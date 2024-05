После того как Life Is Strange привлекла внимание разработчиков, сюжетная линия в играх, похоже, стала основным принципом работы студии DON’T NOD. В этом нет ничего плохого: такой подход привёл к созданию Life Is Strange 2 и эксклюзивной игры для Xbox. Однако потенциал для создания выдающихся проектов у студии был всегда: в портфолио DON’T NOD есть такие игры, как Vampire. Banishers: Ghosts of New Eden — яркое тому подтверждение. Эта игра, несомненно, является величайшим достижением французской команды на данный момент благодаря захватывающему сюжету и гармоничному сочетанию боевых сцен и исследований.

В игре вы управляете двумя влюблёнными охотниками за привидениями — Редом и Антеей. По сюжету их отправляют в Новый Эдем в 1695 году. Город и его окрестности охвачены призраками, которые сводят жителей с ума. Задача героев — расследовать ситуацию и покончить с этим. Но всё идёт не по плану, когда Антея поддаётся проклятию и умирает. Ред остаётся один в реальном мире, а его напарница становится призраком.

В процессе игры перед вами встает моральная дилемма, которую вам предстоит решать. Помимо победы над spectral torment, Ред может оказать помощь призракам и отправить их в загробный мир или изгнать их за совершённые злодеяния, что может привести к смерти живого носителя. Если Ред изгонит достаточно призраков, Антея вернётся к жизни. Задача этой пары — отправлять мертвых туда, где им положено быть. Девиз героев буквально звучит так: «Жизнь живым, смерть мёртвым». Но как поступить, если речь идёт о том, кого ты любишь больше всего на свете?

Основная история и побочные квесты (известные как «Дела о привидениях») ставят игрока перед сложным выбором. В этих заданиях необходимо выяснить причину возвращения призрака и определить виновного. Подобно недавним играм о Шерлоке Холмсе, игрок должен исследовать окружение в поисках улик и мотивов. В конце он делает собственные выводы. Чтобы вернуть Антею, игроку, возможно, придётся пренебречь собственными моральными принципами и использовать силу изгнания.

Сама по себе ситуация очень интересна, но её напряжённость возрастает благодаря великолепной игре актёров, исполняющих роли Расса Бейна («Ред») и Амаки Окафор («Антея»). Между персонажами чувствуется любовь и забота, но их отношения осложнены необходимостью выполнять свою работу. Они сомневаются в верности своих избранников, и на протяжении всей истории Ред вынужден давать обещания о том, что он сделает в конце. Благодаря игре актеров «Banishers» становятся историей не только о призраках, наводняющих Новый Эдем, но и о любви.

С точки зрения структуры игрового мира, проект можно охарактеризовать как открытую зону, а не полноценный открытый мир. В отличие от многих современных игр, здесь большие локации и города связаны между собой дорожками и туннелями. Это решение напоминает игру God of War 2018 года выпуска. Также в проекте присутствуют лёгкие элементы жанра Metroidvania, которые позволяют игрокам открывать новые области после получения необходимых способностей. После смерти Антеи главным игровым персонажем становится Ред. Однако во время исследования игроки могут поменяться местами с Антеей, нажав специальную кнопку. В облике Антеи игрок сможет открывать предметы коллекционирования и сундуки, видимые только в призрачном царстве, а также перепрыгивать через некоторые участки окружения, чтобы добраться до секретов.

Всё это делает исследование Нового Эдема крайне увлекательным. На карте вы увидите множество значков, указывающих на дополнительные активности, а небольшие экологические головоломки скрывают сундуки со снаряжением и другими предметами. Вы всегда найдете что-то интересное: редкие ресурсы для улучшения топлива или новое боевое задание. Благодаря этому путешествие по известным маршрутам становится особенно приятным.

На пути к спрятанным предметам вас ждёт множество сражений, но это не уменьшает интереса к поиску. В начале игры битвы могут показаться сложными, но как только Антея присоединится к вам и откроются новые способности, вы сможете участвовать в сражениях. Ред использует меч и факел (а позже и винтовку) для выполнения простых атак. Во время боя накапливается энергия, которая необходима для освобождения Антеи.

В ходе прохождения кампании длительностью около 25 часов у Антеи будут автоматически открываться новые способности, что значительно разнообразит игровой процесс. Её способности, такие как наносящий урон бросок или мистические завитки, обездвиживающие противника, вносят значительное разнообразие в боевую систему. В зависимости от ситуации игроку придется постоянно переключаться между Редом и Антеей, комбинируя их способности с действиями призрачных врагов. Можно зарядить счётчик Антеи, использовать все её способности, а затем вернуться к Реду, чтобы начать процесс заново.

Значительно повысить качество игрового процесса позволяют многочисленные улучшения, доступные в процессе прохождения игры и существенно влияющие на ее динамику. Улучшения, доступные для Реда и Антеи, не просто незначительно усиливают персонажа, но и делают переключение между ними более эффективным в определенных ситуациях. Кроме того, повышается эффективность парирования и использования панели изгнания — механизма, позволяющего устранять большинство призраков одним ударом.

Система развития навыков в игре хорошо проработана, однако польза от улучшений навыков может быть ограниченной. В то время как главные герои становятся сильнее, разнообразие противников оставляет желать лучшего. Враги делятся максимум на три-четыре категории: одни похожи на собак, другие — на пиратов, некоторые атакуют с дальней дистанции, а самые крупные размахивают руками. За исключением уникальных боссов, других типов противников в игре нет. Учитывая широкие возможности игрока, постоянное столкновение с одними и теми же противниками, которые не меняют тактику, может вызвать разочарование.

Ценность прохождения игры заключается в побочных квестах, которые могут внести значительный вклад в развитие основного сюжета. Они представляют собой увлекательные головоломки, связанные с жителями города, где необходимо определить, вызван ли феномен призраком или человеком. Эти квесты содержат в себе интересные, пугающие и захватывающие истории, которые делают отступление от основного повествования крайне полезным. Часть из них представлена в виде отдельных заданий, а часть органично вплетена в основную сюжетную линию, давая возможность познакомиться с новыми персонажами и узнать их поближе. Данные побочные квесты являются одними из лучших, которые нам довелось видеть за последнее время, и их ни в коем случае нельзя упустить, как только они появятся на вашей карте.

Тем не менее, возможно, имеет смысл дождаться выхода нескольких патчей, поскольку техническая составляющая игры требует доработки. В игре доступны режимы «Качество» и «Производительность», однако в обоих режимах наблюдается потеря кадров, даже когда игрок просто исследует окружение и не выполняет никаких активных действий.

Впоследствии возникают проблемы с графикой, например, пропадает карта и изображение искажается по краям экрана, что отвлекает внимание от игрового процесса. Также отмечается значительная задержка при открытии инвентаря, а фоновая музыка во время видеороликов иногда прерывается из-за звуковых ошибок. Большинство, если не все, этих проблем, вероятно, будут решены после выпуска обновлений, однако на протяжении нашей игры они создавали существенные неудобства.

Разработчики DON’T NOD в игре Banishers: Ghosts of New Eden создали проект, который стал новым этапом в их развитии. В игре сочетаются захватывающий сюжет и приятный игровой процесс. Несмотря на ограниченное разнообразие противников и технические недочеты, игра заслуживает внимания благодаря увлекательным побочным заданиям, связанным с сюжетом. Несколько не самых интересных боевых столкновений не умаляют достоинств проекта. Banishers: Ghosts of New Eden — это лучшая игра студии на данный момент, новый IP, который, как мы надеемся, будет радовать игроков еще долгое время.