Советский зонд "Луна-9" совершил посадку на Луну 3 февраля 1966 года. Это была первая успешная мягкая посадка на лунную поверхность в истории освоения космоса. До этого было предпринято одиннадцать попыток мягкой посадки на поверхность спутника Земли, однако только три аппарата достигли поверхности Луны, но при этом разбились.
Как сообщает профильный ресурс Space24, посадочный модуль [межпланетная автоматическая станция, прим.] проработал три дня, успешно передав за это время на Землю фотографии Луны, а также научные данные, которые проложили путь для последующих миссий.
Несмотря на успех миссии, точное место посадки зонда на протяжении десятилетий оставалось неизвестным, поскольку полученные данные оказались неточными. Ошибка в определении места прилунения могла достигать нескольких километров, что препятствовало четкой идентификации капсулы на изображениях, полученных позже зондами NASA, в том числе и лунным разведывательным орбитальным аппаратом (LRO). LRO – Lunar Reconnaissance Orbiter – автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в 2009 году для детального картографирования и изучения Луны [прим.].
Ученые предприняли новые попытки определить место посадки зонда. Работу проводит группа из Университетского колледжа Лондона и японских учреждений под руководством Льюиса Пино, связанного с Институтом SETI. Согласно информации, опубликованной в журнале npj Space Exploration, для этой цели ученые разработали и использовали модель машинного обучения под названием YOLO-ETA (You Only Look Once – Extraterrestrial Artifact).
Команда обучила модель YOLO-ETA на изображениях места посадки "Аполлона", научив её обнаруживать особенности, которые могли быть вызваны космическим аппаратом. К таковым относятся необычные формы, специфические тени и нарушения остаточного пылеобразного грунта на поверхности Луны – реголита. После достижения высокого уровня точности модель была применена к участку размером 5 на 5 километров вокруг предполагаемого места посадки советского зонда.
В результате алгоритм смог выявить с характерными особенностями, даже в условиях меняющегося освещения. После чего учёные сравнили полученные данные с изображениями, переданными станцией "Луна-9". Анализ данных выявил потенциальное совпадение формы горизонта и характеристик поверхности на фотографиях 1966 года. Однако для определения точного места посадки модуля потребуются дальнейшие наблюдения.
Как отмечает Space24, ещё один прорыв в определении точного места посадки советского аппарата может произойти в марте. В это время индийский орбитальный аппарат "Чандраян-2" пролетит над выбранным регионом. Камеры аппарата, способные получать изображения высокого разрешения, могут предоставить данные, которые в конечном итоге подтвердят место исторической посадки "Луны-9".
Последним советским зондом, совершившим посадку на Луну, стала автоматическая межпланетная станция "Луна-24". Посадка была осуществлена в 1976 году. С тех пор ни СССР, ни Россия не смогли повторить ничего подобного. В 2023 году была запущена миссия "Луна-25", но при заходе на посадку связь с зондом была потеряна. В результате он разбился о лунную поверхность, а сама миссия была признана неудачной.
Согласно информации Space24, в 2027 году Россия планирует запустить миссию "Луна-26". Она отправит зонд на лунную орбиту для изучения, среди прочего, топографии и природного состава спутника Земли. Особый акцент будет сделан на полярных регионах. А спустя ещё два года запланирован запуск миссии "Луна-27". В рамках этой миссии два зонда должны будут отправлены к лунным полюсам, в ходе двух отдельных запусков.