испытываю осторожный оптимизм. Все основные проблемы с игрой вполне решаемы, будь то технические неполадки или сложности на раннем этапе игры. Поскольку студия Moon Studios оперативно реагирует на отзывы игроков, я уверен, что все вопросы будут решены в ближайшее время. В то же время меня беспокоит, что две конкурирующие системы добычи ресурсов никогда не будут полностью сбалансированы, поскольку игроки не хотят вкладывать ресурсы в улучшение своего снаряжения, зная, что в любой момент может появиться более совершенное оружие, даже аналогичное, но с лучшими базовыми характеристиками. Также я осознал, что, помимо визуальной составляющей, которая мне нравится, ничто в игре меня не впечатлило. У меня не было ярких моментов, я не увидел ничего нового или выполненного лучше, чем в других играх. Хотя в конечном итоге я действительно начал получать удовольствие от игры и буду продолжать следить за развитием проекта No Rest, чтобы он оказал значительное влияние на индустрию, ему необходимо стать чем-то большим, чем просто суммой своих составляющих.