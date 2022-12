За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Дано: китайская MLLSE RTX 2060 Super.

Карта покупалась в сентябре 2022 года. На тот момент у нее было немного отзывов и единственный обзор на ютуб с разборкой. Там было видно, что карта действительно новая, а маркировка чипа 2207 указывала на его производство в феврале 2022 года. Решил взять за тогда еще 17 000р. Работает — и ладно, не рекорды на ней ставить.

На распродаже в ноябре была по 15 000р. Сейчас, к новому году, уже стоит 18 000р.

Приехала карта быстро, опоздав на 1 день из заявленных, насколько помню, 18 дней. Вот она вместе с моей поседевшей от времени 750 Ti от 2014 года. Компьютер работал круглосуточно, выключаясь только на время длительных поездок в отпуск, на дачу и т.п. Никогда не разбиралась — холодная и бесшумная. Это Black Edition от гигабайта с сильным заводским разгоном. Плюс к нему я накинул еще процентов 10 и зашил все это в биос, после чего карта бодро сократила разрыв до GTX 1050, ну почти. Это к слову когда я последний раз что-то вертел ручками.

Все встало без проблем. В бенчмарках греется до 81-82 градусов, бьется в лимит 175Вт. От всего этого частота прыгает 1740-1860, а вентиляторы изображают взлетающий пылесос. Тут правда мнение достаточно субъективное, особенно после абсолютно бесшумной 750 Ti.

Напряжение ядра во всем этом шоу около 1 вольта. Т.е. вариант для допиливания напильником, тут без вариантов. Играть то можно, а вот жить становится несколько некомфортно.

Вариантов немного, начинаем с памяти и андервольтинга. Утилиты MSI Afterburner + RivaTuner Statistics Server (RTSS) – наше все.

Память Samsung – тут все как во всех обзорах: +1000 в MSI Afterburner – на выходе 16 ГГц и забываем навсегда.

Настраиваем вывод информации о необходимых параметрах на экран и открываем Curve Editor в MSI Afterburner.

Ставим 875mV/1875Mhz верхней точкой. На удивление прокатило с первого раза — вот она магия совпадающих цифр! Работает стабильно (штатно 975mV/1860Mhz). Потребление упало со 175Вт до 157Вт в бенчмарках. Температура радикально снизилась, частота на копеечку, но выше и карта намного холоднее/стабильнее, провалов почти нет.

Кривыми поменял частоту вентиляторов. Держит 72 градусов при 67% оборотов. В разы тише стало. Это примерно то, чего я хотел от этой карты, и что меня бы вполне устроило.

Тут я остановился и забросил на недельку-другую. Работает, частоты с температурами разумные - что еще надо? Но все же неаккуратненько как то... Опять же - ну синтетика проходит, а игрушки то такую нагрузку не дают. Потребление в них болтается от ниже 100 до 150Вт поскольку оптимизация хуже, а ограничение стоит по частоте, а не по потреблению. Следовательно частоты в них могли бы быть выше. В целом это отличный пример рабочего, простого и достаточно эффективного решения, хотя и в корне неправильного.

В итоге полез разбираться дальше. Сразу скажу, времени на подбор параметров и осознание как это все работает потрачено вагон. Малыми набегами недели две, если не три. Стоит оно того, или нет - не знаю, в производительности чего-то значимого достичь не удалось, в отличие от энергопотребления. Вообще мне был интересен сам процесс разгадывания этого ребуса.

Старая моя карта 750 ti. Там все было проще: подбираешь частоты, пробуешь поковыряться в биосе, чтобы чуток накинуть напряжения, записываешь туда подобранные частоты и забываешь навсегда. А тут сплошная борьба с черным ящиком.

Опять же в синтетике карта отказывалась держать эти 1875 МГц, да и вообще при сильной нагрузке съезжала на пару ступеней. Тут уже вмешивается логика работы карты — повышать напряжение при росте температуры. Только кривая обрезала все эти более высокие напряжения и карта сбрасывала частоты. Продолжил кривую чуть выше с увеличением напряжения.

Работает. А может еще чего нибудь? И вот тут я завис надолго.

Перебрал кучу вариантов кривых. То стабильно, то нет, то горячо, то частоту скидывает и тп. Дело пошло только когда вывел на экран рядом частоту и напряжение ядра. Так вот, стартует карта с частоты на одну ступеньку ниже максимальной нарисованной в кривой. При нагреве переключается ниже с сохранением напряжения от более высокой частоты. Но раз полез выше - синтетика начала биться в лимиты потребления, рост температуры и все безобразие. Вернулись фактически к началу.

Заходим с другой стороны: если нельзя так греться, то проще всего срезать power limit.

И вот отсюда по-хорошему надо было начинать, а не заниматься подбором частоты для снижения температуры.

Температура - один из ключевых параметров влияющих на динамический выбор пар частота/напряжение и шум. Корректируем кривые вентиляторов, чтобы найти приемлемый уровень шума, пока без нагрузки. Запускаем любимый тест холодных зимних вечеров Furmark. Далее подгоняем power limit, чтобы на этих оборотах вентиляторов охлаждение держало 70 градусов.

Вышло 88%, что оставляет 150 Вт с хвостиком от моих штатных 175 Вт (выше 100% вообще нельзя, заблокировано, но тут китайца можно понять, с таким то охлаждением). Это как раз около того, что у меня получалось в самом первом варианте с андервольтингом 875 mV/1875 MHz.

Смотрим как при нагреве валятся частоты. Вроде неплохо, но все же температура для комфортного прослушивания вентиляторов великовата, плюс переваливает за 72 градуса и где-то там режется еще одна ступенька частоты. За 72 я не хочу, так что продолжаем уменьшать power limit. 85% - почти. 82% - еще чуток. 80% - ок. Температура остается в пределах 70С при 60% оборотов вентиляторов. 140Вт.

Логика работы карты, выясненная методом многочисленного тыка за эти дни, следующая:

- при температуре ~35С пара частота/напряжение соответствует заданному в кривой. При повышении температуры - напряжения начинают браться от более высоких частот. Не следующее, а оттуда, где расположена ступенька.

- к 67С напряжение для конкретной частоты берется от частоты на 3 ступеньки выше

- где-то у 75C может и на 4 ступени выше взять, но бывают нюансы. Там подробно не выяснял. Изобразил это на одном из вариантов кривой.

А вот теперь рисуем кривую вверх с учетом того, что в работе при температурах до 70С карта будет брать напряжение от частоты на 3 ступеньки выше. Так что после рабочей частоты должно быть еще 3-4 ступеньки с рабочими напряжениями. Короче занимаемся подгонкой/тестированием каждой частоты, которая попадает в рабочий диапазон карты. От 1690MHz и очень хочется до бесконечности. Постепенно кривая приобретает вид, как на картинке выше. Львиную долю времени заняло поднятие частот. Поднимаю — работает, поднимаю — работает. Кто ж знал, что там местами аж на 200МГц от штатных поднять надо!? Вот когда что-то начинает виснуть все становится проще: зависло — смотрим напряжение — опускаем эту точку на одно деление (15 МГц). В основном тут помог 3DMark FireStrike Extreme. Игры, другие тесты — проходят, а он виснет.

Вот так выглядел процесс подбора к завершению эпопеи:

mV - MHz

943 - 1980 1995 (вернул на 1980, FS вылет)

950 - 1995 2010 (вернул на 1995, моргнул фурмарк)

956 - 2010 2025 (вернул на 2010, FS вылет)

Из странного — один раз получилась кривая, которая начала валиться на казалось бы давно проверенных частотах/напряжениях и снижения потребовала во многих точках. В каком месте логика карты дала сбой не понял. Сначала пробовал снижать, потом плюнул и откатился к рабочему варианту с более высокими частотами.

Что-то зависло/вылетело — есть пара секунд глянуть на напряжение и потом дернуть конкретно эту точку вниз. Ничего сложного. Но есть неудобство. По крайней мере у меня кривая при применении почти всегда в каких то точках съезжает. Даже если подождать и карта остынет до 34-35С — все равно приходится подправлять руками и применять несколько раз, пока не перестанет сопротивляться. Иначе бывало, что появлялись зависания, ибо никакую из этих точек нельзя ставить выше. Применилось без изменений — сохранил профиль и ок, дальше все работает.

Где-то в середине великой борьбы с кривыми захотелось новых ощущений и я все же решился разобрать карту и заменил термопасту на Arctic MX-2. Что валялось лет пять в ящике - то и намазал, для представления лучше/хуже вполне достаточно. По итогам можно и купить-перемазать на более хорошее, если что.

Заменил одну термопрокладку на VRM тоже на Arctic, толщина 1 мм. На памяти и кое-где еще стоят 2 мм - таких у меня не было. Старую прокладку разрезал, сложил втрое и засунул под бэкплейт над тем же VRM (там надо 3 мм). Бэкплейт стал ощутимо горячее.

Несмотря на не лучшую термопасту и полумеры с термопрокладами - температура в FurMark с 72 упала на 2 градуса. Hot Spot c 86.5 на 3.5 градуса. Добавил из интереса power limit, чтобы сделать температуру как было. Докинуть получилось 10 ватт. Улучшение этого печального охлаждения сразу на 10 Вт дорогого стоит.

К слову о классическом разгоне подъемом частоты и напряжения одним ползунком. Ничего подобного там получить нельзя даже теоретически, поскольку все воздействие идет на штатную кривую, которая целиком смещается вверх/вниз. И как только одна из пар напряжение/частота выходит за рабочие пределы - все останавливается. Хотя все остальные пары достаточно далеки от своего максимума. Вот тут я совместил штатный график (серый), мой (красный) и попробовал совместить штатный с моим (синий). Превышение моего недопустимо, на нем выставлены максимально рабочие пары частота/напряжения от 1700 МГц. Все что сверху - зависание.

Прекрасно видно, что в зоне моих основных рабочих частот 1800-2000 МГц синий график в основном идет на 80 МГц ниже на том же напряжении. Именно там и будет работать карта при классическом разгоне.

Выше 2ГГц протестировать нормально не получается. Power limit не пускает. Карта там бывает только в относительно легких играх, или пока не нагреется тяжелыми. Так что изобразил примерно изгиб оригинальной кривой.

Эта кривая работает на лимите 80-85%. При увеличении лимита — начинает кое в каких точках сыпаться. В итоге на 100% потреблении в 175 Вт пришлось всю кривую опустить на 1 ступень (-15 МГц). Чисто для тестов.

Теперь самое интересное, результаты!

В сравнении 4 варианта: сток, андервольтинг 875/1875 (красный), подобранная руками кривая на 140 Вт (80%) и она же на 175 Вт (100%)

Особый интерес представляют желтый и зеленый столбцы. Разница в синтетике 3-4%. Разница в игре 1%. Кому тут 3% производительности за 35 Вт (+25%)?

ИТОГО:

Синтетика Heaven, 3DMark едут в среднем на 1860-1935 МГц. 3DMark при сравнении на сайте даже указывает среднюю частоту: 1927 МГц.

Карта ведет себя полностью адекватно постоянно подстраивая частоту.

Теперь про 2 ГГц из названия. Да, синтетика на столько не идет. А вот игры вполне, кроме самых тяжелых. Начинают все с 2040-2055 МГц, а после прогрева (66-67 градусов) в основном частоты стабилизируются в этих пределах (пики бывают и выше и ниже):

Wolfenstein: The New Order 2010 -2025 МГц - 105 Вт (да, игра недогружает)

Shadow of the Tomb Raider (bench) 1935 -1980 МГц - 140 Вт

Detroit: Become Human 1950 -1980 МГц - 140 Вт

Т.е. при полном использовании лимита получаем стабильную рабочую частоту до 1980 МГц и пики до 2010-2025 МГц.

Что еще можно было бы сделать:

- заменить термопасту на получше. Дорого. Выиграть можно - ну пусть 1, если очень повезет - 2 градуса.

- заменить эти дурацкие шумные вентиляторы на корпусные 120 мм. Бывают толщиной 15 мм (искать по коду 12015), чтобы габариты не увеличивать. Вот это очень может быть в будущем, все же бесшумность меня привлекает. Тут еще градус должен уйти.

- напихать кучу термопрокладок под бэкплейт, включая зону под GPU. Вряд ли что-то даст в производительности, но ведь можно? :)

В общем потратив 2-3 тысячи на всякие глупости есть неплохой шанс, что комфортные 66-67 градусов сохранятся при лимите 150Вт и это даст еще 15-30 МГц. Смысл в плане увеличения производительности отсутствует напрочь, результат вряд ли будет вылезать из погрешности измерений, да на идеально чистой системе. Запущенный браузер, антивирус, подключение к инету, утилитки всякие (которые никто не закрывает и не перезагружает компьютер перед игрой) в реальной жизни сбивают производительность намного сильнее.

Кому интересно — фото разобранной карты. По цифрам на GPU видно, что дата производства чипа 2022 год, шестая неделя. Питание — 6 фаз, исполнение максимально бюджетное. Так что пусть на 140 Вт работает. 175 Вт и на 3% быстрее не только бессмысленно, но и страшновато.

Биос по слухам от какой-то palit.

Железо последний раз менял 8 лет назад и вот это все осваивал с абсолютного нуля. Результаты удивительные для меня. Самая дешевая карта мутного производителя из Китая в наипростейшем исполнении и без гарантии - и тянет игры под 2 ГГц с лимитом в 140 Вт. Никаких монструозных охлаждений, потреблений на 200-220Вт нет и в помине. Пересмотрел кучу статей/видео с обзорами этих карт и их разгоном — ничего похожего быть просто не должно.

Что я достал из коробки и вот это — совершенно разные карты.

Результат сильно обескураживает. Я такого не хотел и даже не подозревал, а оно само получилось. Да, 2060 Super. Да, 140 Вт. Да, 2000 плюс-минус МГц. По отдельности — не вопрос, а вот чтобы все вместе... В общем смотрю с опаской, но мне теперь с этим жить.

Новогодние праздники на носу. Кому совершенно нечем заняться — можете убить пару недель ;)

ИТОГОВАЯ КРИВАЯ 140Вт (80%)

mV - MHz

768 - 1485

775 - 1530

781 - 1560

787 - 1605

793 - 1635

800 - 1680

806 - 1725

812 - 1755

818 - 1770

825 - 1785

831 - 1800

837 - 1815

843 - 1830

850 - 1845

856 - 1860

862 - 1875

868 - 1875

875 - 1905

881 - 1905

887 - 1920

893 - 1920

900 - 1935

906 - 1935

912 - 1950

918 - 1950

925 - 1965

931 - 1965

937 - 1980

943 - 1980

950 - 1980

956 - 1995

962 - 1995

968 - 2010

975 - 2010

981 - 2010

987 - 2025

993 - 2025

1000 - 2025

1006 - 2025

1012 - 2040

1018 - 2040

1025 - 2055

1031 - 2055

1037 - 2055

1043 - 2055

1050 - 2070

1056 - 2070

1081 - 2085

1143 - 2100