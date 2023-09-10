"Nothing Phone 2: обновление OS 2.0.3 с новыми функциями и улучшениями
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Nothing выпустила обновление Nothing OS 2.0.3 для своего смартфона Nothing Phone 2, включающее в себя ряд исправлений и улучшений для пользователей.
Основные изменения в этом обновлении:
- Добавлен виджет компаса: после установки пользователи могут провести пальцем вниз, чтобы увидеть более подробную информацию.
- Новый интерфейс для режима "карманный".
- Поддержка Zomato в Glyph Progress: теперь прогресс заказа из Zomato будет отображаться в интерфейсе Glyph. Эту функцию можно активировать в настройках.
- Новый переключатель "Улучшить совместимость OTG" в настройках устройств.
Кроме этого, были произведены следующие улучшения и исправления:
- Улучшено разрешение записи экрана.
- Оптимизирована скорость анимации клавиатуры.
- Улучшена тактильная обратная связь.
- Повышена стабильность NFC и Bluetooth в различных сценариях.
- Внесены незначительные корректировки в пользовательский интерфейс и исправлены мелкие ошибки.
Обновление будет постепенно доступно для пользователей в Индии. Проверить наличие обновления можно в настройках устройства.
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