Nothing выпустила обновление Nothing OS 2.0.3 для своего смартфона Nothing Phone 2, включающее в себя ряд исправлений и улучшений для пользователей.

Основные изменения в этом обновлении:

Добавлен виджет компаса: после установки пользователи могут провести пальцем вниз, чтобы увидеть более подробную информацию.

Новый интерфейс для режима "карманный".

Поддержка Zomato в Glyph Progress: теперь прогресс заказа из Zomato будет отображаться в интерфейсе Glyph. Эту функцию можно активировать в настройках.

Новый переключатель "Улучшить совместимость OTG" в настройках устройств.

Кроме этого, были произведены следующие улучшения и исправления:

Улучшено разрешение записи экрана.

Оптимизирована скорость анимации клавиатуры.

Улучшена тактильная обратная связь.

Повышена стабильность NFC и Bluetooth в различных сценариях.

Внесены незначительные корректировки в пользовательский интерфейс и исправлены мелкие ошибки.

Обновление будет постепенно доступно для пользователей в Индии. Проверить наличие обновления можно в настройках устройства.