Определенные результаты уже есть, но требуются дальнейшие наблюдения

Советский зонд "Луна-9" совершил посадку на Луну 3 февраля 1966 года. Это была первая успешная мягкая посадка на лунную поверхность в истории освоения космоса. До этого было предпринято одиннадцать попыток мягкой посадки на поверхность спутника Земли, однако только три аппарата достигли поверхности Луны, но при этом разбились.

Изображение лунной поверхности, полученное с советской автоматической межпланетной станции "Луна-9" в 1966 году. Фото: ТАСС

Как сообщает профильный ресурс Space24, посадочный модуль [межпланетная автоматическая станция, прим.] проработал три дня, успешно передав за это время на Землю фотографии Луны, а также научные данные, которые проложили путь для последующих миссий.

Несмотря на успех миссии, точное место посадки зонда на протяжении десятилетий оставалось неизвестным, поскольку полученные данные оказались неточными. Ошибка в определении места прилунения могла достигать нескольких километров, что препятствовало четкой идентификации капсулы на изображениях, полученных позже зондами NASA, в том числе и лунным разведывательным орбитальным аппаратом (LRO). LRO – Lunar Reconnaissance Orbiter – автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в 2009 году для детального картографирования и изучения Луны [прим.].

Ученые предприняли новые попытки определить место посадки зонда. Работу проводит группа из Университетского колледжа Лондона и японских учреждений под руководством Льюиса Пино, связанного с Институтом SETI. Согласно информации, опубликованной в журнале npj Space Exploration, для этой цели ученые разработали и использовали модель машинного обучения под названием YOLO-ETA (You Only Look Once – Extraterrestrial Artifact).

Команда обучила модель YOLO-ETA на изображениях места посадки "Аполлона", научив её обнаруживать особенности, которые могли быть вызваны космическим аппаратом. К таковым относятся необычные формы, специфические тени и нарушения остаточного пылеобразного грунта на поверхности Луны – реголита. После достижения высокого уровня точности модель была применена к участку размером 5 на 5 километров вокруг предполагаемого места посадки советского зонда.

В результате алгоритм смог выявить с характерными особенностями, даже в условиях меняющегося освещения. После чего учёные сравнили полученные данные с изображениями, переданными станцией "Луна-9". Анализ данных выявил потенциальное совпадение формы горизонта и характеристик поверхности на фотографиях 1966 года. Однако для определения точного места посадки модуля потребуются дальнейшие наблюдения.

Как отмечает Space24, ещё один прорыв в определении точного места посадки советского аппарата может произойти в марте. В это время индийский орбитальный аппарат "Чандраян-2" пролетит над выбранным регионом. Камеры аппарата, способные получать изображения высокого разрешения, могут предоставить данные, которые в конечном итоге подтвердят место исторической посадки "Луны-9".

Последним советским зондом, совершившим посадку на Луну, стала автоматическая межпланетная станция "Луна-24". Посадка была осуществлена в 1976 году. С тех пор ни СССР, ни Россия не смогли повторить ничего подобного. В 2023 году была запущена миссия "Луна-25", но при заходе на посадку связь с зондом была потеряна. В результате он разбился о лунную поверхность, а сама миссия была признана неудачной.

Согласно информации Space24, в 2027 году Россия планирует запустить миссию "Луна-26". Она отправит зонд на лунную орбиту для изучения, среди прочего, топографии и природного состава спутника Земли. Особый акцент будет сделан на полярных регионах. А спустя ещё два года запланирован запуск миссии "Луна-27". В рамках этой миссии два зонда должны будут отправлены к лунным полюсам, в ходе двух отдельных запусков.